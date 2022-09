Hisense prejel kar dve prestižni nagradi EISA

Oglasno sporočilo

Televizor ​​Hisense 65U8HQ in zvočni sistem U5120GW sta prejela nagradi EISA za Najboljši izdelek 2022−2023. Nagrade podeljuje evropsko združenje strokovnjakov za zvok in sliko (EISA), v katerem je 60 uglednih specializiranih revij za zabavno elektroniko, spletnih portalov in novinarjev iz 29 držav. Televizor Hisense je prevladal v kategoriji premijskih televizorjev LCD, zvočni sistem Hisense pa v kategoriji najboljši zvočni sistem za domači kino. S tem Hisense še dodatno utrjuje svoj položaj enega vodilnih svetovnih proizvajalcev zabavne elektronike in bele tehnike.​

Strokovnjaki za sliko in zvok pri EISA so še enkrat prepoznali Hisensov trud pri zagotavljanju visokokakovostnih in zanesljivih produktov, ki uporabnikom prinašajo kar največje zadovoljstvo. Hisense je namreč že drugo leto zapored prejel nagrado žirije EISA, ki že 30 let podeljuje priznanja na področju hi-fija, domačega kina, foto in videa ter avtomobilske in mobilne elektronike.

Izjemna izkušnja gledanja televizije s Hisense 4K Mini-LED ULED TV 65U8HQ

Nagrajeni televizor Hisense 65U8HQ je s svojo napredno tehnologijo prevladal v kategoriji najboljši premijski televizorji LCD. Zahvaljujoč tehnologijama Mini-LED v kombinaciji s Full Array Local Dimming Pro z več kot 160 neodvisno nadzorovanimi območji zatemnitve, ki jih poganja Peak Brightness 1000+ nits, ta televizor zagotavlja izjemno natančno in jasno sliko z dih jemajočimi podrobnostmi in neverjetnimi ravnmi kontrasta s popolno svetlostjo. Poleg tega Quantum Dot Color prikaže več kot milijardo odtenkov živih, realističnih barv.

Ta televizor je odličen tudi za igranje iger, pri čemer je igralna izkušnja izjemno tekoča, brez tresljajev in jasna. Ponaša se s certifikati HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced in Filmmaker Mode, kjer vse deluje za bolj dinamično sliko in ji doda več globine. Skupaj z naprednim 2.1.2-večkanalnim zvočnim sistemom s sprednjim zvočnikom, ki podpira Dolby Atmos®, vas bo Hisense TV 65U8HQ popeljal še bliže doživljanju dejanske resničnosti.

Zaradi operacijskega sistema VIDAA U6 je upravljanje intuitivno in hitro, z možnostjo upravljanja prek glasovnih pomočnikov in ustvarjanja osebnega profila za vsakega družinskega člana.

Navdušujoča izkušnja domačega kina z zvočnim sistemom Hisense U5120GW

Zvočni sistem Hisense U5120GW je s svojimi vrhunskimi funkcijami zasenčil vse druge izdelke v kategoriji za najboljši zvočni sistem za domači kino. 5.1.2-kanalni zvočni sistem zagotavlja oster, jasen in osupljiv zvok. Na voljo je z 11 vgrajenimi večdimenzionalnimi zvočniki in 180-vatnim brezžičnim nizkotoncem, ki skupaj prispevajo 510 vatov in dajejo možnost, da se potopite v visokokakovosten zvok.

Zahvaljujoč tehnologijam Dolby Atmos, DTS:X in Hi-Res ta zvočni sistem zagotavlja zvočno izkušnjo kot v kinu in obnovi glasbo v prvotno kakovost snemanja – odlično za gledanje koncertov. Poleg tega je podprt z wi-fijem in deluje z večino priljubljenih sistemov glasovnega pomočnika, kot so Google, Amazon Alexa in Apple Siri. Ta zvočni sistem ponuja podporo za EzPlay, kar pomeni, da lahko zvok (zvočni sistem) in sliko (TV) upravljate z enim daljinskim upravljalnikom ter preprosto povezljivost, kar pomeni, da ga je mogoče preprosto združiti s katerimkoli televizorjem. Nagrajenega modela v Sloveniji za zdaj še ni v prodaji, so pa na voljo primerljivi modeli zvočnih sistemov, ki zagotovo ne razočarajo.

Z združitvijo obeh nagrajenih izdelkov – televizorja Hisense 65U8HQ in zvočnega sistema Hisense U5120GW, dobite vrhunsko kakovost slike in zvoka ter pravo izkušnjo domačega kina, ne da bi zapustili svoj dom.

V Hisensu kot vodilnemu svetovnemu proizvajalcu zabavne elektronike in bele tehnike neprestano razvijajo inovativne rešitve, ki temeljijo na potrebah in zahtevah potrošnikov ter se popolnoma prilegajo sodobnemu domu. Zanesljiva tehnologija na dosegu roke je obljuba blagovne znamke Hisense, ki želi svojim potrošnikom zagotoviti visokokakovostne in zanesljive izdelke. Kakovost je tudi eden ključnih kriterijev, po katerem združenje EISA izbere zmagovalni izdelek v vsaki kategoriji.

