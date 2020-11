iPhone 12 mini in iPhone 12 Pro Max od jutri pri Telekomu Slovenije

Začetek prodaje še dveh letošnjih iPhonov pri Telekomu Slovenije je na isti dan, kot se uradno začne svetovna prodaja, sicer pa že nekaj dni poteka predprodaja prek E-trgovine Telekoma Slovenije in njihovega kontaktnega centra na brezplačni številko 080 8000, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Številne različice

iPhone 12 mini prihaja v petih barvah (črni, beli, rdeči, modri in zeleni), vsaka pa v treh izvedbah shrambnega prostora (64, 128 ali 256 gigabajtov).

Najzmogljivejši iPhone 12 Pro Max ima tri izvedbe shrambnega prostora (128, 256 in 512 gigabajtov), pri vsaki pa je mogoče izbirati med štirimi barvami (temnosiva, srebrna, zlata in pacifiško modra).

iPhone 12 Pro Max in iPhone 12 Pro mini

Telekom Slovenija ponuja znižane cene ob vezavi naročniškega razmerja tako za iPhone 12 mini kot za iPhone 12 Pro Max in, tako kot pri vseh telefonih v ponudbi, omogoča tudi brezobrestni nakup na obroke.

Delujejo v 5G Telekoma Slovenije

Vsi pametni telefoni družine iPhone 12 delujejo v omrežju 5G Telekoma Slovenije, pri čemer je treba izbrati mobilni paket Naj 5G ali v izbranem paketu vklopiti opcijo 5G.

Paket 5G za mesečno naročnino 28,99 evra ponuja neomejene klice in sporočila znotraj Slovenije in znotraj držav Evrotarife med gostovanjem v teh državah, pa tudi 300 gigabajtov mobilnega prenosa podatkov, od česar pa je 13.903 megabajtov mogoče brez doplačila izkoristiti v omrežjih držav Evrotarife. To so članice Evropske unije, Liechtenstein, Norveška in Islandija.

Do konca leta 5G Telekoma Slovenije brez doplačila

Podporo za omrežje 5G je mogoče vklopiti tudi v drugih mobilnih naročniških paketih, in sicer s pošiljanjem ključne besede 5G v kratkem sporočilu na številko 1918.

Do konca leta traja promocijsko obdobje, ko je uporaba storitev in omrežja 5G Telekoma Slovenije - ta trenutno pokriva približno tretjino slovenskega prebivalstva ter omogoča hitrosti do 450 megabitov v sekundi do uporabnika in do sto megabitov v sekundi v obratno smer - brezplačna. Z začetkom novega leta bo mesečna naročnina na opcijo 5G šest evrov, razen pri paketih NekiNeki, kjer bo ta polovična, so še pojasnili pri Telekomu Slovenije.