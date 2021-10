Facebook bo zaposlil deset tisoč Evropejcev

Ameriški digitalni velikan Facebook namerava začeti graditi "naslednjo generacijo interneta" oziroma metaverzum, kar bo po napovedih podjetja trajalo od deset do 15 let.

Facebook bo zaposlil deset tisoč državljanov EU za gradnjo t. i. metaverzuma, poroča BBC. Čeprav mnogi napoved digitalnega velikana vidijo kot poskus odvračanja pozornosti javnosti od številnih težav in afer podjetja, Facebook očitno misli resno. Podjetje je razkrilo, da je v zadnjem času za razvoj metaverzuma že namenilo več deset milijonov evrov.

"Metaverzum ima potencial, da bo ljudem ponudil nove gospodarske, kreativne in družbene priložnosti. Vsi Evropejci bodo imeli priložnost oblikovati nov digitalni svet," so sporočili iz Facebooka.

Današnja napoved sicer ni prvi javni korak podjetja v smeri metaverzuma, že junija letos je prvi mož podjetja Mark Zuckerberg vsem zaposlenim sporočil, da bo Facebook začel razvijati naslednjo generacijo interneta. Facebook ima v lasti že veliko tehnologij, ki so nujne za razvoj metaverzuma. Od sistema za vstop v virtualni svet Oculus do aplikacij, ki omogočajo razširjeno resničnost.

Kaj je metaverzum

Koncept metaverzuma (v angl. metaverse) izhaja iz znanstvenofantastičnega romana Snow Crash avtorja Neala Stephensona iz leta 1992. V zgodbi je Stephenson metaverzum definiral kot zmes fizičnega sveta z razširjeno resničnostjo (v angl. augmented reality) in popolnoma virtualnim svetom. Od romana naprej je bilo predstavljenih veliko idej o metaverzumu, vendar prava definicija oziroma končna vizija, kako bo metaverzum videti v praksi, še ne obstaja.

V zadnjih letih se je v javnosti uveljavil konsenz, da gre za virtualni svet, v katerem bodo ljudje lahko opravljali delovne naloge, se družili, igrali igre ali pa obiskovali koncerte. Torej popolna virtualizacija vsakdanjega življenja, ki bo s pomočjo tehnologije, kot so rešitve iz sveta razširjene resničnosti, nekako postala tudi del fizičnega sveta.

Naslednja stopnja razvoja spleta

Že desetletje v javnosti prevladuje mnenje, da je metaverzum neizogiben in da gre za naslednjo stopnico v razvoju interneta. Metaverzum je sicer v zadnjih letih doživel vzpone in padce priljubljenosti v javnosti, ki so bili povezani z vzponom novih tehnologij. Lep primer so recimo Googlova očala Google Glass, ki so bila pred slabimi desetimi leti predstavljena kot tehnologija, ki bo nadomestila pametne telefone, vendar so kmalu utonila v pozabo (predvsem zato, ker se je izkazalo, da tehnologija še vedno ni dovolj dobra) in se danes uporabljajo le v industrijske namene.

Z metaverzumom se ukvarjajo predvsem razvijalci iger

Že več desetletij meatverzum pomeni sanje večine razvijalcev iger, ki so s svojimi virtualnimi svetovi prišli najbližje osnovni ideji, predstavljeni v knjigi. V zadnjih letih se je osnovni ideji najbolj približalo podjetje Epic Games (to stoji tudi za igro Frotnite), ki je prek kombinacije tekmovanj v živo, konferenc, koncertov in različnih dogodkov našlo dobičkonosno zmes fizičnega in virtualnega sveta.