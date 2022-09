HONOR 70 zdaj tudi v Sloveniji!

Oglasno sporočilo

Inovacija se imenuje Solo Cut

HONOR želi, da bi vsi lahko ustvarjali na videz profesionalne fotografije in videe, brez strokovnega znanja. Po predstavitvi snemanja več hkratnih videoposnetkov je HONOR prepoznal še en trn v peti vlogerjev – nezmožnost zajeti celotno okolico in hkrati izpostaviti določeno osebo. Kot rešitev HONOR predstavlja snemalni način Solo Cut, inovacijo, ki omogoča hkratno ustvarjanje skupinskega videoposnetka in portretnega vloga, ki v ospredje postavi določeno osebo.

Inovacija uporablja tehnologiji ponovne identifikacije in časovnega sledenja osebe. Za razliko od prepoznavanja obraza tehnologija ponovne identifikacije prepozna in analizira več kot deset značilnosti, kot so npr. obraz, lasje, oblačila in drža, da prepozna osebo v ospredju. Ko se oseba premakne, tehnologija časovnega sledenja izvede primerjavo človeških lastnosti v realnem času ter ji pametno sledi in jo izostri.

Način Solo Cut lahko ustvari dva videa visoke ločljivosti 1080P s 30 sličicami na sekundo hkrati. Za ustvarjanje teh videoposnetkov je bila funkciji snemanja dvojnega videa dodana vrsta naprednih algoritmov, vključno z zaznavanjem, sledenjem in prepoznavanjem oseb, obrezovanjem s samodejnim ostrenjem, učinkom dvojne lepote in dvojno stabilizacijo slike.

Prvovrstni fotografski in filmski pripomoček

HONOR 70 je za čim boljšo fotografsko izkušnjo v svojem razredu poskrbel z dvojno glavno kamero. Ta je vodilna v industriji računalniških fotografij, kjer HONOR s pomočjo umetne inteligence uporablja svoj sistem za obdelavo fotografij, HONOR Image Engine – fotografije so čudovite, ostre in visokokakovostne.

Dvojna glavna kamera z ločljivostjo 54 milijonov pik (MP) IMX800 je tu s super občutljivo glavno kamero z zaslonko f/1,9 in popolnoma novim, premijskim 1/1,49-palčnim senzorjem IMX800, ki uporabnikom omogoča, da zajamejo več svetlobe za svetlejše in ostrejše fotografije. Mobilnik HONOR 70 je opremljen tudi z ultra široko in makro (bližinsko) kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik (MP), z zaslonko f/2,2 – ta omogoča, da uporabnik ujame širši kot na fotografiji in naredi neverjetno kakovostne posnetke od blizu. Spredaj je mobilnik opremljen s kamero za delanje selfijev (Super Clear Selfie Camera) ločljivosti 32 milijonov pik (MP), ki uporabnikom omogoča snemanje čudovitih fotografij z vidnimi podrobnostmi.

Kot redek dragulj

HONOR 70 je estetsko oblikovan izdelek, ki so ga navdihnili dragi kamni. Krasi ga dvojno zaobljen zaslon (Super Dual-Curved Screen). Debelina telefona je le 7,91 milimetra1, skupna teža je 178 gramov2, zato ga brez težav pospravimo v majhno torbico ali žep kavbojk.

Gre za popolno kombinacijo tehnologije in mode, saj so pri pametnem telefonu HONOR 70 uporabili posebno tehnologijo premaza, s katero so pričarali poseben svetlikajoč učinek, kot bi v rokah držali redek dragulj. HONOR sledi trendom, zato je njihova "sedemdesetica" popolna modna zapoved, barvni in svetleči modni dodatek.

Izredna zmogljivost z ultra veliko baterijo

HONOR 70 je opremljen z mobilno platformo Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G, poganja pa ga edinstvena tehnologija pospeševanja grafičnih zmogljivosti GPU Turbo X in OS Turbo X, ki zagotavljata izjemne zmogljivosti tudi med intenzivnim igranjem mobilnih iger oziroma pripravljanjem vlogov.

HONOR 70 je opremljen s hitrostjo osveževanja zaslona do 120 hercev na sekundo in hitrostjo vzorčenja na dotik 300 hercev na sekundo3. Ti dve funkciji zagotavlja izredno visoko odzivnost zaslona in posledično odlično izkušnjo gledanja videoposnetkov in igranja iger z manj vhodnega zamika oziroma pomikanja na družbenih omrežjih.

HONOR 70 je opremljen z ultra veliko baterijo s 4.800 miliamperi ur4, ki jo podpira tehnologija HONOR SuperCharge z močjo 66 W. Ta lahko brez težav podpira celodnevno neprekinjeno uporabo in omogoča, da se baterija napolni od treh odstotkov do 60 odstotkov v samo 20 minutah5 s pomočjo priloženega polnilnika.

Je prvi mobilnik iz serije N, ki ga poganja najnovejši uporabniški vmesnik HONOR Magic UI 6.1 z operacijskim sistemom Android 12.

HONOR 70 že s prestižnimi nagradami

Letos je HONOR osvojil kar 35 nagrad, ki jih podeljujejo svetovni mediji, od tega so jih 22 namenili pametnemu telefonu HONOR 70 v različnih kategorijah. Veliko število vodilnih svetovnih medijev je omenjeni telefon nagradilo za najboljši telefon letošnjega sejma IFA (Best of IFA). TechRadar, svetovni tehnološki medij, je HONOR 70 označil za "enega od letošnjih najboljših telefonov z operacijskim sistemom Android", medtem ko je Forbes, vodilni mednarodni poslovni medij, potrdil, da je HONOR 70 "močan, vsestranski igralec". Tudi HONOR Pad 8, njihova nova pametna tablica, je osvojil nagrado Best of IFA svetovne glasbene revije Billboard zaradi vrhunskih zvočnih in videozmogljivosti.

Tudi nagrada združenja EISA

Da je pametni telefon HONOR 70 odličen telefon, s top uporabniško izkušnjo, so prepoznali tudi v združenju EISA (sestavlja ga 60 tehnoloških revij in spletnih portalov iz 29 držav, vsako leto podeljuje priznanja iz sveta zvoka in slike), ki so omenjenemu telefonu namenili nagrado EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022–2023 (nagrada najboljši nakup pametnega telefona 2022–2023). Nagrade EISA (Expert Imaging and Sound Association) veljajo za eno največjih priznanj v avdio- in videoindustriji, zadnja leta pa tudi na področju mobilnih naprav.

Cena in dostopnost

Za današnjo generacijo uporabnikov z izoblikovanim modnim stilom je telefon HONOR 70 v Sloveniji na voljo v dveh barvah: črni (Midnight Black) in zeleni (Emerald Green).

HONOR 70 je na voljo po priporočeni ceni 549 evrov (različica: 8 GB + 128 GB) in 599 evrov (8 GB + 256 GB). V svojo ponudbo so ga uvrstili vsi trije največji slovenski mobilni operaterji – A1 Slovenija in Telemach, še pred koncem septembra pa tudi Telekom Slovenije.

Več o telefonu HONOR 70 si lahko preberete tu.

1Podatki so pridobljeni v laboratorijih HONOR. Dejanske mere se lahko razlikujejo glede na obliko, proces izdelave in metode merjenja. Debelina (7,91 mm) tega telefona ne vključuje izbokline sistema kamer.

2Podatki so pridobljeni v laboratorijih HONOR. Skupna teža vključuje tudi baterijo. Dejanska teža se lahko razlikuje glede na obliko, proces izdelave in metode merjenja.

3Pri različnih aplikacijah in zaslonih za igre se hitrost osveževanja zaslona in hitrost vzorčenja dotika lahko nekoliko razlikujeta.

4Zmogljivost baterije HONOR 70 je tipična vrednost, ocenjena zmogljivost baterije pa je 4700 mAh.

5Podatki so pridobljeni v laboratorijih HONOR. Ob temperaturi 25 stopinj Celzija in relativni vlažnosti (45–80 %), z uporabo napajalnika Honor z močjo 66 W, originalnim polnilnim kablom, napolnjeno baterijo na tri odstotke in ugasnjenim zaslonom. Hitrost ali učinkovitost polnjenja se lahko razlikujeta glede na stanje naprave ali okolice.

Naročnik oglasne vsebine je HONOR, D. O. O.