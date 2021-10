Huawei se vrača s telefonom po željah uporabnikov

Oglasno sporočilo

Vse do 1. novembra oziroma do razprodaje zalog lahko prednaročite pametni telefon Huawei nova 9 in v dar dobite brezžične slušalke FreeBuds 4. Model z osmimi gigabajti delovnega in 128 gigabajti vgrajenega pomnilnika je na voljo v črni ali sinjemodri barvi po izredno dostopni priporočeni ceni 499 evrov. Poleg prednaročniške ponudbe je na voljo tudi dodatna ponudba - brezplačna 12-mesečna garancija na poškodovan zaslon, ki velja za predhodno registrirane HUAWEI uporabnike. Ponudba velja pri nakupu in prednaročilu telefona HUAWEI nova 9 ali nova 8i do konca leta.

Huawei je pametni telefon nova 9 srednjega razreda sicer predstavil pred nekaj dnevi na Dunaju, kjer je požel veliko zanimanje prisotnih novinarjev in drugih povabljenih strokovnjakov. Poleg telefona, ki bo navdušil ljubitelje fotografije in elegantnih oblik, so predstavili še pametno uro Huawei Watch GT 3 in omejeno izdajo brezžičnih slušalk Huawei FreeBuds Lipstick. Inovacije so sicer temelj serije telefonov Huawei nova, ki je bila prvič predstavljena leta 2016.

nova 9 debitiral z vrsto vrhunskih izboljšav kamere, kot sta barvni filter RYYB (CFA) in inovativna tehnologija izboljšave fotografij XD Fusion Engine. Poleg tega bodo uporabnike prepričali vrhunski 120-herčni zaslon Original-Colour Curved Display, zmogljiv procesor, odlična življenjska doba baterije in hitro polnjenje z močjo 66 vatov Huawei SuperCharge. Skupaj z naprednimi funkcijami je nova 9 popoln pametni telefon za sodobnega uporabnika z živahnim življenjskim slogom. Je tak, kakršni ste vi. Dinamičen, eleganten in neodvisen. V petih letih so bili deležni stalnih tehnoloških nadgradenj, zato jedebitiral z vrsto, kot sta barvni filter RYYB (CFA) in. Poleg tega bodo uporabnike prepričali. Skupaj z naprednimi funkcijami jepopoln pametni telefon za sodobnega uporabnika z živahnim življenjskim slogom. Je tak, kakršni ste vi. Dinamičen, eleganten in neodvisen.

Zaradi zahtev hitrega življenjskega ritma je Huawei ustvaril pametni telefon, na katerega se lahko vedno zanesete. Podnevi in ponoči. Opremljen je s sistemom kamer Ultra Vision. Vključuje 50-milijonsko glavno kamero z barvnim filtrom RYYB in tipalom, velikim 1/1,56 palca, ki z visoko občutljivostjo na svetlobo omogoča zajem zelo kakovostnih fotografij, osemmilijonsko kamero z ultraširokim kotom, dvomilijonskima globinsko in bližinsko kamero, ki jo lahko prizoru približate na razdaljo samo štirih centimetrov, in 32-milijonsko sprednjo kamero s tipalom, velikim 1/2,8 palca.

Huawei si je pri zasnovi novega telefona zadal cilj, da bo njegova baterija zlahka sledila sodobnemu hitremu življenjskemu tempu. S kapaciteto 4.300 miliamperskih ur in hitrim polnjenjem, ki jo napolni v le 38 minutah, vam nikdar ne bo treba skrbeti, da bi vas presenetila prazna baterija.

Pametni telefoni nova 9 so opremljeni z inovativnimi mobilnimi storitvami HMS, ki ponujajo pametnejšo, bogatejšo, priročnejšo in varno uporabniško izkušnjo. Uporabniku so na voljo trgovina z aplikacijami AppGallery, zmogljiv vsestranski iskalnik Petal Search, zemljevidi Petal Maps, ki jih je mogoče uporabljati s kretnjami, in sklop pisarniških orodij.

V trgovini AppGallery, ki z več kot 730 milijoni mesečno aktivnih uporabnikov sicer velja za eno od treh največjih na svetu, lahko uporabniki najdejo ogromno najnovejših in najbolj priljubljenih globalnih in lokalnih aplikacij, kot so mBills, NLB Klikin, mBank@Net, VALU, eHrana, TomTom GO, HERE WeGo in številne druge.

Lepota v tvoji roki. Nova 8i.

HUAWEI nova 8i je podedoval vso vrhunsko estetiko in dinamične barve serije nova. Izpopolnjen dizajn ustvarja veličasten prikaz barv in senc, medtem ko 4D-ukrivljenost prinaša natančno oblikovane zaobljene robove za ultragladek dotik.

Brezmejno gledanje omogoča 6,67-palčni zaslon HUAWEI brez robov. Telefon podpira 66-vatno superhitro polnjenje. Telefon napolnite do 60 odstotkov v pičlih 17 minutah. Velika baterija s kapaciteto 4.300 miliamperskih ur deluje v skladu z algoritmi za varčevanje z energijo, kar vam omogoča moč, ki traja ves dan. Razveselila vas bo tudi priporočena cena, ki znaša zgolj 349 evrov.

O podjetju Huawei Consumer BG

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva, kar jih je uvrstilo na tretje mesto na svetu v pošiljanju mobilnih telefonov. V obtoku je že več kot dva milijona pametnih ur Watch GT in več kot deset milijonov telefonov serije P30, lani so po vsem svetu razposlali več kot 200 milijonov izdelkov, Huawei pa se je uvrstil na drugo mesto v Evropi po številu patentnih prijav. V Sloveniji je zgolj lani Huawei uporabnikom dobavil 155 tisoč pametnih telefonov, njegov tržni delež na slovenskem trgu pa je bil v povprečju nad 30 odstotki.

Šestnajst središč za raziskave in razvoj je ustanovljenih v Združenih državah Amerike, Nemčiji, Švedski, Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Središče za potrošnike Huawei Bussines Group je ena izmed treh poslovnih enot Huaweia in pokriva pametne telefone, računalnike, tablične računalnike, storitve v oblaku ... Globalna mreža Huawei temelji na 30 let strokovnega znanja v telekomunikacijski industriji in je namenjena zagotavljanju najnovejših tehnoloških dosežkov potrošnikom okoli sveta.

Za več informacij, prosim, obiščite: consumer.huawei.com/si.

