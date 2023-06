Huawei Watch 4 postavlja nove standarde pametnih ur

Oglasno sporočilo

"V Huaweiu se zavedamo, da je sodobno življenje lahko hektično in hitro, zato smo serijo pametnih ur Huawei Watch 4 zasnovali tako, da se brez težav vključijo v naporen življenjski slog in ga naredijo znosnejšega. Ne glede na to, ali tečete maraton ali po opravkih, vam z inovativnimi tehnologijami in inteligentnimi funkcijami ob vrhunskem dizajnu zagotavljajo prijetno uporabniško izkušnjo. Prepričani smo, da bodo nove pametne ure v celoti izpolnile pričakovanje zahtevnih uporabnikov," je dejal Matjaž Kermelj iz slovenske podružnice podjetja Huawei.

Vrhunska estetika za popolno uporabniško izkušnjo

Oblikovalci so navdih zasnove nove pametne ure našli v fantaziji neskončnega vesolja. Ohišje iz titana letalske kakovosti1 pametne ure Huawei Watch 4 Pro poleg razkošnega občutka poskrbi za lahkotnost in vzdržljivost, medtem ko safirno steklo2 zaščiti zaslon pred poškodbami, ki se zlahka zgodijo med uporabo. Popolne futuristične estetike je tudi model Huawei Watch 4 s črnim ohišjem iz nerjavečega jekla in 3D ukrivljenim steklom. Huawei je poskrbel še za novi seriji primerne digitalne številčnice s tematiko Lune in šestih edinstvenih planetov. Z inovativno oblikovno zasnovo in uporabo vzdržljivih materialov sta prava paša za oči in posebnost v svetu pametnih ur.

Pametna ura Huawei Watch 4 Pro se ponaša z 38-milimetrskim (1,5-palčnim) prilagodljivim zaslonom iz nizkotemperaturnega polikristaliničnega oksida (LTPO) z 71,72-odstotnim razmerjem med zaslonom in telesom ter energetsko učinkovito funkcijo vedno prižganega zaslona (AOD)3 pri samo enoherčnim osveževanjem slike. Enak zaslon krasi tudi model Huawei Watch 4, le da se ta ponaša s 74-odstotnim razmerjem med zaslonom in telesom ter 0,855 milimetra debelim robom. Obe pametni uri podpirata prosto potapljanje do globine 30 metrov, zagotavljata vodotesnost 5 ATM4 in sta združljivi s standardom IP685.

Z več kot 20 tisoč digitalnimi številčnicami6 sta novi pametni uri popolni za izražanje sloga in razpoloženja oziroma prilagajanje videza dogodku, na katerem ste. Novost sta tematska sklopa Planet Quest s prikazom planetov v osončju in Star Voyage s številčnicami, ki jih je navdihnilo vesolje in vesoljska plovila.

Za Huawei Watch 4 Pro in Huawei Watch 4 so na voljo tudi edinstveni paščki. Modelu Huawei Watch 4 Pro se popolnoma podata kovinski pašček iz titana s členi v obliki črke H in polirano površino ali temno rjavi usnjeni pašček z ročno obdelano površino in sodobnim prefinjenim videzom. Huawei Watch 4 pa se ponaša s črnim paščkom športnega minimalističnega videza iz fluoroelastomera, ki ga je preprosto čistiti.

Zapestna pomočnica, ki ves čas spremlja zdravje

Huawei je v pametne ure serije Huawei Watch 4 namestil elektrodi snemalnika elektrokardiograma (EKG)7 medicinske kakovosti in osemkanalno optično tipalo srčnega utripa s tehnologijo Huawei TruSeen 5.0. Napredna tehnologija zagotavlja natančno analizo rezultatov elektrokardiogramov in obenem opozarja na glavna tveganja srčno žilnih bolezni, kot sta neredni srčni utrip (aritmija) in arterijska togost.

Ker simptomi zgodnje oslabitve pljučne funkcije pogosto niso odkriti, pametne ure serije Huawei Watch 4 nudijo preverjanje dihalnih funkcij8. S kazalniki, kot so frekvenca dihanja, razpon nasičenosti kisika v krvi (SpO2) in zvok kašlja, ter informacijami o tveganju, kot sta kajenje ali onesnaženost zraka, novi pametni uri s pomočjo lastnega algoritma za analizo dihalnega spektra ocenita zdravje pljuč. Aplikacija Huawei Zdravje obenem nudi preprost dostop do rezultatov ocenjevanja in do prilagojenih nasvetov, da lažje sprejmete preventivne ukrepe in zaščitite pljuča.

Nosljive naprave Huawei se med drugim odlikujejo tudi v funkciji analize spanja. Napredek niti tokrat ni izostal, saj tehnologijo Huawei TruSleep 3.0 odlikuje večja natančnost spremljanja ter samodejnega zaznavanja trajanja in faz spanja, vključno z lahkim, globokim, spanjem REM in dremežem, z analizo fizioloških parametrov, dobljenih na podlagi gibanja telesa med spanjem in ritma srčnega utripa (HRV).

Do zdravstvenih podatkov v realnem času

Pomemben napredek na področju spremljanja zdravja predstavlja funkcija, ki zaporedoma izmeri sedem različnih kazalnikov – srčni utrip, raven nasičenosti kisika v krvi (SpO2)9, elektrokardiogram (EKG), arterijska togost, raven stresa, temperatura kože in delovanje pljuč. Da so rezultati razumljivi, z intuitivnim diagramom poskrbita funkciji Health Glance10 in Health Trends11, medtem ko Smart Health Reminders pošilja opomnike o nepravilnosti s ciljem opozoriti na morebitne težave in predloge, kako vzdrževati zdrav srčni utrip in zdravo raven kisika v krvi.

Marsikdo se bo tudi razveselil funkcije Health Community v aplikaciji Huawei Zdravje, s katero lahko povabite prijatelje in družinske člane, da pregledujejo meritve in zbrane zdravstvene podatke. Funkcija omogoča, da na daljavo preverite zdravje bližnjih ter dobivate obvestila v primeru padcev12 in nenormalnih očitkov. S tem je Huawei spremljanje svojega zdravja nadgradil z možnostjo spremljanja zdravja drugih na svojem pametnem telefonu.

Razveselili se boste več kot 100 športnih načinov

Razen izrednega poudarka na spremljanje zdravje, je pametna ura serije Huawei Watch 4 izredna fitnes spremljevalka. Zagotavlja podporo za več kot 100 športnih načinov, vključno s priljubljenimi, kot so tek, hoja, kolesarjenje in plavanje, pri katerih s strokovnimi ocenami in informacijami pomaga bolje razumeti telesno vadbo. Obenem je opremljena še z načinom prostega potapljanja, zaradi česar je prestala stroge teste vodotesnosti in odpornosti na slano vodo. Ker spremlja temperaturo vode in ker je v načinu prostega potapljanja vključen kompas, je najnovejša pametna ura popolno orodje za športnike in navdušence, ki večino svojega prostega časa najraje preživite na prostem.

Izboljšan prikaz gibanja z obročki aktivnosti (Activity Rings) se je izkazal kot močan motivator. S prikazom informacij v realnem času in opozorili o dnevnem napredku vas nenehno spodbuja k doseganju in preseganju svojih osebnih ciljev.

Nudi vse, kar zahtevate od pametne ure13

S tem pa seznam nadgradenj, ki jih nudijo pametne ure serije Huawei Watch 4, še ni izčrpan. Pregled podatkov na zaslonu pametne ure je preglednejši po zaslugi sveže zasnove uporabniškega vmesnika, zagotovljena pa je tudi podpora za kartice eSIM14, s katerimi lahko z uro kličete in pošiljate sporočila, ko telefona nimate pri sebi15. Huaweiev pomočnik prilagaja priporočila na podlagi osebnih navad in priporoča koristne aplikacije, medtem ko je omogočeno nemoteno preklapljanje med aplikacijami (Quick Bar & Floating ball).

Funkcija Super Link poenostavi povezavo s pametnimi telefoni in slušalkami, da sprejemate klice, nadzorujete predvajanje glasbe in na daljavo sprožite kamere pametnega telefona. Huaweieva storitev zemljevidov za ure (Petal Maps Watch Edition) zagotavlja navigacijske storitve, ne da bi potrebovali pametni telefon. Podpira celo sinhronizacijo v realnem času in opomnike z vibriranjem ter je še posebej priročna med vadbo na prostem.

Zahvaljujoč dvojedrni arhitekturi je zagotovljena vrhunska kombinacija moči in dolge življenjske dobe baterije. Na voljo sta standardni način s polnimi zmogljivostmi in način s podaljšano avtonomijo. Korak naprej je samodejno načrtovanje optimalnega delovanja procesorja glede na aplikacije in scenarije uporabe.

Novi pametni uri Huawei Watch 4 Pro in Huawei Watch 4 nudita v standardnem načinu do 4,5 oziroma do 3 dni delovanja16. Kadar veste, da ure nekaj časa ne boste mogli polniti, hitro in preprosto preklopite v način podaljšane življenjske dobe baterije. Ta zagotavlja do 21 oziroma do 14 dni delovanja. Uporabniška izkušnja ni ogrožena, saj so v celoti dostopni športni načini in funkcije spremljanja zdravja17. Novi pametni uri sta opremljeni z zmogljivim napajalnikom Huawei Watch Wireless SuperCharge.18 Petnajstminutno polnjenje zadošča za dan uporabe.

Cena in razpoložljivost Pametni uri Huawei Watch 4 in Huawei Watch 4 Pro sta na voljo po maloprodajni ceni 479, 90 in 629,90€. Poleg ure Huawei Watch 4 je Huawei nedavno predstavil tudi uro Huawei Watch Ultimate in telefona Huawei P60 Pro in Huawei Mate X3.



Za več informacij obiščite spletno stran: https://consumer.huawei.com/si/.



1, 2. Sferično umetno safirno steklo je uporabljeno samo pri Huawei Watch 4 Pro.

3. Vedno prižgan zaslon vpliva na porabo energije. Za podrobnosti glejte čas delovanja baterije, ko je omogočena funkcija AOD.

4. Ura ustreza stopnji odpornosti 5 ATM po standardu ISO 22810:2010, kar pomeni, da lahko deset minut vzdrži do 50 metrov statičnega vodnega tlaka. To ne pomeni nujno, da je ura vodoodporna v vodi, ki je globoka 50 metrov. Uro lahko nosite med dejavnostmi v plitvi vodi, kot je plavanje v bazenu ali ob obali. Ura je skladna s standardom EN 13319 za potapljaško opremo in podpira prosto potapljanje na globini največ 30 metrov. Ure ne smete nositi med vročim tuširanjem, pri vročih vrelcih ali v savnah (parnih sobah), prav tako ne med potapljanjem na ploščadi, visokotlačnim izpiranjem ali drugimi dejavnostmi, ki vključujejo visok vodni tlak, visoke temperature, visoko stopnjo vlage ali hitro tekočo vodo. Ni primerna za potapljanje, tehnične potope ali potapljaške dejavnosti v globinah, globljih od 30 metrov. Usnjeni in kovinski trakovi niso zasnovani tako, da bi vzdržali plavanje ali znojenje, zato so v takih primerih priporočljivi drugi trakovi. Ne pozabite, da napravo po uporabi v oceanski vodi sperete s sladko vodo in jo obrišete do suhega. Naprava Huawei Watch 4 Pro s temno rjavim usnjenim pasom ne omogoča potapljanja. Ko se potapljate, lahko namesto tega nosite trak Huawei EasyFit.

5. Skladno z IEC 60529:2013 (raven 6), kar pomeni, da prah ne sme vstopiti v napravo. Naprava je odporna na prah v vsakdanjih okoljih, kot so dnevne sobe, pisarne, laboratoriji, industrijski studii in skladišča. Ni primerna za izjemno prašna okolja.

6. V trgovini je za prenos na voljo še veliko več digitalnih številčnic, vključno s plačljivimi.

7. Ta izdelek ni medicinski pripomoček. Ta funkcija deluje le, če jo uporabljate z aplikacijo EKG. Obvestila, ki jih ustvari aplikacija, so zgolj informativne narave in se ne smejo uporabljati kot podlaga za medicinsko diagnozo ali zdravljenje. Ta funkcija ni primerna za uporabnike, mlajše od 18 let, ali tiste, ki jim je bila diagnosticirana druga vrsta aritmije.

8. Ta izdelek ni medicinski pripomoček, zato so njegovi podatki in rezultati spremljanja zgolj referenčni in se ne smejo uporabljati kot podlaga za medicinsko diagnozo ali zdravljenje. Ta funkcija ni podprta v napravah iOS.

9. Če želite prejemati opozorila SpO2 in trende dolgoročnih sprememb, morate v aplikaciji Huawei Health omogočiti neprekinjeno merjenje SpO2. Ta izdelek ni namenjen medicinski uporabi, vsi podatki pa so zgolj referenčni.

10. Ta funkcija ni medicinska programska oprema in se ne sme uporabljati za zdravljenje zdravstvenih stanj. Rezultati so zgolj referenčni in se ne smejo uporabljati za medicinske študije, diagnosticiranje ali zdravljenje.

11. Odprite aplikacijo Huawei Health in si oglejte analizo zdravstvenih trendov.

12. Ta funkcija je privzeto onemogočena in jo je treba omogočiti ročno. Če želite uporabljati funkcijo Emergency SOS na uri brez mobilne povezave, mora biti vaš telefon v dosegu povezave Bluetooth. Ko je ura povezana z napravo iOS, ne bo prejemala opozoril o nerednem srčnem utripu od družinskih članov.

13. Uro morate uporabljati s telefonom z operacijskim sistemom Android 6.0/iOS 9.0 ali novejšim in nameščeno aplikacijo Huawei Health. Dejanska uporaba se lahko razlikuje glede na model telefona.

14. Mobilno klicanje eSIM uporablja storitev ene številke eSIM ali storitev samostojne številke. Za podrobnosti o tem, ali je na voljo eSIM, in morebitnih povezanih stroških se obrnite na lokalnega operaterja. Če vaša ura uporablja storitev eSIM One Number, bo mobilno omrežje eSIM onemogočeno, ko bo vaša ura povezana s telefonom.

15. Funkcija, ki olajša komunikacijo prevoznikom.

16. Na podlagi rezultatov laboratorijskih testov Huawei. Dejanska uporaba se lahko razlikuje glede na razlike med izdelki, navade uporabe in okoljske dejavnike.

Tipična uporaba v standardnem načinu: tovarniške nastavitve, dve uri povezav LTE na dan, 22 ur povezave Bluetooth s telefonom na dan, omogočeno spremljanje srčnega utripa, omogočen sistem Huawei TruSleep, merjenje EKG dvakrat na dan, 60 minut uporabe aplikacij na teden, 30 minut klicev Bluetooth na teden, 30 minut predvajanja glasbe Bluetooth na teden, 90 minut vadbe na teden (omogočen GPS), omogočena obvestila o sporočilih (50 sporočil SMS, šest klicev in trije alarmi na dan) ter 200-krat na dan vklop zaslona.

Ko je AOD omogočen v standardnem načinu, lahko Huawei Watch 4 Pro zdrži do tri dni, Huawei Watch 4 pa do dva dni.

Ko je v standardnem načinu omogočena eSIM, lahko Huawei Watch 4 Pro zdrži dva dni, Huawei Watch 4 pa en dan in pol.

Ko deluje v standardnem načinu in je seznanjen z iPhonom, lahko Huawei Watch 4 Pro zdrži dva dni, Huawei Watch 4 pa en dan in pol. Če je omogočena funkcija AOD, lahko Huawei Watch 4 Pro zdrži dan in pol, Huawei Watch 4 pa en dan.

AOD je omogočen v standardnem načinu: tovarniške nastavitve, AOD je omogočen, 2 uri povezav LTE na dan, 22 ur povezave Bluetooth s telefonom na dan, omogočeno spremljanje srčnega utripa, Huawei TruSleep, merjenje EKG dvakrat na dan, 60 minut uporabe aplikacij na teden, 30 minut klicev Bluetooth na teden, 30 minut predvajanja glasbe Bluetooth na teden, 90 minut vadbe na teden (omogočen GPS), omogočena obvestila o sporočilih (50 sporočil SMS, šest klicev in trije alarmi na dan) ter vklop zaslona 200-krat na dan.

17. Na podlagi rezultatov laboratorijskih testov Huawei. Dejanska uporaba se lahko razlikuje glede na razlike med izdelki, navade uporabe in okoljske dejavnike.

Čas delovanja baterije se lahko podaljša v načinu Ultra-long Battery Life pod naslednjimi pogoji: tovarniške nastavitve, omogočen način Ultra-long Battery Life, 30 minut klicev prek Bluetootha na teden, 30-minutno predvajanje glasbe na teden, omogočeno spremljanje srčnega utripa, omogočen Huawei TruSleep, 90 minut vadbe na teden (omogočen GPS), omogočena obvestila o sporočilih (50 sporočil SMS, šest klicev in trije alarmi na dan) ter 200-krat dnevno vklopljen zaslon.

18. Na podlagi rezultatov laboratorijskih testov Huawei z uporabo adapterja Huawei 9 V/2 A in brezžičnega polnilnika SuperCharger, ki je priložen uri. Dejanski čas polnjenja se lahko razlikuje glede na okoljske dejavnike.

Celodnevno napajanje: tovarniške nastavitve, dve uri povezav LTE na dan, 22 ur povezave Bluetooth s telefonom na dan, omogočeno spremljanje srčnega utripa, omogočen sistem Huawei TruSleep, merjenje EKG dvakrat na dan, 60 minut uporabe aplikacij na teden, 30 minut klicanja Bluetooth na teden, 30 minut predvajanja glasbe Bluetooth na teden, 90 minut vadbe na teden (omogočen GPS), omogočena obvestila o sporočilih (50 sporočil SMS, šest klicev in trije alarmi na dan) ter 200-krat na dan.

