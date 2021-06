Dekle za molk dobilo milijone: Apple prikril škandal brez primere

Serviserja sta nič hudega sluteči uporabnici ukradla razgaljene fotografije in videoposnetke ter jih tudi objavila na družbenem omrežju Facebook, in to na način, da so jih lahko videli njeni prijatelji in družinski člani.

Serviserja sta nič hudega sluteči uporabnici ukradla razgaljene fotografije in videoposnetke ter jih tudi objavila na družbenem omrežju Facebook, in to na način, da so jih lahko videli njeni prijatelji in družinski člani.

Ameriški tehnološki velikan Apple je leta 2016 pod preprogo pometel kolosalni incident, ki sta ga zakuhala serviserja pametnih telefonov iPhone. Serviserja sta z iPhona, ki ga je na popravilo poslala mlada uporabnica, ukradla njene razgaljene fotografije in videoposnetke ter jih objavila na družbenem omrežju Facebook. Žrtvi grobega vdora v zasebnost so izplačali vrtoglavo odškodnino.

Pametni telefon iPhone, ki ga je 21-letna uporabnica, sicer študentka v ameriški zvezni državi Oregon, Applu v popravilo poslala leta 2016, je končal pri Applovem pogodbenem partnerju Pegatron v kalifornijskem mestu Sacramento.

Tam sta njen iPhone v roke dobila serviserja, ki sta med popravilom na napravi odkrila deset razgaljenih fotografij in videoposnetek spolnega odnosa. Posnetke sta nato objavila na njenem profilu na družbenem omrežju Facebook tako, da je bilo videti, kot da jih je objavila sama, je poročal medij The Telegraph.

Primer je pristal na sodišču. Odvetniki žrtve so zahtevali večmilijonsko odškodnino in jo tudi dobili. Natančna višina zneska, ki ga je Apple izplačal 21-letnici, ni znana, so pa njeni odvetniki zahtevali vsaj pet milijonov ameriških dolarjev. Pegatron je Applu kasneje pokril izgubo zaradi neumnosti svojih serviserjev, ki sta bila odpuščena.

Eden od Applovih pogojev za milijonsko poravnavo je sicer bil, da sodni dokumenti, ki bi razkrili podrobnosti o incidentu oziroma celo Applovo vpletenost, ostanejo zapečateni. Če bi javnost izvedela, kaj se je zgodilo, bi to lahko močno škodilo ugledu in poslovanju podjetja, je takrat skrbelo Apple.

Apple zatrjuje, da je šlo za zelo redek incident. Uradni servis za pametne telefone iPhone v ZDA, ki ga iPhone izvaja s pomočjo številnih poslovnih partnerjev, sicer velja za zelo zanesljivega. Foto: Reuters

Dogodek je ostal prikrit pet let, dokler Apple ni postal tožena stranka v drugem nepovezanem postopku, za katerega je bil nujen vpogled v starejše sodne spise. Apple je pred kratkim za več medijev tako potrdil, da se je incident pred petimi leti res zgodil, in tudi zatrdil, da so takšni dogodki redki in da so leta 2016 ukrepali nemudoma.

Preberite tudi: