Izbrisana fotografija: kaj se dogaja v slovenskem kriptopodjetju 4th Pillar?

Spletni portal Kriptoreporter je v začetku tedna poročal , da je slovensko kriptopodjetje 4th Pillar oziroma Četrti steber d.o.o., ki razvija obetavno platformo za varno shranjevanje in izmenjavo kadrovskih dokumentov FOURdx, na robu propada, ker se v oglasu na spletni strani z nepremičninami oddajajo njihovi dozdajšnji poslovni prostori. Ko smo vodstvu podjetja poslali vprašanje, če to drži, je iz nepremičninskega oglasa izginila fotografija, na kateri je bil viden logotip 4th Pillar. Kaj se dogaja?

Vodstvo ekipe 4th Pillar. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Podjetje 4th Pillar oziroma Četrti steber d.o.o., kar je prevod angleškega izraza 4th Pillar v slovenski jezik, ima sedež v Ljubljani, ustanovljeno pa je bilo natanko pred enim letom, 30. novembra 2017.

Glavni projekt podjetja je digitalna platforma FOURdx, ki omogoča zasebno in varno shranjevanje ter posredovanje korporativnih in kadrovskih dokumentov, na primer življenjepisov kandidatov za delovna mesta.

4th Pillar je kot odlično rešitev tako za podjetja kot iskalce zaposlitve junija letos opisal Anton Rop, nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije, bivši slovenski finančni minister in podpredsednik ter član upravnega odbora Evropske investicijske banke. Foto: YouTube

4th Pillar je pred kratkim organiziral ICO oziroma javno ponudbo kriptožetonov FOUR, katere namen je bil zbiranje sredstev za nadaljnji razvoj platforme FOURdx. Kriptožeton FOUR bo mogoče uporabljati na platformi FOURdx, z njim pa bo kmalu mogoče trgovati tudi na borzi s kriptovalutami Latoken.



Soft cap oziroma najmanjši ciljni znesek, ki ga je z ICO za razvoj platforme FOURdx želela zbrati ekipa 4th Pillar, je bil vsaj 2 milijona evrov, tako imenovani hard cap, ki predstavlja zgornjo mejo denarja, ki ga je projekt še pripravljen sprejeti od vlagateljev, pa so postavili pri 12 milijonih evrov.

Po vprašanju, zakaj se oddajajo poslovni prostori, v katerih ima sedež 4th Pillar, je izginila fotografija

Kot so nam pojasnili v podjetju Četrti steber d.o.o., so letos delovali na dveh lokacijah, sedež podjetja pa je v stavbi Lesnine na Parmovi ulici 53 v Ljubljani.

Kot so izpostavili na portalu Kriptoreporter, se prav poslovni prostori 4th Pillar zdaj sicer oddajajo na znani spletni strani z nepremičninskimi oglasi, cena mesečnega najema pa je 2.400 evrov:

Na fotografiji je viden vodni žig spletne strani z nepremičninami, kar pomeni, da je bila zagotovo priložena oglasu. Foto: Posnetek zaslona

Ko smo vodstvo 4th Pillar vprašali, če nam lahko pojasnijo razlog za oddajanje prostorov, smo sprva prejeli nejasen odgovor, da podjetje ne trguje z nepremičninami, temveč na trenutni lokaciji prostore najema in ne oddaja.

Iz oglasa na spletni strani s ponudbo nepremičnin je nato izginila zgornja fotografija, na kateri je viden logotip 4th Pillar. Ko smo podjetju poslali vprašanje, zakaj fotografije v oglasu ni več in ali sploh še imajo prostore na tej lokaciji, so nam odgovorili, da je "selitev stvar poslovne odločitve".

Primerjava drugih fotografij poslovnih prostorov s tistimi, ki jih je 4th Pillar objavil na Facebook, pokaže, da gre res za isto nepremičnino. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Od nepremičninske agencije, ki je oddaja poslovne prostore, v katerih je deloval 4th Pillar, smo kasneje izvedeli, da so po našem poizvedovanju prejeli prošnjo za umik zgornje fotografije iz oglasa. Potrdili so nam tudi, da je v poslovnih prostorih v zadnjem času veliko manj ljudi kot prej.

Je razlog za selitev to, da je bil ICO manj uspešen od pričakovanj?

Eden od morebitnih razlogov za oddajanje poslovnih prostorov, v katerih je imel prostore 4th Pillar, je morda manj uspešna prodaja kriptožetonov FOUR, saj projektu predvsem zaradi trenutnega pesimizma na trgu kriptovalut ni uspelo doseči zastavljenega cilja (soft cap), torej zbrati najmanj dva milijona evrov.

Od razpoložljivih 152 milijonov so prodali nekaj manj kot 58 milijonov kriptožetonov. Vlagatelji so jih lahko kupili s kriptovaluto ether oziroma ethereum (ETH), katere ceno so pri 4th Pillar zaklenili na 750 evrov. Za en ETH je vlagatelj lahko pridobil 7.500 kriptožetonov FOUR. Ponudba je bila glede na ceno kriptovalute ether v obdobju, ko je potekal ICO projekta 4th Pillar, torej med 15. in 30. oktobrom, za zainteresirane vlagatelje pravzaprav zelo ugodna, saj so plačali manj in dobili več. Cena ETH na trgu namreč še zdaleč ni bila tako visoka kot tista, po kateri je ETH vrednotil 4th Pillar, temveč se je gibala okrog 205 dolarjev oziroma 180 evrov. Foto: Coinmarketcap.com

Okrog 58 milijonov prodanih kriptožetonov bi v neposrednem preračunu pomenilo, da je 4th Pillar pridobil okrog 7.730 enot kriptovalute ether, katerih skupna vrednost glede na trenutno ceno ETH na "slovenski" borzi s kriptovalutami Bitstamp znaša nekaj več kot 750.000 evrov.

Podjetje bi cilj oziroma soft cap medtem doseglo brez težav, če bi bila cena kriptovalute ether na odprtem trgu trenutno enaka tisti, pri kateri so jo zaklenili za prodajo kriptožetonov FOUR, torej 750 evrov.

Icobench, ena vodilnih spletnih strani za podjetje ICO, medtem ocenjuje, da je 4th Pillar prodal za okrog milijon dolarjev kriptožetonov, kar v preračunu znaša približno 880.000 evrov.

