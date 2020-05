Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uradne potrditve novice, ki jo je prvi objavil Bloomberg, še ni. Iz skupine Emirates niso hoteli komentirati številk, a so sporočili, da temeljito preučujejo stroške in sredstva v skladu s poslovnimi napovedmi.

Lani sicer še lep dobiček

Družba Emirates je ena od večjih (in med potniki bolj priljubljenih) letalskih družb, ki je znana predvsem po svojih medcelinskih povezavah.

V zadnjem finančnem letu, ki se je končalo 31. marca, so poročali o 21-odstotni rasti dobička v primerjavi z letom prej, a je pandemija, ki se je začela na Kitajskem, dodobra načela njihove prihodke že v zadnjih treh mesecih tega leta.

Okrevanje najprej v poldrugem letu

Že prejšnji mesec so napovedali, da bodo za prebroditev pandemije povečali svojo zadolženost in, kot so zapisali, sprejeli še ostrejše ukrepe zaradi razmer v najtežjih mesecih svoje zgodovine.

Ta letalska družba, ki je sicer v državni lasti, je bila kot vse preostale v drugi polovici marca prisiljena ukiniti skoraj vse svoje polete. Ocenjujejo, da okrevanja v potovalni industriji ne bo prej kot v 18 mesecih.