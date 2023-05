Huawei predstavil svoje letošnje paradne pametne telefone

Huawei je tudi tokrat ostal zvest Münchnu kot izbiri za letošnjo evropsko predstavitev svojih pametnih telefonov, s katerimi nagovarja najzahtevnejše uporabnike.

Približno poldrugi mesec po tem, ko so na Kitajskem dobili priložnost spoznati pametne telefone serije P60, so se ti uradno odpravili tudi na našo celino. Zaradi več let trajajočih napetosti med ameriškimi oblastmi in Huaweiem bodo te Huaweieve novosti tudi zunaj Kitajske prikrajšane za Googlovo mobilno okolje in programje, a so pri Huaweiu prepričani, da imajo njihovi premijski telefoni ne le ustrezne nadomestne možnosti, temveč tudi številne druge prednosti, s katerimi so pripravljeni na boj za tržne deleže.

Vrhunci mobilne fotografije

Serija Huaweievih pametnih telefonov P je vedno v ospredje postavljala mobilno fotografijo in tudi ta ni izjema, a če smo bili do zdaj vajeni dveh telefonov v tej seriji, "navadnega" P in P Pro, imamo tokrat samo zmogljivejšo različico P60 Pro.

Ena od dveh barv pametnega telefona Huawei P60 Pro je Rococo Pearl - njena biserna struktura omogoča, da je prav vsak primerek edinstven, zagotavlja njegova oblikovalka. Foto: Srdjan Cvjetović

Pri Huaweiu so posebej ponosni, da je prav ta telefon dobil najvišjo oceno pri preizkusih DXOMARK, ki se usmerjajo prav na mobilno fotografijo. Dodali so tudi, da v Evropi telefone Huawei P uporablja več kot 15 milijonov uporabnikov.

Priporočena redna maloprodajna cena za P60 Pro ostaja na ravni najprestižnejših telefonov drugih proizvajalcev, ki so mu neposredna konkurenca: brez ugodnosti ob morebitni vezavi naročniškega razmerja pri mobilnem operaterju ali brez kakšne morebitne prodajne akcije bo zanj treba odšteti 1.199 evrov.

Foto: Srdjan Cvjetović

Pregibna eleganca

K nam prihaja tudi pregibni telefon Huawei Mate X3, ki ga njegovi snovalci opisujejo kot najtanjši in najlažji pregibni telefon z velikim zaslonom.

Manjše dimenzije in manjšo maso na pregibnem telefonu Huawei Mate X3 smo dosegli predvsem z uporabo naprednih materialov, zagotavljajo njegovi snovalci. Foto: Srdjan Cvjetović

Ta telefon sicer ima priporočeno redno maloprodajno ceno 2.399 evrov, ki je na prvi, drugi in tretji pogled gotovo zunaj dosega in pripravljenosti večine kupcev, a bo v Sloveniji po neuradnih informacijah na voljo pri enem od mobilnih operaterjev kot del naročniškega paketa in tako tudi z nižjo ceno.

Nova generacija pametnih ur

Huawei ni pozabil niti na svoje nosljive naprave, ki niso žrtev nesoglasij med ZDA in Kitajsko. Nova serija pametnih ur Huawei Watch 4 gradi na temeljih serije Huawei Watch 3, a z okrepljenimi programskimi funkcijami za spremljanje zdravstvenih parametrov.

Huawei P60 Pro prinaša še boljše nočne fotografije, so prepričani njegovi snovalci ob predstavitvi tehničnih novosti in izboljšav kamere. Foto: Srdjan Cvjetović

Na voljo bosta, kot smo vajeni od prej, dve uri, "osnovni" Huawei Watch 4 in naprednejši Huawei Watch 4 Pro, njuni priporočeni redni maloprodajni ceni pa še pričakujemo. Tokrat predstavljena Huaweieva pametna telefona bosta v Sloveniji na voljo v drugi polovici maja, ure serije Huawei Watch 4 pa predvidoma mesec pozneje.