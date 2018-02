Hranilnica Lon ne sme več prodajati kriptožetonov

Hranilnica Lon na svojih bankomatih ne sme več prodajati kriptožetonov. Takojšnje prenehanje prodaje je pred časom odredila Banka Slovenije, s katero poskuša Lon zdaj poiskati ustrezno rešitev za nadaljevanje prodaje, so za STA pojasnili v Lonu, ki je septembra lani predstavil prvi klasični bankomat, ki omogoča nakup kriptoženotov.

V kranjskem Lonu so 19. januarja prejeli odredbo Banke Slovenije o takojšnjem prenehanju prodaje kriptožetonov na svojih bankomatih, še isti dan pa so to tudi uresničili. Po dostopnih informacijah STA je razlog v zakonskih določilih, ki bankam dovoljujejo le prodajo finančnih produktov, kar bitcoin ni.

Prodali za več kot pol milijona žetonov

Od začetka prodaje 25. septembra lani so sicer prodali skoraj tri tisoč žetonov v skupni vrednosti 530 tisoč evrov.

V Hranilnici Lon, ki se bo z marcem preoblikovala v Lon banko, so se za prodajo kriptožetonov odločili, ker so želeli iti v korak s časom, kot je septembra ob nadgradnji bankomatov povedal predsednik uprave Jaka Vadnjal. Klasični bankomati, imajo jih 15, so bili namreč precej slabo izkoriščeni.