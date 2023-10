Donacija združenju Europa Donna in "rožnata" mobitela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Telekom Slovenije in Samsung tudi letos podpirata rožnati oktober

Rak dojk, eden od najpogostejših rakov pri ženskah, je namreč dobro ozdravljiv, če ga odkrijejo dovolj zgodaj, zato sta pomembno redno mesečno samopregledovanje dojk in ob morebitnih spremembah pravočasen posvet z zdravnikom. Foto: Getty Images

Oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, Telekom Slovenije in Samsung pa že 16. leto zapored z donacijo ter posebno ponudbo mobitelov podpirata združenje Europa Donna in njegove dejavnosti ozaveščanja.

Poleg donacije v višini deset tisoč evrov in ponudbe dveh "rožnatih" mobitelov Telekom Slovenije in Samsung priporočata uporabo mobilne aplikacije Breast test, ki ženske spodbuja k rednemu mesečnemu samopregledovanju dojk in vsakodnevni telesni dejavnosti.

Oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Foto: Getty Images

Dva "rožnata" telefona

Letošnja "rožnata" mobitela sta Samsung Galaxy A04s in Samsung Galaxy A54 5G 128 GB, ki sta oba na voljo po akcijski ceni, del sredstev od prodaje vsakega pa je namenjen tudi donaciji Združenju Europa Donna Slovenija, so sporočili iz Telekoma Slovenije. Oba letošnja rožnata mobitela imata tudi že naloženo mobilno aplikacijo Breast test.

Samsung Galaxy A04s je ob ustrezni vezavi naročniškega razmerja na voljo od 84 evrov, zmogljivejši Samsung Galaxy A54 5G 128 GB pa od 330 evrov.

Samsung Galaxy A54 5G je eden od dveh letošnjih "rožnatih" telefonov. Foto: Bojan Puhek

Pomoč za lažje spoprijemanje z neznanim

Združenje Europa Donna Slovenija ima več kot 3.500 članic in članov ter povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk ali rakom rodil, posameznike in strokovne institucije, ki delujejo na področju raka dojk in rakov rodil.

Članica združenja je tudi Manica Šegš, sodelavka Telekoma Slovenije in letošnji obraz Europe Donne ob rožnatem oktobru. Povedala je, da so ji predstavnice Europe Donne v času bolezni pomagale s konkretnimi in resnično kakovostnimi informacijami, da se je lažje spoprijela z neznanim, vsak dan sproti.

Letošnji obraz Združenja Europa Donna Slovenija ob rožnatem oktobru je sodelavka Telekoma Slovenije Manica Šegš, ki je premagala to kruto bolezen. Foto: Bojan Puhek

"Skupaj pripomoremo k dobremu"

"Prav tako so mi med zdravljenjem zelo veliko pomenili stik s sodelavci in njihove spodbude ter posluh kolektiva in delodajalca ob vrnitvi na delo," je povedala Manica Šegš.

"Hvaležna sem za vso podporo, ki sem je bila in sem je deležna, za vse, kar imam in kar lahko dam drugim. S sodelovanjem v rožnatem oktobru skupaj pripomoremo k dobremu."

Manica Šegš: "Predstavnice Europe Donne so mi v času bolezni pomagale s konkretnimi in resnično kakovostnimi informacijami, da sem se lažje spoprijela z neznanim, vsak dan sproti." Foto: Bojan Puhek

Rak dojke je dobro ozdravljiv, če ga odkrijejo zgodaj

Europa Donna si že od leta 1997 prizadeva za celostno obravnavo bolnic z rakom dojk in raki rodil, učinkovito zdravljenje, ustrezno rehabilitacijo, psihosocialno podporo bolnicam in njihovim svojcem ob postavitvi diagnoze rak ter ozaveščanje širše javnosti o pomenu zdravega načina življenja, rednega mesečnega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka.

