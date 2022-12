Gotovina ali kartica? Za to slovensko banko lahko tudi mobitel ali ura.

Storitev mobilnega plačevanja Google Pay, ki deluje na mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android in nosljivih napravah z operacijskim sistemom Wear OS, je (končno) omogočena tudi v Sloveniji. Prva slovenska banka s to storitvijo je Intesa Sanpaolo Bank.

Dolgo časa je bila Googlova storitev mobilnega plačevanja Google Pay nedostopna uporabnikom v Sloveniji, ki so tako za dalj časa ostali prikrajšani za to praktično storitev, s katero se funkcionalnost plačilnih kartic v celoti seli na mobilne in nosljive naprave.

Googlov prvi korak

Ko je pred natanko enim mesecem Google omogočil uporabo storitve Google Pay uporabnikom v Sloveniji, je to zanje pomenilo šele pol poti – za plačevanje na ta način morajo namreč finančne ustanove še nadgraditi svoje poslovanje za združljivost s storitvijo Google Pay, kar pomeni, da je od novembra za večino slovenskih uporabnikov Google Pay še vedno nedostopen.

Intesa Sanpaolo Bank je prva slovenska banka, ki podpira storitev mobilnega plačevanja Google Pay. Foto: Getty Images

S prvim dnem so namreč Google Pay lahko uporabljali le (nekateri) uporabniki digitalnih bank Revolut in N26 ter imetniki slovenske virtualne denarnice mBills. Prva in do zdaj še vedno edina slovenska banka, ki je napovedala združljivost z Google Pay, je bila Intesa Sanpaolo Bank, ta pa je s 15. decembrom uradno potrdila dostopnost storitve Google Pay za svoje komitente.

Plačevanja Google Pay so ena od funkcij digitalne denarnice Google Wallet

Komitenti te banke, ki uporabljajo debetno kartico Activa Visa Inspire, lahko svojo kartico z dobroimetjem hranijo v digitalni denarnici Google Wallet na svoji mobilni ali nosljivi napravi in prek storitve Google Pay plačujejo na vseh prodajnih mestih, kjer sprejemajo brezstična kartična plačila.

V virtualni denarnici Google Wallet je poleg podprtih plačilnih kartic mogoče shranjevati kartice zvestobe, v podprtih sistemih pa tudi vozovnice javnega potniškega prometa, vstopnice ter vstopne kupone za letala in podobne dokumente, ki so tako v vsakem trenutku na voljo prek mobilne ali nosljive naprave.

Občutljivi podatki ne zapuščajo uporabnikove naprave

Za varnost takšnega plačevanja skrbi tokenizacija: številka kartice se nikoli ne posreduje, temveč za vsako plačilo uporablja enkratni vzdevek, zaradi česar najbolj občutljivi podatki plačilne naprave nikoli ne zapustijo mobilne ali nosljive naprave.

Na voljo so tudi vse preostale varnostne tehnologije, ki jih ponuja tako plačilni sistem Visa kakor tudi funkcionalnost mobilnih in nosljivih naprav, na primer funkcija iskanja pogrešane naprave ali zaklepanje naprave na daljavo, v skrajnih primerih tudi brisanje vseh podatkov na daljavo.

Storitev Google Pay je zdaj na voljo v 45 državah sveta, aplikacija Google Wallet pa v Googlovi programski tržnici Play Store.

Inovacije za preprosto in varno uporabniško izkušnjo

V banki Intesa Sanpaolo Bank tako dokazujejo svojo predanost hitremu uvajanju novosti digitalnega poslovanja, je med drugim poudarila članica uprave za področje poslovne mreže pri Intesi Sanpaolo Bank Mojca Kovač.

Predanost inovacijam ter preprosti, priročni, tekoči in hkrati tudi varni uporabniški izkušnji digitalnih plačil je izpostavila tudi direktorica družbe Visa Europe za Slovenijo Alenka Mejač Krassnig.