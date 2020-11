Huawei P smart 2021: Pametni telefon z najboljšo kamero in žepu prijazno ceno

Oglasno sporočilo

Ni ravno stalnica, da se telefon nižjega cenovnega razreda dobro odreže pri fotografiranju. Zlasti v slabih svetlobnih razmerah, kjer so za odlične fotografije poleg zmogljive strojne opreme potrebni tudi programski algoritmi umetne inteligence, sicer največkrat prisotni v bolj premijskih in dražjih modelih. K sreči pa Huawei pri svojem novem telefonu P smart 2021 ni sklepal kompromisov. Poleg velikega zaslona, baterije s kapaciteto 5.000 mAh in hitrega polnjenja, ja namreč vanj implementiral tudi napreden sklop kamer podrto z umetno inteligenco. Vas zanima, kako se obnese? Pa poglejmo!

Ujemite trenutke v visoki ločljivosti

Zahvaljujoč tipalu z ločljivostjo 48 MP lahko z glavno kamero posnamete fotografijo, ki jo lahko brez strahu pred izgubo kakovosti natisnete na velik plakat velikosti 2,1 x 2,8 metra, saj bodo podrobnosti na njej še vedno ostale jasno izražene.

S telefonom boste tudi preprosto fotografirali vaše male domače ljubljenčke. P smart 2021 zna namreč aktivno prepoznavati dinamične objekte in prilagoditi hitrost zaklopa, tako da ne boste nikoli zamudili nobenega njihovega živahnega trenutka. Fotografirate lahko kadarkoli in kjerkoli, fotografije pa nato hitro in preprosto delite na družbenih omrežjih.

Jasne fotografije tudi ponoči

V nočnem načinu fotografiranja, P smart 2021 deluje tako, da posname več različno osvetljenih fotografij in jih sestavi v eno, s čimer zmanjša stopnjo digitalnega šuma ter poveča svetilnost prizora v slabih svetlobnih razmerah in hkrati prilagodi svetlost v preveč osvetljenih delih. Poleg tega podpira 6-sekundno ročno osvetlitev, ki poveča dinamični razpon nočnih prizorov ali izboljša svetilnost v temnih okoljih.

Širokokotna in bližinska fotografija

Širokokotna kamera vam bo najbolj prišla prav pri skupinskih fotografijah, ko boste želeli v objektiv spraviti vse ljudi, kljub temu, da ne boste imeli veliko manevrskega prostora. Tipalo z ločljivostjo 8 MP in 120° vidnim poljem polje zagotavlja odlične fotografije. Hkrati pa imate na voljo še kamero s tipalom ločljivosti 2 MP za bližnje posnetke z razdalje vsega 4 cm, ki vas bo spodbudilo k raziskovanja sveta v povsem novi perspektivi.

Čudovite fotografije v portretnem načinu

Pametni telefon Huawei P smart 2021 je opremljen še s portretnim načinom, ki po zaslugi globinske kamere poskrbi za čudovit učinek zamegljenega ozadja. Tu lahko aktivirate še algoritme za polepšanje kože, po zaslugi katerih bo portretiranec vedno prikazan v najlepši mogoči luči.

Inovativna funkcija aplikacije Galerija

Z operacijskim sistemom EMUI 10.1 je uporabniku na telefonu P smart 2021 v aplikaciji Galerija na voljo zanimiva funkcija za kreiranje kolaža, s katero boste lahko enostavno naredili fotomontažo želenih fotografij in vam za to ne bo treba nameščati drugih dodatnih aplikacij. Če boste združili fotografije z enako tematiko ali ujemajočimi barvnimi odtenki, vam lahko uspe pravo umetniško delo.

Hiter dostop do aplikacij

Ko boste zaključili s fotografiranjem in urejanjem fotografij, boste svoje dosežke zagotovo želeli deliti s svojimi prijatelji. S pomočjo trgovine AppGallery in vsestranskega iskalnika Petal Search boste našli vsa najbolj priljubljena družbena omrežja, kot so Facebook, Instagram, TikTok in Snapchat, in jih tudi enostavno namestili na telefon v le nekaj korakih. Prav tako pa boste lahko poiskali različne aplikacije, ki vam bodo prišle prav pri fotografiji. Takšni sta na primer Canva in Retrica, s katerima boste že tako odlično fotografijo še dodatno izboljšali.

Seveda AppGallery in Petal Search ponujata praktično neskončen bazen zabavnih, izobraževalnih, komunikacijskih in nakupovalnih aplikacij ter tudi malo morje najnovejših iger, med drugim Asphalt 9, Game of Thrones: Beyond the Wall in Garena Free Fire.

Fotografija je sicer le ena od izstopajočih lastnosti. Pohvali se namreč lahko še z velikim 6,67-palčnim zaslonom FHD+, kar 128 gigabajti pomnilnika in ohišjem v treh barvnih kombinacijah: čudoviti zeleni, rdečkasto zlati in polnočno črni. Kot eden od najboljših telefonov za fotografiranje v svojem razredu pa je z žepu prijazno ceno 229 evrov zagotovo vreden nakupa.

