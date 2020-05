Huawei P40 lite s sklopom štirih kamer in podporo umetne inteligence vnaša nove možnosti v mobilno fotografijo

Oglasno sporočilo

Huawei je nedavno začel prodajati novi telefon Huawei P40 lite. Telefon, ki je lahko vaš za 279 evrov, je opremljen s sklopom štirih kamer, s podporno tehnologijo umetne inteligence, ki jo sestavljajo glavna kamera z 48 MP, kamera ločljivosti 8 MP in ultraširokokotnim objektivom ter makro kamera in kamera bokeh, obe ločljivosti 2 MP. Popoln fotografski sestav, ki uporabniku omogoča, da raziskuje nove vidike fotografije in videoposnetkov, ki jih doslej ni ponudil še noben pametni telefon.

Huawei P40 lite je opremljen z glavno kamere visoke ločljivosti 48 MP, s katero lahko posnamete jasno sliko tudi z odprto zaslonko f/1.8. Telefon podpira tudi samodejno zaznavanje kontrasta PDAF+ v primerjavi s kamerami DSLR, pri katerih je treba nastaviti osvetlitveni čas (hitrost zaklopa) in vrednost ISO.

Z glavno kamero ločljivosti 48 MP bodo vaši posnetki ohranili ostrino detajlov, tudi če boste sliko povečali ali obrezali. Zgornja fotografija zelo dobro prikaže sposobnost telefona Huawei P40 lite, da tudi v slabih svetlobnih pogojih naredi odlične posnetke. Kamera lahko doda učinek svetlobe sončnega zahoda, ko je sonce že za obzorjem, in izpostavi celo tako fine detajle, kot so posamezni valovi reke. Z modelom Huawei P40 lite je fotografiranje povsem preprosto – z enim dotikom gumba boste spomin ujeli v sliko.

Telefon Huawei P40 lite je opremljen s procesorjem Kirin 810, izjemnim 7-nanometrskim čipovjem, ki se ponaša z zmogljivim procesorjem, grafičnim procesorjem in namensko nevronsko procesno enoto (NPU) s tehnologijo umetne inteligence in boljšo kontrolo šuma. Glavna kamera uporablja polpalčno tipalo in zaslonko f/1.8, ki prepušča več svetlobe in tako podpira način nočnega fotografiranja Super Night. Možnost dolgih osvetlitvenih časov in lepljenja posnetkov, podprta s tehnologijo umetne inteligence, uporabniku omogoča, da tudi v slabih svetlobnih pogojih zajame temnejše detajle in ustvari jasne in ostre posnetke.

Ko še nismo poznali ultraširokokotnih objektivov, je bilo arhitekturne znamenitosti, kot so stolp v Pisi, Big Ben ali Eifflov stolp, zelo težko v celoti ujeti na fotografijo. Huawei P40 lite z ultraširokokotnim objektivom s 120° vidnim kotom lahko zajame kar 140 odstotkov več kot običajni objektiv z 78-stopinjskim kotom pokritosti. Kot kaže zgornja fotografija, Huawei P40 lite omogoča zajem celotne notranjosti arhitekture stolpa. Z ultraširokokotno kamero lahko fotografirate tudi večje skupine ljudi, saj ni strahu, da bi koga "odrezali".

Huawei P40 lite je opremljen tudi z makro objektivom, ki uporabniku omogoča, da predmet lahko fotografira celo z oddaljenosti 4 centimetre in tako zajame miniaturne detajle, ki jih s prostim očesom morda ne bi niti opazili. Zgornja fotografija je odličen prikaz, da Huawei P40 lite lahko na posnetek prenese vso finost in plastovitost cvetnih listov.

Za vse, ki uživate v portretni fotografiji, je Huawei P40 lite s kamero bokeh idealna izbira. Vgrajeni algoritmi lahko zbirajo točne podatke in merijo globino ter na podlagi zbranih informacij ustvarijo portret s čudovito zamegljenim ozadjem, kot lahko vidite na zgornjem posnetku. Kljub temu, da obdrži ostrino detajlov, na primer pramene las, teksturo tkanine in rob srajce, kameri uspe ustvariti večplastnost posnetka, tako da izpostavi predmet fotografije in zamegli ozadje.

S telefonom Huawei P40 lite lahko z enim dotikom gumba posnamete čarobne fotografije in pustite prosto pot fotografu v sebi. Popolna izbira za vse, ki radi potujete, saj ima telefon zmogljivo baterijo zmogljivosti 4.200 mAh in podpira tehnologijo hitrega polnjenja Huawei SuperCharge s 40 vati, ki vam omogoča, da telefon napolnite do 70 odstotkov v le pol ure. S telefonom Huawei P40 lite vam ni več treba skrbeti, da se bo vaša baterija izpraznila med snemanjem videoposnetkov ali tik preden bi vam uspelo posneti tisto fotografijo, na katero ste tako dolgo čakali.

Konec marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametna telefona Huawei P40 in Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev. Sicer vsi telefoni serije P prihajajo na trg z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja lanske jeseni se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po vsem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije tako globalnih kot tudi lokalnih znamk. V videu lahko pogledate, kako zaženete svoj novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije.

