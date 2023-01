Dvignite denar, če ga še lahko: mnoge Slovence ujela mreža laži

V letu 2022 so se izredno razpasle Ponzijeve sheme, ki vlagatelje privabljajo z obljubami o velikih zaslužkih s kriptovalutami. Njihove glavne značilnosti so velika skrivnostnost metodologije trgovanja, netransparentnost glede tega, kdo vodi podjetje v ozadju, obljube o nerealno visokih in predvsem konsistentnih donosih, zavajanje o pridobitvi trgovalnih licenc in certifikatov. Vlagateljem dobičke v resnici izplačujejo z naložbami novih vlagateljev, kar je tudi definicija Ponzijeve sheme, ko pa teh zmanjka, se celotna stvar zruši.

V letu 2022 so se izredno razpasle Ponzijeve sheme, ki vlagatelje privabljajo z obljubami o velikih zaslužkih s kriptovalutami. Njihove glavne značilnosti so velika skrivnostnost metodologije trgovanja, netransparentnost glede tega, kdo vodi podjetje v ozadju, obljube o nerealno visokih in predvsem konsistentnih donosih, zavajanje o pridobitvi trgovalnih licenc in certifikatov. Vlagateljem dobičke v resnici izplačujejo z naložbami novih vlagateljev, kar je tudi definicija Ponzijeve sheme, ko pa teh zmanjka, se celotna stvar zruši. Foto: Shutterstock

Neumann Wallet ponuja zaslužek s kriptovalutami, ki je glede na število objav in komentarjev na družbenih omrežjih v zadnjem obdobju očaral in omrežil številne Slovence. Izplačila so redna, zadeva preverjeno deluje, denarja ne izgublja nihče, pravijo zadovoljni slovenski uporabniki platforme. Toda svoje stranke je zelo dolgo redno izplačeval tudi Bernie Maddoff, organizator največje Ponzijeve sheme v zgodovini. Pokazateljev, da je Neumann Wallet v resnici Ponzijeva shema oziroma oblika dolgoročne prevare in ne legitimna platforma za naložbe, pa je ogromno in verjetno je samo vprašanje časa, kdaj bodo akterji v ozadju zaprli vrata in izginili z denarjem vlagateljev.

Platforma Neumann Wallet uporabnikom obljublja od 3,5- do 4-odstotne dnevne donose glede na njihovo prvotno naložbo prek trgovanja s kriptovalutami. To bo v imenu uporabnika počela umetna inteligenca oziroma trgovalni robot: stranka Neumann Wallet mora samo počakati, da začne dobiček pritekati na njegov trgovalni račun, nato pa si ga lahko nakaže drugam, zagotavljajo.

Na Facebooku je mogoče zaslediti precej komentarjev zadovoljnih Slovencev, ki s platforme Neumann dvigujejo (sicer razmeroma nizke) zneske. Še precej več je aktivnih v komunikacijski aplikaciji Telegram, kjer število slovenskih privržencev Neumanna sega v tisoče. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Takšna obljuba je že prvi rumeni karton. V primeru štiriodstotnega dnevnega donosa na naložbo v višini 1.000 evrov bi dobiček po enem letu znašal 13.600 evrov, kar pomeni 1.360-odstotno letno donosnost naložbe. Prej bomo našli iglo v kopici sena kot pa resnega strokovnjaka za investiranje, ki ob obljubi takšnega dobička ne bi zmajeval z glavo.

Toda pri Neumann Walletu je obljubljena in predvsem konsistentna donosnost, ki na videz ni odvisna od razmer na trgu, le ena od težav. Problematično je tudi dejstvo, da Neumann Wallet potencialnim vlagateljem odkrito laže oziroma jih zavaja o najbolj osnovnih stvareh, hkrati pa jih celo spravlja v nevarnost.

Lažne licence ...

Neumann Wallet je predstavljen kot produkt ameriškega podjetja Neumann Limited z licenco MSB, ki jo izdaja ameriški urad za preprečevanje pranja denarja (FinCEN).

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Domnevna licenca, izdana podjetju Neuman Limited s sedežem v ameriški zvezni državi Kolorado (na znani lokaciji, kjer domujejo podjetja poštni nabiralniki), je pravzaprav poskus legitimizacije platforme na povsem zgrešen način, saj FinCEN takšen dokument izda vsaki fizični ali pravni osebi, ki se na kakršenkoli način ukvarja z denarnimi tokovi in ki izpolni zahtevan obrazec.

Ne le to, na dokumentu, ki ga ima takoj na začetku na svoji spletni strani prilepljenega Neumann Wallet, celo črno na belem piše, da to ni nobena licenca, temveč zgolj registracija podjetja v indeks podjetij in da takšna registracija ni ne priporočilo, certifikat legitimnosti ali priporočilo podjetja s strani katerekoli ameriške vladne agencije. Neumann Wallet se torej hvali z licenco, ki to ni, temveč gre za list formata A4, na katerem dobesedno piše, da ni dokazilo o legitimnosti.

V dokumentu celo piše, da FinCEN ne preverja točnosti podatkov, ki jih ob registraciji navedejo podjetja. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zelo pomemben je sicer tudi poudarek, da FinCEN sploh ni regulatorni organ, temveč gre za analitični oddelek ameriškega finančnega ministrstva, ki bdi nad ameriškimi in mednarodnimi denarnimi tokovi.

Neumann Limited ima sedež v poslovni zgradbi na ulici 1801 Wewetta Street v ameriškem mestu Denver, vendar je zelo verjetno, da gre zgolj za "poštni nabiralnik" in da na lokaciji ni fizično prisoten nihče, saj gre za razmeroma znano pisarniško poslopje, kjer ima sedež več različnih podjetij. Morda je izbira lokacije taktična, saj je v zgradbi tudi izpostava Fidelity Investments, ki upravlja eno največjih (legitimnih) platform za trgovanje z vrednostnimi papirji v ZDA. Foto: Google Street View

... izmišljeni ljudje ...

Kdo upravlja Neumann Limited? To je vprašanje za milijon evrov. Štirje ljudje, ki so na spletni strani navedeni kot glavni funkcionarji podjetja, so izmišljeni. Google za te domnevne pionirje področja kriptovalut in izkušene veterane programerskega oziroma poslovnega sveta ni slišal še nikoli, edine omembe njihovih imen so na spletni strani Neumann Walleta in na forumih, kjer uporabniki sprašujejo, ali je Neumann Wallet morda prevara.

Naša ekipa, pravijo pri Neumann Wallet. Boljši opis bi bil "naša izmišljena ekipa". Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Njihove fotografije so pomanjšane ravno dovolj, da obratno iskanje v treh primerih ne privede do resničnih virov, v enem pa: Kirby Shaban, ki je na spletni strani naveden kot operativni direktor Neumanna, je v resnici ameriški pisatelj Stewart Lee Beck. Akterji v ozadju so si sproti izmislili še, da je Shaban direktor priljubljene spletne strani Soft32, ki ponuja prenose programske opreme, a tudi to ni res - direktor Soft32 oziroma matičnega podjetja ITNT s sedežem v Romuniji je Lucian Todea.

Stewart Lee Beck je preverjeno resnična oseba, Kirby Shaban pa orodje goljufov, ki so ukradli pisateljevo fotografijo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

... kitajske sledi ...

Kam potujejo podatki o strankah Neumann Walleta, s kom izmenjujejo denar? Spletna stran bi obiskovalce rada prepričala, da je doma v Združenih državah Amerike, kjer je ne nazadnje tudi poštni nabiralnik podjetja. Toda iz kakšnega razloga bi ameriško podjetje spletno stran registriralo na Daljnem vzhodu in to prek drugega podjetja?

Kot razkrivajo podatki o domeni investcloud.top, kjer domujeta Neumann Wallet in njegova trgovalna aplikacija (app.investcloud.top), je spletno stran pri singapurski izpostavi kitajskega tehnološkega velikana Alibaba registriralo podjetje Qixia Trade Limited s sedežem v Hongkongu.

Vir: WHOIS Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Neumann Wallet je predstavljen tudi na spletni strani btctge.com, ki pa je bila registrirana v ZDA, a že leta 2018. Sprememba, po kateri ta domena prikazuje Neumann Wallet, se je zgodila maja lani - skoraj istočasno kot na spletni strani, ki gostuje na Kitajskem.

Spomnimo: na zelo podoben način je bilo leta 2022 zavedenih okrog sto tisoč, ki so nasedli finančni prevari z imenom Kangaroo Treasure. Na papirju je šlo za srbsko podjetje (ustanovljeno je bilo z manj kot evrom kapitala), niti v ozadju pa so v resnici vlekli na Kitajskem, kjer je bila registrirana tudi spletna stran Kangaroo Treasure. Platforma, ki je strankam ponujala 0,1 odstotka dnevnih obresti na začetno naložbo v zameno za različne "naloge", ki so jih morali opravljati, na primer promovirati Kangaroo Treasure po družbenih omrežjih, je svojo domnevno legitimnost izkazovala na enak način kot Neumann Wallet, torej z brezpredmetnimi licencami in certifikati. V resnici je šlo za Ponzijevo shemo, ki se je zrušila oktobra lani in v črno luknjo posrkala milijone evrov, ki jih srbske žrtve prevare najverjetneje ne bodo dobile nazaj.

... in aplikacija, ki je nikakor ne nameščajte

Neumann Wallet strankam ponuja tudi mobilno aplikacijo, a je ni mogoče dobiti na ustaljen način, torej z namestitvijo prek servisa Google Play ali AppStore, temveč ročno prek namestitvene datoteke APK (samo za pametne telefone z Androidom).

Nameščanje aplikacij z alternativnih virov, torej ne z uradnih digitalnih servisov Googla in Appla, je za uporabnike, ki ne poznajo tveganj, lahko eno najbolj nevarnih početij, saj se s tem lahko izpostavijo celi vrsti težav, kot so kraja osebnih podatkov, kraja denarja, vdori v uporabniške račune, izsiljevanje. Foto: Shutterstock

To že nasploh velja za precej tvegano potezo, saj uporabnik s tem nima zagotovila, da je nekdo preveril verodostojnost aplikacije, v konkretnem primeru pa je namestitev aplikacije naravnost nora odločitev: ne le zato, ker se osebe, ki jo ponujajo, dokazano lažejo o svoji identiteti, temveč tudi zato, ker aplikacija, ki je domnevno namenjena trgovanju, zahteva kopico dovoljenj, med drugim tudi kritična, kot so dostop do datotek na pametnem telefonu, dostop do lokacijskih storitev in dostop do uporabe obeh kamer.

Ponzijeva shema?

Neumann Wallet izpolnjuje precej meril, po katerih praviloma prepoznamo Ponzijeve sheme (s kriptovalutami), torej prevare, pri katerih so starejši vlagatelji izplačani z naložbami novih, ko teh zmanjka, pa je igre konec:

- Obljuba visokega dobička z malo ali nič tveganja.

- Zelo konsistentni donosi, nihanje trga nanje na videz nima vpliva, v zgodnjem stadiju Ponzijeve sheme tako rekoč nihče ne toži, da njegova naložba izgublja vrednost.

- Zavajanje o licencah ali certifikatih oziroma podrejanju regulacijam.

- Novačenje novih vlagateljev prek platform, kot so Facebook, Telegram, WhatsApp. Obstoječi vlagatelji imajo finančni motiv za novačenje novih, saj od vsakega prejmejo provizije.

- Nejasne metode ustvarjanja dobička, največkrat gre za "patentirano" tehnologijo, algoritem, robota, umetno inteligenco.

- Pogosto ni znano, kdo vodi projekt.

- Vlaga lahko vsak ne glede na svoje izkušnje s trgovanjem s kriptovalutami ali finančno stanje. Večina legitimnih platform za trgovanje s kriptovalutami ali delnicami novega uporabnika med postopkom preverjanja istovetnosti sicer vselej podrobno izpraša o njegovih izkušnjah in financah.

- Ko se denarni tok od novih vlagateljev prekine, se Ponzijeva shema praviloma zruši čez noč, komunikacija med strankami (žrtvami) in akterji v ozadju je prekinjena.