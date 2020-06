Ganljiv trenutek: tako sta ameriška astronavta prvič stopila na ISS #video

Posadka na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) je sprejela dva nova astronavta, ki sta se z Zemlje v vesolje podala v soboto. Astronavta Nase Doug Hurley in Bob Behnken sta po skoraj 19 urah poti z raketo zasebnega podjetja SpaceX pristala na ISS. Tam so ju sprejeli ameriški kolega Chris Cassidy ter ruska kozmonavta Anatolij Ivanišin in Ivan Wagner. Kakšen je bil sprejem novih astronavtov, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Ameriška astronavta bosta na postaji ostala predvidoma en mesec. Kot smo že poročali, so raketo podjetja SpaceX z izstrelišča v ameriškem Cape Canaveralu izstrelili v soboto ob 21.22 po srednjeevropskem času, na ISS pa je pristala skoraj 19 ur pozneje oziroma v nedeljo, okoli 6.20 po srednjeevropskem času. Kapsula je pristala, potem pa so jo še trdno pritrdili, da sta lahko astronavta stopila na ISS.

Raketo podjetja SpaceX so z izstrelišča v ameriškem Cape Canaveralu izstrelili v soboto ob 21.22 po srednjeevropskem času, na ISS pa je pristala skoraj 19 ur pozneje.

Sobotna izstrelitev rakete Falcon 9 in kapsule, v kateri sta bila astronavta, velja za zgodovinsko, saj so prvič izstrelili človeško posadko na krovu rakete, ki jo je izdelalo zasebno podjetje SpaceX, njegov ustanovitelj je Elon Musk. To je bil prvi polet človeške posadke proti ISS z ameriških tal po letu 2011 in prvi polet z raketo, ki jo je izdelalo zasebno podjetje.