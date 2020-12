Googlovi zaposleni se v pisarne ne bodo vrnili pred septembrom

Izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai je pismu, ki ga je naslovil na Googlove zaposlene, zapisal, da bodo preučili kombinacijo delovnika od doma in dela v pisarni. "Preučujemo hipotezo, da bi tovrstni fleksibilnejši model privedel do večje produktivnosti, sodelovanja ter dobrega počutja zaposlenih," so Pichaijevo pismo povzeli v New York Timesu.

Izvršni direktor je navedel, da še nobeno podjetje, ki je primerljive velikosti z Alphabetom, ni vzpostavilo popolnoma funkcionalnega hibridnega modela dela, navaja STA.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so Googlovi zaposleni, podobno kot njihovi kolegi iz drugih podjetij v Silicijevi dolini, delo od doma začeli že kmalu po izbruhu pandemije. V Googlu so najprej ocenili, da se bodo zaposleni v pisarne vrnili v začetku 2021.

Za delo od doma so se med drugim odločili tudi v Facebooku, kjer je izvršni direktor Mark Zuckerberg napovedal, da gre za dolgoročen ukrep.