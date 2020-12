Eno uro so bili brez elektrike, posledice bo čutil ves svet

Micron Technologies je eden od največjih svetovnih proizvajalcev tako imenovanega dinamičnega pomnilnika (DRAM), ki je ključna komponenta računalnikov, grafičnih kartic, igralnih konzol in še cele vrste drugih elektronskih naprav.

Ameriško podjetje samo v svoji tovarni Fab 11 na Tajvanu skrbi za skoraj deset odstotkov vse svetovne proizvodnje pomnilnika DRAM. Proizvodni proces je zahteven in dolgotrajen ter ne dopušča motenj, ki bi lahko ogrozile izjemno občutljive materiale. Tovarne pomnilnika DRAM imajo zaradi tega številne varovalke, ki preprečujejo morebitno zaustavitev proizvodnje.

Z Micronovimi računalniškimi komponentami se je zagotovo srečal oziroma jih je v svojem računalniku uporabljal marsikdo, pa tega sploh ni vedel. Micron Technologies je namreč lastnik Cruciala, ene od najbolje prodajanih znamk računalniškega pomnilnika in diskov SSD. Foto: Micron Technologies

To se je v tovarni Fab 11 zgodilo v četrtek, 3. decembra, ko je proizvodnja zastala zaradi enournega izpada električne energije. Da so proizvodni stroji znova zabrneli s prejšnjim tempom, je zaradi zapletenosti procesa trajalo več dni, zelo verjetno pa bodo morali odpisati nekaj rezin polprevodnikov.

Sliši se bizarno, toda ena ur brez elektrike je že in bo še vplivala na vso industrijo pomnilnika DRAM. Ko se je razvedelo, kaj se je zgodilo, so takoj poskočile dobavne cene pomnilnika DRAM, pojavljajo pa se že napovedi, da se bo ta trend morda nadaljeval tudi v letu 2021, strošek izpada proizvodnje pa bodo prevalili na končne kupce pomnilnika, torej potrošnike.

Tovarna Fab 11 na mesec izdela okrog 125 tisoč rezin polprevodnikov, kar je 8,8 odstotka svetovne proizvodnje. Ker ne gre za zelo visoke številke, lahko že manjša anomalija v proizvodnem procesu konkretno zmanjša ta delež. Proizvodnja pomnilnika sicer poteka v tako rekoč sterilnem okolju in je mučna ter dolgotrajna – posamezne režnje polprevodnikov obdelujejo kar dva meseca in pol. Foto: Micron Technologies

Na podjetje Micron Technologies je izpad elektrike sicer vplival blagodejno, saj je cena delnice podjetja še isti dan poskočila za kar sedem odstotkov. Razlog je jasen: če se bodo cene pomnilnika res dvignile, bo Micron v prihodnjih mesecih dosegal višje prihodke.

Zelo podoben incident se je ob koncu leta 2019 zgodil še enemu velikemu proizvajalcu pomnilnika, in sicer južnokorejskemu Samsungu v tovarni v Hvaesongu.



Samsungova tovarna pomnilnika v Hvaesongu Foto: Samsung

Tudi takratni izpad električne energije je imel po mnenju analitikov vpliv na začasni dvig cen tako pomnilnika DRAM kot pomnilnika NAND Flash, ki se uporablja v celi vrsti naprav od diskov SSD in posledično računalnikov, v katere so ti vgrajeni, do USB-ključev in pomnilniških kartic ter morda celo pametnih telefonov.