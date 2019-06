Huawei zatrjuje: teh 17 naših modelov pametnih telefonov bo dobilo EMUI 10 in Android Q! #video

Licence bodo, licenc ne bo – kaj to pomeni za zdajšnje in prihodnje uporabnike Huaweievih pametnih telefonov, tablic in prenosnikov, dolgoročno v tem trenutku najbrž nihče ne more popolnoma zanesljivo vedeti.

Od samega začetka trgovinske vojne z ZDA Huawei zatrjuje, da se uporabnikom ne bo spremenilo nič in da ne bodo prikrajšani.

Tem zagotovilom se pridružuje pravkar objavljen seznam 17 pametnih telefonov, ki jim Huawei pripravlja svoj novi uporabniški vmesnik EMUI, katerega temelj bo prihajajoča velika nadgradnja Googlovega operacijskega sistema Android – Android Q.

Oglejte si v spodnjem videu, kateri Huaweievi telefoni bodo po zagotovilih proizvajalca prejeli najnovejši operacijski sistem Android Q, ki ga Google še razvija.

