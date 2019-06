Prišel je dan, ki ga je čakalo ogromno ljudi: se obeta nova invazija ulic?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Harry Potter: Wizards Unite so lahko Američani in Britanci igrali že dan pred uradnim izidom.

Harry Potter: Wizards Unite so lahko Američani in Britanci igrali že dan pred uradnim izidom. Foto: Facebook

Danes v nekaterih državah uradno izide mobilna igra Harry Potter: Wizards Unite. Gre za duhovnega naslednika igre Pokemon Go , ki je poleti 2016 povzročila norijo globalnih razsežnosti. Na vrhuncu priljubljenosti jo je igralo več sto milijonov ljudi, ki so preplavili ulice in v lovu na Pokemone storili tudi marsikatero neumnost . Ker se Wizards Unite opira na medijsko franšizo Harrry Potter, ki je slavna vsaj toliko kot Pokemon, mnogi pričakujejo, da bo šlo za podobno uspešnico, ki bo znova povečala promet na pešpoteh po vsem svetu.

Podobno kot Pokemon Go se bo tudi igra Harry Potter: Wizards Unite odvijala na zemljevidu resničnega sveta, le da bo igralec namesto bitij Pokemon srečeval elemente iz čarovniškega sveta Harryja Potterja.

Potencial za ponovitev uspeha Pokemon Go izpred treh let je ogromen: Harry Potter je najbolje prodajana knjižna serija v zgodovini in ena najbolj uspešnih medijskih franšiz vseh časov.

Harry Potter: Wizards Unite lahko že nekaj več kot en mesec igrajo uporabniki v Avstraliji in na Novi Zelandiji, ki so bili neke vrste poskusni zajčki, z 21. junijem pa bo postal na voljo tudi na nekaterih drugih trgih. Prednost naj bi dobili ZDA in Velika Britanija, kjer je pa je igra neuradno postala dostopna že en dan prej in sicer v četrtek, 20. junija.

Takole je videti Harry Potter: Wizards Unite:

Kdaj bo Harry Potter: Wizards Unite na voljo uporabnikom v Sloveniji, še ni znano.

Če bo razvijalec igre Niantic sledil receptu, ki ga je uporabil že pri izdaji Pokemon Go, bomo Slovenci na Wizards Unite najverjetneje morali počakati nekaj dni. Spomnimo, Pokemon Go je prvič izšel 6. julija 2016, slovenski uporabniki pa so ga lahko na svoje pametne telefone prenesli deset dni pozneje.

Preberite tudi: