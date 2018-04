Indija bankam prepovedala transakcije s kriptovalutami

Indijska centralna banka je danes entitetam pod svojim nadzorom prepovedala sodelovanje s posamezniki oziroma podjetji, ki trgujejo s kriptovalutami. Tiste banke, ki so že v tovrstnem odnosu, morajo delovanje s to odločitvijo uskladiti v treh mesecih.

Odločitev pomeni, da indijski rezidenti ne morejo več kupovati ali prodajati kriptovalut prek svojih domačih bančnih računov, pojasnjuje ameriški CNN.

Virtualne valute zbujajo pomisleke, povezane z zaščito potrošnikov, integriteto trgov in pranjem denarja, je v izjavi zapisala centralna banka. Če bi zadeve prešle nekatere okvire, bi lahko celo ogrozile finančno stabilnost, je novinarjem dejal namestnik guvernerja BP Kanungo.

Zaradi tveganj se je centralna banka odločila komercialnim bankam prepovedati sodelovanje oziroma opravljanje storitev za posameznike ali entitete, ki trgujejo s kriptovalutami.

Banka je sicer priznala morebitne prispevke tehnologije veriženja podatkovnih blokov, ki je tudi temelj digitalnim valutam, k izboljšanju učinkovitosti in inkluzivnosti finančnega sistema. To tehnologijo bo banka spodbujala.

CNN dodaja še, da se je obseg trgovanja s kriptovalutami v Indiji v zadnjih mesecih že skrčil za okoli 90 odstotkov, saj so banke že same začele omejevati možnosti za prodajo in nakupovanje kriptovalut.

Indija sicer razmišlja o uvedbi lastne digitalne valute, pri čemer bi šlo za uradni denar, ki pa ne bi bil tiskan. Komisija, ki je v banki zadolžena za pripravo poročila o možnostih uvedbe take valute, bo poročilo pripravila do konca junija.