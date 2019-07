Delo ni, kjer delamo, ampak to, kar naredimo

Tradicionalno pojmovanje dela v pisarni se že dolgo spreminja in se bo še kar nekaj časa. Delo v pisarni ni več omejeno na lokacijo naše pisarne, ampak nam s pomočjo telefonov, tablic in prenosnih računalnikov omogoča svobodo dela tudi na poti. Celo ko se odpravimo na drugi konec sveta, nam digitalna revolucija prinaša vse udobje domače pisarne, kot smo ga poznali do zdaj.

Delovno mesto prihodnosti

Pametna podjetja imajo polne roke dela s tem, da ves čas iščejo konkurenčne prednosti za svojo organizacijo in delovne ekipe. To naredijo s preoblikovanjem dela, in sicer tako, da v delo uvajajo prava orodja in tehnologije. Z njimi ustvarijo svoja lastna digitalna delovna mesta prihodnosti.

Delo v pisarni namreč ne pomeni, da smo omejeni na lokacijo pisarne, pomembneje je tisto, kar naredimo. Pa naj bo to v pisarni ali na poti.

Več o novem pojmu in novem konceptu pisarniškega dela bo znano na dogodku, ki bo 18. septembra, ko bodo osvetlili dejstva digitalne transformacije in WOTF.

Nov pojem pisarniškega dela: WOTF (Workplace Of the Future)

Na kaj najprej pomislimo, ko slišimo WOTF? Če bi nam kdo namignil, da se to nanaša na delo, bi nam najprej na misel prišlo delo z ležalnika, na prelepi peščeni plaži ali pa od doma, v nekakšni futuristični pisarni. Kakorkoli, to sploh ni pomembno, ker WOFT opredeljujejo orodja in rešitve, s katerimi opravimo delo, neodvisno od časa in lokacije.

Ena rešitev, ki jo ponuja en dobavitelj WOTF poenostavlja informacijsko tehnologijo s sistemom "vse v enem", ki brez težav združuje strojno opremo, programsko opremo in storitve v eno rešitev, ki jo ponuja en dobavitelj.

Ko je tehnologije že preveč. Kako se izogniti pastem?

Napredek tehnologije je omogočil razvoj novih orodij in rešitev, ki znatno olajšajo delo. To je bolj učinkovito, povezljivo in pregledno, vendar se lahko zlahka ujamemo v past preobilice tehnologije, nepotrebne tehnologije in tehnologije, ki se ne povezuje.

Takšno stanje ima lahko kvečjemu nasprotni učinek od želenega. Kako se izognemo tej pasti? Z izbiro pravega partnerja.

Vse, kar potrebuje pisarna, na enem kvadratnem metru Platforma Workplace Hub, ki jo je Konica Minolta razvila v sodelovanju s partnerji Acronis, Canonical, Elastic, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Oracle Dyn, Science Logic, ServiceNow in Sophos, ponuja celovito informacijsko infrastrukturo s strežnikom, multifunkcijskim tiskalnikom, WLAN in programsko platformo na površini samo enega kvadratnega metra. Vse skupaj pa spremlja še obsežen nabor storitev. Digitalna transformacija (industrija 4.0) je nov termin, ki zajema uporabo najsodobnejših orodij in rešitev, te pa omogočajo učinkovitejše poslovanje.

Modernizacija IT-sistemov je absolutno nujna

Mala in srednje velika podjetja za učinkovito konkuriranje na zahtevnem trgu potrebujejo napredne rešitve, s katerimi lahko zadovoljijo zahteve glede varnosti, upravljanja IT-infrastrukture in razpoložljivosti ter upravljanja poslovnih informacij.

Številna podjetja kot zelo dobro rešitev ocenjujejo tisto, ki združuje informacijsko tehnologijo z viri na podlagi oblačnih rešitev. Po njihovem mnenju sta tako zagotovljeni največja mogoča fleksibilnost in zanesljivost.

Od trenutka, ko sprejmejo to pomembno poslovno odločitev, se lahko osredotočijo na povečanje svojega primarnega poslovanja, in ne na upravljanje informacijske tehnologije.

Po nedavni raziskavi Konice Minolte namreč kar tretjina anketiranih v malih in srednjih podjetjih meni, da težave z IT povzročajo višje stroške, nižjo produktivnost in zmanjšano kakovost dela.

Modernizacija IT-sistemov zmanjšuje naraščajočo kompleksnost IT ter omogoča učinkovitejše upravljanje orodij, storitev in naprav.Konica Minolta razume potrebe malih in srednje velikih podjetij, ki imajo vedno manj sredstev za spremljanje in implementacijo inovacij na IT-področju, spremljanje naraščajočih varnostnih tveganj in regulativnih zahtev, kot je GDPR.