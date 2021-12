Memorandum predstavlja temeljni dokument za izvedbo Googlovih naložb v slovenska znanja in rešitve digitalne preobrazbe, socialnega podjetništva in umetne inteligence, ocenjuje Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo pod vodstvom ministra Marka Borisa Andrijaniča, ki je podpisala dogovor z Googlom.

Dogovor odpira vrata številnim projektom, prek katerih bodo mladi, podjetniki, institucije in javne ustanove dostopali do Googlovih znanj o digitalnih veščinah, umetni inteligenci in socialnem podjetništvu ter Googlovih sredstev za zagon pripadajočih projektov.

🇸🇮 @MBAndrijanic: Danes je zgodovinski dan za digitalno preobrazbo Slovenije. S podpisom sporazuma in investicijo podjetja Google uresničujemo vizijo Slovenije, ki je napredna, moderna in odprta v svet. @digitalSLO pic.twitter.com/9fIGUWuMrJ — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 9, 2021

Spodbuda slovenskemu socialnemu podjetništvu

Memorandum opredeljuje dvoletno sodelovanje, skupna vrednost Googlove naložbe je 2,5 milijona evrov. Ta znesek zajema tudi milijon evrov nepovratnih sredstev, ki jih bosta Google.org in Google University Relations namenila krepitvi slovenskega ekosistema socialnega podjetništva, ter dodatnih 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki zagotavljajo dostop do kapitala in podporo podjetnikom z omejenimi možnostmi.

Sredstva so del novega Evropskega Google.org sklada za socialne inovacije, ki podpira razvoj socialnega podjetništva v Evropi. Prejel jih bo Sklad 05, ki bo sodeloval z Zavodom Meta in Kovačnico z namenom pospešitve razvoja programov socialnega gospodarstva v Sloveniji, s katerimi bo odgovarjal na ključne družbene izzive, povezane s pandemijo in cilji trajnostnega razvoja. Sredstva bodo namenjena oblikovanju in širjenju programov usposabljanja ter mrež za podporo posameznikom z omejenimi možnostmi, vključno z mladimi in ženskami s podeželja in območij z nizkimi dohodki ter invalidi, in za pomoč pri razvoju 150 socialnih podjetij.

Približevanje umetne inteligence

Prek Laboratorija za bioinformatiko Univerze v Ljubljani, ki razvija pobude na področju umetne inteligence za šole, bodo financirali projekte za približevanje strojnega učenja in umetne inteligence več kot 200 učiteljem in tisoč študentom. Razširili bodo tudi zmogljivosti odprtokodnega programa (open source software) omenjenega laboratorija, ki bo tako vključevale 50 tisoč učiteljev in profesorjev z vsega sveta.

Institut Jožef Stefan bo prav tako prejel nepovratna sredstva za razvoj raziskav ekosistema umetne inteligence v Sloveniji. Sredstva bodo med drugim podpirala tudi projekt ConnectAI, ki lahko postane vodilna evropska izobraževalna platforma za primere dobre prakse med spletno skupnostjo, s čimer se učinkovito prenaša in širi znanje tudi na zasebni sektor.

🇸🇮 @jciglerkralj: Z vidika @mddszRS je ta podpis izjemno pomemben, saj digitalizacija močno vpliva na trg dela, ki mora biti odziven in vključujoč. Google bo med drugim iskalcem zaposlitve nudil brezplačne izobraževalne delavnice, programe in namenska posvetovanja. pic.twitter.com/EmprKVKRkZ — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 9, 2021

Veter v jadra slovenske digitalne preobrazbe

V Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo še ocenjujejo, da bosta to sodelovanje in pripadajoča Googlova podpora pospešila in okrepila digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva in družbe.

Podpis memoranduma sta v imenu Republike Slovenije pospremila minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič in minister za delo Janez Cigler Kralj, v imenu Googla pa podpredsednica za vladne zadeve ter javno politiko za območje Evrope Annette Kroeber-Riel, ter tudi vodja Google.org za območje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike Rowan Barnett, direktorica za javno politiko za območje srednje in vzhodne Evrope Marta Poslad ter vodja za javne politike za območje srednje in vzhodne Evrope Igor Zgrabljić.

Tehnologija je ob odgovorni uporabi močno orodje

Predstavniki Googla so pred podpisom memoranduma na srečanju s predsednikom vlade Janezom Janšo in ministrom Andrijaničem slišali o dosežkih slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije na področju digitalne preobrazbe, konkurenčnih prednostih Slovenije pri investicijah v informacijsko tehnologijo in razvoju umetne inteligence, je še sporočila vladna služba.

"Tehnologija, kot je umetna inteligenca, je lahko ob odgovorni uporabi močno orodje za reševanje različnih družbenih vprašanj in ima ključno vlogo pri oblikovanju vključujoče, trajnostne in zelene obnove," je med drugim povedala Kroeber-Rielova.