Huawei nova 5T ima kar 5 kamer, podprtih z umetno inteligenco

Huawei je na slovenskem trgu prestavil pametni telefon nova 5T, s štirimi zadnjimi kamerami, vrhunskimi zmogljivostmi, presenetljivo zasnovo in zaslonom, ki pokriva impresivnih 83,4-odstotka sprednje površine. Zaradi tega izstopa kot ena najboljših naprav na trgu, ko gre za razmerje med ceno in kakovostjo.

Ta pametni telefon ima na zadnji strani štiri kamere. Glavno s tipalom ločljivosti 48 milijonov slikovnih pik dopolnjujejo kamera z ločljivostjo 16 milijonov slikovnih pik in ultra širokokotnim objektivom ter še dve z ločljivostjo dveh milijonov slikovnih pik. Ena za podatke o globini posnetka in druga za bližinsko (makro) fotografijo. Huaweievi pametni telefoni so sinonim vrhunske mobilne fotografije, opisan sistem zadnjih kamer pa obeta velik napredek tudi v kakovosti video posnetkov. Huawei je sicer prav tako eno izmed vodilnih podjetji, ko gre za mobilno fotografijo podprto z umetno inteligenco. Nova 5T glede tega ni izjema, saj ima med drugim napreden nočni način fotografiranja, ki občutno izboljša kakovost fotografij pri šibki svetlobi.

Velik 6,22-palčni (15,8 cm) zaslon tehnologije IPS se lahko pohvali z ločljivostjo 2440 x 1080 slikovnih pik, kar predstavlja visoko gostoto 412 pik na palec. Sega do robov naprave, sprednja kamera pa je pod preluknjanim delom, ki pa je na takem mestu, da uporabnika ne moti med med uporabo telefona. Prednja kamera ima sicer tipalo ločljivosti 32 milijonov slikovnih pik, njeno delo pa je prav tako podprto z umetno inteligenco, zato se uporabniku ni treba ubadati z nastavitvami.

Zmogljivo in predvsem gladko delovanje naprave zagotavlja procesor Kirin 980, ki med drugim vključuje tudi tehnologijo GPU Turbo za gladko poganjanje mobilnih iger. Uporabniku pa je na voljo kar 6 GB delovnega in 128 GB notranjega pomnilnika, zato je bojazen, da bi bilo tega premalo, odveč.

Pametni telefon Huawei nova 5T ima baterijo kapacitete 3750 mAh, ki podpira hitro polnjenje SuperCharge z močjo 22,5 W. To zagotavlja dovolj energije v vseh pogojih rabe. Potrebnih je namreč le 30 minut, da prazna baterija doseže 50-odstotno napolnjenost.

Tipalo prstnega odtisa je na bočnem robu nove 5T, ki je na voljo v treh barvah: modri (Crush Blue), vijolični (Midsummer Purple) in črni. Priporočena maloprodajna cena telefona pa znaša 469 evrov.

Sočasno z novo 5T je na slovenskem trgu na voljo tudi naslednja generacija pametnih ur, Huawei Watch GT 2 premera 46 mm. Vgrajen procesor Kirin A1 odlikujejo visoka energijska učinkovitost, vsebuje napredno enoto za obdelavo zvoka, aplikativni procesor, enoto za povezavo Bluetooth ter ločeno enoto za upravljanje porabe. Zaradi tega ura delujejo neprekinjeno do dva tedna z vključenim inteligentnim nadzorom srčnega utripa in funkcijo prikaza obvestil s pametnega telefona. Poleg tega lahko tedensko opravite do 30 minut telefonskih pogovorov prek povezave Bluetooth, do 30 minut poslušate glasbo, do 90 minut beležite športno dejavnost ali imate vključeno natančno beleženje kakovosti spanja.

Več o novi pametni uri in telefonu najdete na https://consumer.huawei.com/si/wearables/watch-gt2/ in https://consumer.huawei.com/si/phones/nova-5t/.

