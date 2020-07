Dobra novica za vse, ki še ne vedo, da bi jih lahko doletel infarkt

Skupina avstralskih in nemških zdravnikov in inženirjev je razvila, kot so opisali, najmanjšo snemalno napravo, s katero zdravniki lahko spremljajo razmere tudi v najmanjših in najtežje dostopnih delih telesa – celo v majhnih žilah. S tem lahko zmanjšajo krvavi davek največjega ubijalca človeštva.

Naprava ni debelejša od človeškega lasu, kar ji omogoča celo potovanje po žilah mišk, od koder zagotavlja doslej nepredstavljive tridimenzionalne posnetke iz tega mikroskopskega sveta notranjosti telesa.

Takšen vpogled lahko zdravnikom pravočasno posreduje ključne podatke, s katerimi lahko preprečijo ali zdravijo motnje kardiovaskularnega sistema.

Obloge na žilah so uvod v srčne motnje

Bolezni in motnje kardiovaskularnega sistema so eden od največjih ubijalcev današnjega časa: kot je povedal dr. Jiawen Li, eden od avtorjev nove "kamere" z univerze v Adelajdi v Avstraliji, v tej državi zaradi tega izgubijo življenje vsakih 19 minut.

Struktura nove naprave za snemanje razmer v žilah, a tudi v drugih ozkih in težko dostopnih delih telesa Foto: University of Adelaide Najpoglavitnejši dejavnik pri teh motnjah so obloge iz masti, holesterola in drugih snovi na stenah krvnih žil, zato je vpogled v stanje žil ključnega pomena pri obvladovanju tega pogostega in zahrbtnega zapleta.

Leča, velika komaj desetinko milimetra

Endoskop sestavljata fino optično vlakno, katerega premer, skupaj z varovalno prevleko, ni niti pol milimetra. S tehniko tridimenzionalnega mikrotiska so na to vlakno v laboratorijih univerze v Stuttgartu natisnili lečo, katere premer komaj presega eno desetinko milimetra, zato jo je s prostim očesom skoraj nemogoče zaznati.

Tako pripravljeno optično vlakno so nato kot tipalo povezali z optičnim koherentnim tomografom (OCT), napravo, ki jo predvsem uporabljajo pri okulističnih preiskavah.

Nova optična naprava hitro in nedvomno razkrije zamaščene žile, ki so lahko svarilo za povečano tveganje pred infarktom. Foto: University of Adelaide

Uspešno preizkusili tudi na ljudeh

Avtorji so se o tem prepričali s preizkusi na krvnih žilah pri laboratorijskih miškah in tudi pri ljudeh. Dobili so posnetke s petkrat večjo ločljivostjo kot pri dozdajšnjih metodah, so med drugim poročali v prispevku v znanstveni reviji Light Science & Applications.

Ta metoda bi bila lahko uporabna tudi za druge predklinične in klinične preiskave, predvsem tiste, ki so posebej zahtevne zaradi težje dostopnosti preiskane tkiva ali organa. Med njimi bodo poleg kardioloških preiskav med drugim lahko tudi najzahtevnejše otorinolaringološke preiskave, napovedujejo avtorji.