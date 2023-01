Google namerava odpustiti 12 tisoč delavcev

Izguba delovnih mest bo vplivala na ekipe v celotnem podjetju, vključno z zaposlovanjem in nekaterimi korporativnimi funkcijami ter tudi nekaterimi inženirskimi in produktnimi ekipami.

Izguba delovnih mest bo vplivala na ekipe v celotnem podjetju, vključno z zaposlovanjem in nekaterimi korporativnimi funkcijami ter tudi nekaterimi inženirskimi in produktnimi ekipami. Foto: Reuters

Iz Googlove krovne družbe Alphabet so sporočili, da so odpuščanja globalna in da bodo na zaposlene v ZDA vplivala takoj. Novico je Google sporočil v času gospodarske negotovosti in tehnoloških obljub, v katerem sta tako Google kot tudi Microsoft vlagala v novonastalo področje programske opreme, znano kot generativna umetna inteligenca.

"Prepričan sem o ogromni priložnosti, ki je pred nami, zahvaljujoč moči našega poslanstva, vrednosti naših izdelkov in storitev ter naših zgodnjih naložb v umetno inteligenco," je ob tem povedal Sundar Pichai, izvršni direktor Alphabeta.

Izguba delovnih mest bo vplivala na ekipe v celotnem podjetju, vključno z zaposlovanjem in nekaterimi korporativnimi funkcijami ter tudi nekaterimi inženirskimi in produktnimi ekipami, poroča Reuters.