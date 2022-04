HONOR Magic4 Lite 5G v Sloveniji – z zmogljivo strojno opremo po super dostopni ceni

Oglasno sporočilo

Pri svetovni tehnološki blagovni znamki HONOR so najavili prihod novega modela HONOR Magic4 Lite v Sloveniji. Ta je opremljen z Googlovimi storitvami (GMS) in je polno združljiv s hitrim mobilnim omrežjem 5G. Podprt je z glavnimi Honorjevimi inovativnimi tehnološkimi rešitvami, vključno z zaslonom HONOR FullView in hitrim polnjenjem HONOR SuperCharge 66 W, s tankim in ozkim okvirjem, ob tem pa je eden prvih pametnih telefonov, ki ga poganja Snapdragon® 695 5G mobilna platforma, zato HONOR Magic4 Lite prinaša izjemno izkušnjo za uporabnike in po dostopni ceni 349 evrov.

"Z zagotavljanjem izjemne kakovosti programske in strojne opreme HONOR Magic4 Lite omogoča uporabnikom mobilnih telefonov po vsem svetu najboljšo izkušnjo v svojem razredu za današnjo generacijo, ki je željna zabave," je dejal Bruce Huang, generalni direktor za HONOR Srbija, Hrvaška in Slovenija.

Dolgotrajna baterija in HONOR SuperCharge z močjo 66 W

HONOR Magic4 Lite je opremljen z baterijo 4800mAh1, ki tako uporabnikom omogoča, da preživijo do 16,8 ure na družbenih omrežjih ali si privoščijo 12,8 ure predvajanja videoposnetkov ali 25,6 ure klepeta2 – in to z enim polnjenjem, kar je kot nalašč za tiste, ki potrebujejo dolgotrajno baterijo.

HONOR Magic4 Lite, ki prinaša zmogljive in inovativne tehnologije uporabnikom pametnih telefonov po vsem svetu, podpira tehnologijo HONOR SuperCharge 66 W, ki lahko napravo napolni 50 odstotkov v samo 15 minutah in 81 odstotkov v samo 30 minutah3, zato lahko uporabniki hitro vklopijo svojo napravo in uživajo v neskončni zabavi, kjerkoli že so.

Kompaktna oblika s super ozkim okvirjem

HONOR Magic4 Lite je zasnovan na način, da ima kompaktno strukturo, njegova debelina je le 8,05 milimetra4 in teža 189 gramov5, kar uporabnikom prinaša tanko in lahko napravo, ki jo je enostavno držati in se brez težav spravi v žep ali majhno torbo.

HONOR Magic4 Lite je podprt z najpomembnejšimi HONOR-jevimi inovativnimi tehničnimi rešitvami, ponaša pa se z izjemno ozkimi 1,05-milimetrskimi okvirji na levi in ​​desni strani, ki so 40 odstotkov ožji od večine pametnih telefonov iste kategorije6, kar zagotavlja 94-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem7.

HONOR FullView zaslon s 6,81-palčno diagonalo

HONOR Magic4 Lite s 6,81-palčnim zaslonom8 HONOR FullView z ločljivostjo 2388 x 1080 slikovnih pik9 in 16,7 milijona barv zagotavlja izjemno izkušnjo gledanja, uporabniki pa imajo tako idealno napravo za gledanje filmov, pregledovanje fotografij ali igranje iger s prijatelji.

S tem, ko HONOR Magic4 Lite 5G zagotavlja izboljšano zmogljivost, ki olajša brskanje po spletu in igranje iger, njegova hitrost osveževanja zaslona dosega 120 Hz10, kar uporabnikom omogoča neverjetno izkušnjo.

Izjemne foto- in videozmogljivosti

Po vzoru vodilne serije HONOR Magic ima HONOR Magic4 Lite edinstveno simetrično zasnovo kamere, kar prispeva k občutku ravnotežja in usklajenosti. HONOR Magic4 Lite 5G ima robustno trojno kamero z ločljivostjo 48 milijonov slikovnih pik, ki vključuje 2M senzorsko kamero za učinek zameglitve (bokeh) in 2M senzorsko makro kamero ter LED-bliskavico, ki uporabnikom omogoča zajemanje osupljivih fotografij.

HONOR Magic4 Lite podpira snemanje videoposnetkov 1080P z ločljivostjo 1920 x 1080 slikovnih pik. HONOR Magic4 Lite ima tudi možnost Dual View Recording, kar uporabnikom omogoča, da zajamejo dve različni perspektivi hkrati z uporabo sprednje in zadnje glavne kamere. Micro Movie Mode, ki je idealen za ambiciozne ustvarjalce vsebine, ponuja preprosto in brezhibno rešitev za urejanje, tako lahko uporabniki brez truda samodejno združijo svoje videoposnetke z aplikacijami, ki jih običajno uporabljajo.

Mobilna platforma Qualcomm® Snapdragon® 695 5G

HONOR Magic4 Lite 5G je eden izmed prvih pametnih telefonov, ki ga poganja mobilna platforma Snapdragon® 695 5G. Izboljšan procesor 6 nm podpira grafični procesor Qualcomm® Adreno™ in osrednji procesor Qualcomm® Kryo™ 660 CPU, kar uporabnikom omogoča večjo produktivnost.

Opremljen je s tehnologijo HONOR RAM Turbo (8GB + 2GB)11, ki del bliskovnega pomnilnika premakne v RAM, kar pomeni, da je mogoče 8 GB RAM-a povečati na 10 GB RAM-a. Ta tehnologija razširja RAM s stiskanjem aplikacij v ozadju in preprečuje zaustavitev procesov v ozadju, ko uporabniki spremenijo aplikacijo, kar jim omogoča, da sprejmejo videoklic ali napišejo sporočilo, medtem ko aplikacije še vedno delujejo v ozadju.

Cene in dostopnost Zasnovan je za tiste uporabnike, ki cenijo slog. V Sloveniji je telefon HONOR Magic4 Lite na voljo v črni barvi (Midnight Black), malce pozneje pa bo na voljo še v dveh barvah: titan srebrni (Titanium Silver) in oceansko modri (Ocean Blue).



Telefon je že na voljo po priporočeni ceni 349 evrov. Za več informacij obiščite spletno trgovino HONOR na hihonor.com.





1. 4800 mAh se nanaša na tipično vrednost baterije, nominalna vrednost je 4700 mAh.

2. Podatki, pridobljeni iz HONOR-jevega laboratorija. Dejanski čas uporabe se lahko razlikuje glede na navade in vrsto uporabe.

3. Podatki o polnjenju in trajanju baterije izhajajo iz rezultatov testiranja v HONOR-jevih laboratorijih. Telefon se polni pri temperaturi 25 stopinj Celzija in relativni vlagi od 45 odstotkov do 80 odstotkov pri triodstotni ravni baterije z izklopljenim zaslonom telefona ter z uporabo originalnega polnilnika in originalnega polnilnega kabla. Dejanski podatki o polnjenju se lahko razlikujejo glede na izdelek, navade uporabe in okoljske dejavnike.

4. Podatki, pridobljeni iz HONOR-jevega laboratorija.

5. Podatki, pridobljeni iz HONOR-jevega laboratorija.

6. Podatki, pridobljeni iz HONOR-jevega laboratorija.

7. Podatki, pridobljeni iz HONOR-jevega laboratorija.

8. Zaslon je zaobljen, če pa ga merimo kot standardni pravokotnik, dolžina diagonale znaša 6,81 palca oz. 17,3 centimetra (dejanska vidna površina je nekoliko manjša).

9. Ločljivost je izmerjena kot standardni pravokotnik, zato je dejansko število slikovnih pik nekoliko manjše.

10. Na različnih vmesnikih aplikacij in igralnih zaslonih se lahko hitrost osveževanja zaslona in hitrost vzorčenja na dotik nekoliko razlikujeta.

11. Na voljo je tudi različica 6GB+2GB; oglejte si dejanske izdelke pri lokalnih ponudnikih.

