Eden najbolje plačanih direktorjev na svetu grozil: Dal te bom ubiti

V podjetju Activision Blizzard, enemu od največjih igralcev svetovne industrije videoiger, vre. Več kot sto zaposlenih je v sredo med delovnim časom protestno zapustilo pisarne, s čimer so izrazili nezadovoljstvo nad vodstvom podjetja in predvsem direktorjem Bobbyjem Kotickom. Ta se je v središču pozornosti znašel po bombastičnem poročilu medija The Wall Street Journal , ki je razkril, kako je Kotick, sicer eden najbolje plačanih direktorjev ZDA in na svetu, pod preprogo pometal incidente, povezane z diskriminacijo zaposlenih ženskega spola, svoji nekdanji pomočnici pa je celo grozil s smrtjo. Delničarji zahtevajo, da Kotick odide.

Grožnje s smrtjo, spolno nadlegovanje, mobing

Bobby Kotick, eden najvplivnejših šefov v industriji videoiger in direktor podjetja, ki letno ustvari skoraj šest milijard evrov prihodkov, je leta 2006 svoji asistentki zagrozil, da jo bo dal ubiti. Da se je izognil tožbi in s tem javnemu razkritju grožnje, sta se dogovorila za izvensodno poravnavo. Koliko ji je za molk plačal Kotick, ni znano.

Leta 2007 je Koticka tožila nekdanja stevardesa, ki jo je najel za delo na svojem zasebnem letalu. Stevardesa se je Koticku pritožila, da jo spolno nadleguje kopilot letala. Kotick je stevardeso odpustil, dejal naj bi ji tudi, da jo bo uničil. Kotickov odvetnik je vse navedbe zanikal.

Bobby Kotick velja za enega najvplivnejših posameznikov v industriji videoiger in tudi v širši tehnološki sferi. Podjetje Activision Blizzard, ki ga vodi že od združitve Activisiona in Blizzarda leta 2008, namreč narekuje trende videoiger, ki jim pogosto sledijo tudi druga velika podjetja. Kotick je leta 1990 Activision sicer rešil pred propadom: postal je 25-odstotni lastnik takrat umirajoče družbe in jo povsem prestrukturiral, Activision pa je pod njegovim vodstvom postal eden pomembnejših igralcev industrije. Kotick (levo) je na fotografiji v družbi Jeffreya Katzenberga, filmskega producenta, nekdanjega direktorja Disneyevih filmskih studiev in soustanovitelja animacijskega studia DreamWorks. Foto: Guliver Image

Leta 2017, ko je Dan Bunting, eden od vodij studia Treyarch, bržkone najpomembnejše razvojne roke podjetja Activision Blizzard, razvijajo namreč serijo videoiger Call of Duty, spolno nadlegoval svojo zaposleno, je Kotick osebno posredoval, da ga podjetje kljub resnosti obtožb ni odpustilo. Ko je incident pred dnevi razkril časnik The Wall Street Journal, je Bunting zapustil Treyarch.

Ena od zaposlenih v podjetju Activision Blizzard je po tem, ko je po pisarnah zakrožila ukradena fotografija, ki je prikazovala njeno mednožje, storila samomor. Fotografijo naj bi med zaposlene razširil njen nadrejeni, s katerim je imela intimno razmerje.

Leta 2017 naj bi Javier Panameno, eden od šefov v podjetju Sledgehammer Games, podružnici Activision Blizzarda, posilil in spolno nadlegoval eno od zaposlenih, ki ga je prijavila policiji. Ta ni ukrepala. Panameno je bil leta 2018 odpuščen.

Odpuščen je bil tudi prvi tehnolog Blizzarda Ben Kilgore, ki je več let nadlegoval več svojih podrejenih zaposlenih ženskega spola in pred podjetjem tudi prikrival intimno razmerje z eno od sodelavk. Bobby Kotick je dal blagoslov za njegov odhod leta 2018.

Foto: Guliver Image

The Wall Street Journal je razkril tudi, da je kontroverzno pismo zaposlenim, katerega avtorica naj bi bila Frances Townsend, ki v Activision Blizzardu zaseda položaj pooblaščenke za skladnost poslovanja, julija v resnici napisal Bobby Kotick. Townsendova je v pismu med drugim z ostrim tonom zanikala, da je stanje v podjetju tako slabo, kot želijo prikazati nekateri zaposleni, poskusila ovreči obtožbe o spolnem nadlegovanju zoper nekatere vodje oddelkov in zatrdila, da v podjetju vlada ničelna toleranca do tovrstnih incidentov. Pismo je v prostorih Activision Blizzarda dvignilo ogromno prahu, zaposleni so protestirali tudi takrat. Kritiziral ga je tudi direktor Bobby Kotick, zdaj pa se je izkazalo, da ga je napisal prav on.

Avgusta letos se je podjetju Activision Blizzard kot sovodja Blizzarda pridružila Jen Oneal, kar je zaradi temnih oblakov spolne diskriminacije, ki so nad družbo zgrnjeni že več let, marsikdo videl kot korak v pravo smer. Toda Onealova je samo tri mesece pozneje napovedala, da bo do konca leta odstopila s položaja. Kot razlog za to je navedla nevzdržno ozračje v podjetju, tudi sama je bila žrtev spolnega nadlegovanja, in pa dejstvo, da je bila za svoje delo plačana manj kot njen moški partner na vrhu Blizzarda Mike Ybarra, pa čeprav sta imela v podjetju enak položaj in opravljala enako delo.

Jen Oneal, zdaj že tako rekoč nekdanja šefinja Blizzarda, in njen skoraj že nekdanji sovodja Mike Ybarra. Onealova je že tretja menedžerska veteranka Activision Blizzarda, ki je v tem letu zaradi po njenem mnenju nevzdržnih razmer, predvsem za ženske, zapustila podjetje oziroma napovedala svoj odhod.

Zaposleni in delničarji zahtevajo direktorjev odhod

Dolgoletne insinuacije in obtožbe, da podjetje Activision Blizzard goji izrazito mačistično kulturo dela, so enega od prvih epilogov dobile letos poleti, ko je bila na višjem sodišču v Los Angelesu zoper družbo vložena tožba zaradi domnevne diskriminacije in spolnega nadlegovanja žensk v podjetju.

Po torkovem poročilu o stanju v podjetju, ki ga je objavil časnik The Wall Street Journal, so zaposleni pri Activision Blizzardu začeli zahtevati odstop Bobbyja Koticka z direktorskega položaja. V sredo so organizirali tudi protestni odhod s svojih delovnih mest oziroma tako imenovani walkout. Udeležilo se ga je okrog sto zaposlenih, kar je bilo pravzaprav veliko, saj jih zaradi pandemije večina dela od doma, za protestni shod pa so izvedeli vsega dve uri prej.

Activision Blizzard je izdajatelj nekaterih največjih in najbolj priljubljenih (franšiz) videoiger: Call of Duty, World of Warcraft (in Warcraft), Overwatch, Diablo, Candy Crush, Hearthstone, Crash Bandicoot, Guitar Hero, StarCraft, Tony Hawk's Pro Skater, Sekiro ... Foto: Guliver Image

Odhod Koticka zahtevajo tudi delničarji Activision Blizzarda, ki jim drama v podjetju povzroča premoženjsko škodo. Cena delnice podjetja Activision Blizzard je od torkove objave v The Wall Street Journalu namreč padla za kar 12 odstotkov.

Za morebitni odhod bi bil lahko bogato nagrajen

Bobby Kotick se očitkov zaposlenih in objav v medijih medtem otepa s pojasnilom, da so nova razkritja o razmerah v podjetju polna netočnosti, a da bodo v prihodnosti tovrstna dejanja obravnavali z ničelno toleranco. Koticku hrbet krije tudi upravni odbor Activision Blizzarda. Menijo namreč, da Kotick svoje delo opravlja dobro in da je incidente, povezane z diskriminacijo žensk v podjetju, obravnaval primerno.

Uprava podjetja Activision Blizzard ima sicer vsaj en razlog, zakaj je za podjetje bolje, da Kotick ostane direktor. Če ga odpustijo, obstaja možnost, da mu bodo morali plačati odpravnino v višini skoraj 300 milijonov ameriških dolarjev. Gre za skoraj pet odstotkov vseh prihodkov Activision Blizzarda v letu 2020.

