Igre in aplikacije bodo na novi seriji telefonov Huawei zaživele!

Oglasno sporočilo

Ko je globalni tehnološki velikan Huawei pred skoraj dvema letoma napovedal razširitev mobilnega ekosistema in predstavil mobilne storitve HMS, je postalo jasno, kakšno vlogo bo pri tem imela osrednja trgovina z aplikacijami AppGallery. Toda rast števila uporabnikov, ponudnikov vsebin in števila objavljenih aplikacij je presenetila vse.

Kot pomemben del mobilnih storitev HMS je trgovina AppGallery priznana za vodilno na globalnih trgih, in to kljub poznemu vstopu na področje, kjer sta do tedaj prevladovala Google in Apple. S tem ko je v razmeroma kratkem času dosegla občudovanja vredno ponudbo in izbor aplikacij ter vsebin, je osvojila uporabnike pametnih telefonov Huawei po Evropi in širše. V samo 20 mesecih je namreč število aplikacij, prilagojenih delovanju v okolju storitev HMS, naraslo na 141 tisoč.

Pri tem je osrednjo vlogo igralo devet let izkušenj, ki jih je Huawei imel z gradnjo trgovine z aplikacijami na domačem trgu, preden jo je leta 2020 razširil na globalne trge. Huawei je vedel, kako združevati in distribuirati aplikacije, in se je obenem zavedel pomena lokalnega pristopa, da ima trgovina enako uporabno vrednost za uporabnike v Sloveniji, na Poljskem, v Nemčiji ali na Finskem.

Pri nas bodo uporabniki veseli aplikacij, kot so na primer VOYO, Moje Kartice, Tuš Klub, DRAJV in Urbana. Na voljo pa so tudi aplikacije vseh večjih bank in drugih finančnih ponudnikov, kot so: NLB Klikin, NKBM mBank@net, Intesa Sanpaolo Bank Mobile, Sparkasse m.Stik, mSberbank, mDBS, m LON, mBills.si, Valu ...

Čeprav je trgovina AppGallery na voljo v več kot 170 državah, je zabeležila visoko rast uporabnikov tudi v Evropi. Zasluge za to imajo naložbe, ki jih je Huawei namenil promociji, podpori, obogatitvi mobilnega ekosistema in v sodelovanju z razvijalci spodbudi inovacij ter zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje.

Podpora za razvijalce

Podjetje Huawei je razširilo ekipo inženirjev v raziskavah in razvoj na osem tisoč članov, od tega jih je 600 v oddelku tehnične pomoči, kar je vplivalo na nemoten proces vključevanja novih aplikacij v trgovino AppGallery. Poleg tega, da je njegov ekosistem odprt, Huawei nenehno posodablja komplete za razvijalce, ki jim omogočajo optimizacijo njihovih aplikacij. Zavedajo se namreč, da so ravno ti življenjska sila mobilnega ekosistema, zato skrbno negujejo sodelovanje z njimi. Rezultat tega je vse več vodilnih svetovnih razvijalcev, ki so se odločili priključiti hitro rastoči skupnosti.

Sočasno z rastjo števila aplikacij v trgovini AppGallery raste tudi skupnost uporabnikov. Ponudniki aplikacij imajo tako dostop do na milijone morebitnih uporabnikov, ki so jim včasih težje predstavili svoje delo. Tudi zato se je število registriranih razvijalcev povečalo na 4,5 milijona, od tega 300 tisoč zunaj kitajskega trga. Z večanjem števila razvijalcev se povečuje število aplikacij, integriranih v mobilne storitve HMS.

Snubljenje globalnih partnerjev

Mobilne igre niso edina kategorija v trgovini AppGallery, odgovorna za njen uspeh. Enako hitro se število novih aplikacij veča še v preostalih 17 kategorijah, saj uspehe dosegajo aplikacije s področij glasbe, zabave, življenjskega sloga, navigacije, mobilnega plačevanja in še številnih drugih.

V zadnjem letu so se Huaweievemu mobilnemu ekosistemu pridružili pomembni novi ponudniki, kot so Bolt, Moovit, Viber, Booking.com in Tidal.

Da bi imeli vsaka igra in aplikacija ter vsak razvijalec enake možnosti uspeha, jim Huawei ponuja orodja za učenje in okvirje za nemoteno poslovanje. Poleg proaktivnih dejavnosti za partnerje oblikuje natečaje, pobude za potrošnike, ponuja skupno trženje in promocije ter organizira raznolike delavnosti. Vse s ciljem povečati udeležbo uporabnikov in zagotoviti razvijalcem strmo poslovno krivuljo.

Medtem ko se globalni razvijalci zanašajo na zmogljivosti Huaweievih naprav, njegovo spodbujanje inovacij in uporabniških izkušenj, jim podjetje prav tako odpira vrata na kitajski trg in ponuja dostop do tamkajšnjih 904 milijonov mobilnih uporabnikov.

Huawei je zadnje leto pomagal pri prodoru na svoj domači trg nekaj tisočem razvijalcev. Dober primer je aplikacija PicsArt, ki je od takrat dosegla več kot 300 milijonov prenosov. Primer uspeha sta še aplikaciji FaceTune 2 in Modly z 2,2 milijona oziroma 350 tisoč prenosi.

Vlaganja v sistem

Kmalu namerava Huawei predstaviti novo različico jedra mobilnih storitev – HMS Core 6.0, ki bo dostop do inovacij s področja vsebin, grafike in telekomunikacij dvignila na novo raven. Razvijalcem bo namreč omogočen razvoj aplikacij, ki se bodo sočasno izvajale na telefonih, tabličnih računalnikih, pametnih zaslonih ali nosljivih napravah.

Huaweiev mobilni ekosistem in njegova izjemno hitra rast ne pričata le o visoki kakovosti odprte programske in strojne opreme, temveč tudi o sposobnosti trgovine AppGallery, predanosti na tisoče strokovnjakov in odločnosti podjetja slediti strategiji zagotavljanj najboljše mogoče izkušnje uporabe.

Več informacij na: https://consumer.huawei.com/si/

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA, D. O. O.