Dokumentarni program DOX TV zdaj tudi v Sloveniji

DOX TV ponuja več kot tisoč ur programa, od 50 do 70 ur premiernih oddaj mesečno ter nagrajene kinematografske dokumentarce in biografije, ki razkrivajo svet slavnih. Privzeto bo postavljen na mestu 94, po izteku promocijskega obdobja, to je 1. julija, pa bo naročnikom programskih shem Standard in Mega HD prek vseh kanalov (TV-zaslon, NEO na spletu NEO TV Lite na pametnih televizorjih in mobilna aplikacija NEO) na voljo tudi s funkcijama Ogled nazaj in Snemalnik.

Opremljen s slovenskimi podnapisi DOX TV odkriva in približa ozadje najbolj znanih zgodovinskih dogodkov, vpliv sodobne tehnologije na spreminjanje sveta in več, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

S programom DOX TV se je število dokumentarnih televizijskim programov v ponudbi Telekoma Slovenije povzpelo na 17 – od prej so na voljo še BBC Earth, National Geographic, National Geographic Wild, Discovery Channel, Animal Planet, Travel Channel, History Channel, Curiosity Channel, Da Vinci Learning, Discovery TLC, Discovery ID Xtra, CBS Reality, Viasat Nature, Viasat Explore, Viasat History in Balkan Trip.