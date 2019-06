Ena od največjih polomij slovenskega interneta: tisoči so izgubili vse

Junij pred desetimi leti je bil eden od zadnjih mesecev, ko je še bilo mogoče obiskati spletno stran prvega in svoj čas daleč največjega slovenskega ponudnika brezplačne e-pošte Email.si. Za uporabnike, teh je bilo na vrhuncu priljubljenosti mesečno več kot 200 tisoč, je bila to sicer slaba tolažba, saj je bilo takrat že jasno, da je z email.si konec. Ponudnik storitve je brez kakršnega pojasnila e-pošto namreč prenehal vzdrževati in jo nato dokončno ugasnil, tisoči slovenskih uporabnikov, ki niso naredili varnostnih kopij, pa so ostali brez vseh sporočil in shranjenih podatkov.

Brezplačni poštni predal Email.si je na istoimenski domeni email.si začel delovati leta 1999 in v nekaj letih postal priljubljena izbira slovenskih uporabnikov, ki so želeli svoj e-poštni naslov, a si ga niso znali narediti pri enem od angleških ponudnikov, kot sta bila Hotmail ali Yahoo!, oziroma niso bili pripravljeni plačati prostora za shranjevanje sporočil in podatkov.

Podjetje Email.si, d.o.o., je imelo po po zamenjavi prvotnega vodstva z drugim, ki je storitev nato nenapovedano ukinilo, sedež na Dunajski cesti 5 v Ljubljani. Foto: Google Street View

Email.si je do sredine prejšnjega desetletja postal ena od najbolje obiskanih slovenskih spletnih strani, nove uporabnike pa je nabiral kljub temu, da se je takrat vse bolj uveljavljal Googlov novi Gmail, ki je uporabnikom leta 2004 ponudil bistveno več prostora za shranjevanje e-poštnih sporočil kot Email.si in drugi tekmeci.

Gmail je znan po tem, da ga svet sprva ni jemal resno. Google ga je namreč izdal 1. aprila 2004, zaradi česar je marsikdo mislil, da gre še za eno od Googlovih klasičnih prvoaprilskih šal. Foto: Matic Tomšič

A priljubljenost Email.si je rasla še naprej, do oktobra 2007 je bila spletna stran glede na podatke raziskave Moss z 210 tisoč unikatnimi obiskovalci na mesec že osma najbolj obljudena v Sloveniji. To je bil sicer tudi vrhunec priljubljenosti Email.si, nato so se namreč začele težave, ki so vodile do klavrnega konca.

Vodstvo Email.si se je uporabnikom do leta 2007 redno javljalo na blogu na spletni strani email.si, ko pa so se začele resne težave, uporabniki niso več vedeli, kaj se dogaja v ozadju, dokler nekega dne niso več mogli odpreti svojega e-poštnega predalnika. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Novembra 2007 so uporabniki začeli tarnati, da jim pošiljanje in prejemanje e-pošte prek email.si deluje počasi, do konca leta 2008 pa e-poštnega predalnika številni sploh niso več mogli uporabljati. V podjetju Email.si, d. o. o., ki je imelo sedež na Dunajski cesti 5 v Ljubljani, se na klice in vprašanja uporabnikov niso odzivali.

V začetku leta 2009 je Email.si deloval le še peščici uporabnikov, številni so v pričakovanju najhujšega svoje podatke začeli prenašati drugam. Nato je prišel marec 2009, z njim pa sporočilo za javnost Zveze potrošnikov Slovenije, da je email.si ukinil storitev in uporabnikov o tem ni obvestil.

Uporabniki Email.si so bili izredno nezadovoljni tudi zaradi molka vodilnih v podjetju in ne le zaradi nedelujoče e-pošte. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Podjetju Email.si, d. o. o. tega sicer ni bilo treba storiti, saj so v pogojih uporabe storitve zapisali, da ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitno izgubo podatkov ali škodo, ki bi nastala z nedelovanjem storitve Email.si.

Po mnenju ZPS je bil molk podjetja o ukinitvi e-poštnega predala do uporabnikov storitve e-mail.si sicer zelo nepošten, saj jih je na tisoče izgubilo pomembna sporočila in druge osebne podatke.

Spletna stran email.si je bila po ukinitvi storitve dostopna še do konca poletja 2009, a se v poštne predale uporabniki niso več mogli prijaviti.

Namesto tega jih je več kot 600 svoj gnev zaradi izgube podatkov izlilo v komentarjih pod zadnjo objavo vodstva Email.si, ki je strežnike nekdanjega slovenskega internetnega velikana dokončno ugasnilo enkrat po septembru 2009.

