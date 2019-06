Google pri tablicah vrgel puško v koruzo

Na naš konec sveta Googlovi telefoni, tablice in prenosniki pridejo bolj kot ne v manjših količinah ali zgolj po naključju, a zdaj postaja dokončno jasno, da niti drugod po svetu, kjer sicer bolje poznajo tovrstne Googlove naprave, njihovih novih tablic ne bo.

Poudarek bo na prenosnikih, lastnikom Googlovih tablic ne bo nič(esar) (z)manjkalo

V svoji ponudbi naprav se bomo usmerili na prenosnike z operacijskim sistemom Chrome OS, nadaljevali pa bomo podporo za tablice Pixel Slate, je za Business Insider povedal predstavnik Googla.

Uporabniki (lanskih) naprav Pixel Slate bodo še naprej neovirano in več let prejemali varnostne popravke in programske nadgradnje za svoje naprave, toda nove generacije ne bo. Navedbe je na Twitterju potrdil tudi Rick Osterloh, ki pri Googlu vodi oddelek za strojno opremo.

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu) — Rick Osterloh (@rosterloh) June 20, 2019

Posledica te odločitve je, da ne bomo spoznali niti dveh manjših Googlovih tablic, ki jih je Google sprva načrtoval za prihodnje leto.

Razlog naj bi bil nezadovoljstvo z rezultati preliminarnih preizkusov. Zaposlene pri razvoju teh nesojenih tablic so že prezaposlili, neuradno na razvoj prenosnikov Pixelbook.

Pixel Slate ni prejel lovorik

Googlovih tablic Pixel Slate nismo imeli priložnosti osebno preizkusiti, vendar v tujih medijih le redko zasledimo navdušenje. Cenejši različici so očitali predvsem počasnost in zakasnitev, pa tudi operacijski sistem Chrome OS, kot pravijo, še ni optimiziran za tablice.

Google je te pomanjkljivosti sicer sproti odpravljal s posodobitvami, a jim je očitno postalo jasno, da ne morejo tekmovati s proizvajalci, med katerimi so Apple, Samsung in Huawei, ki so s kakovostjo in pestro ponudbo svojih tablic že veliko bolj prepričali uporabnike in javnost.

Na Googlovo odločitvi o opustitvi nadaljnjega razvoja tablic Pixel Slate je najbrž vplivalo spoznanje, da bodo le stežka tekmovali s tekmeci, ki so s svojimi tablicami veliko bolj prepričljivi. Foto: Reuters

Android in Chrome OS bodo še naprej prilagajali tudi tablicam (drugih proizvajalcev)

Čeprav se odpoveduje svojim tablicam tako z operacijskim sistemom Chrome OS kot tudi Android, bo Google še naprej razvijal oba operacijskega sistema tudi za tablice, je v istem "čivku" napovedal Osterloh.

Ravno Chrome OS velja za sistem, ki bi ga lahko še bolj prilagodili in nadgradili za tablice – z Androidom so pri tem prišli že veliko dlje.

Googlov predstavitveni video za tablice Pixel Slate. Ocenjevalci večinoma niso delili njihovega optimizma.

Stavijo na svoje prenosnike Pixelbook

Na krilih veliko boljših odzivov na prenosnike Pixelbook bo Google še več svoje pozornosti, časa in znanja usmeril v njihov nadaljnji razvoj. Hvalijo tako njihovo obliko kot tudi zaslon in tipkovnico.

Na krilih veliko boljših odzivov na prenosnike Pixelbook bo Google še več svoje pozornosti, časa in znanja usmeril v njihov nadaljnji razvoj. Foto: Reuters

Revija ComputerWorld citira Googlovega predstavnika, ki napoveduje naslednjo generacijo prenosnikov Google Pixelbook še letos – morda že jeseni, ko bodo napovedali nova pametna telefona Pixel 4 in Pixel 4XL.

Smiselna napoved, kajti Pixel Slate so lani predstavili sočasno s telefonoma Pixel 3 in Pixel 3 XL, ki se po navedbah ameriških medijev prav tako ne prodajata tako dobro, kot so si pri Googlu želeli. Kljub temu Google obljublja podporo za "trojke" do junija 2024.

Ali bo Google, ki marsikaterega od svojih izdelkov in storitev ne ponudi v Sloveniji (vsaj ne v polnem obsegu), svoje naprave pripeljal tudi do Slovenije, pa še vedno ostaja neodgovorjeno vprašanje.