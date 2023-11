Črni petek tudi letos prinaša neverjetne prihranke!

Oglasno sporočilo

Že razmišljate o nakupu božično-novoletnih daril in koliko vas bodo ta stala? Na srečo je tu črni petek, ki pri Shoppsterju spet prinaša nore prihranke. Prihranite kar do 50 odstotkov in to kar z udobja domačega naslonjača! Pripravite nakupovalno košarico, črni petek je tu.

Čeprav črni petek ali Black Friday prihaja iz ZDA, ga tudi v Sloveniji vsako leto nestrpno pričakujemo, saj nas trgovci takrat razvajajo z zelo ugodnimi cenami. Največji nakupovalni praznik pade na četrti petek v novembru in velja za neuraden začetek decembrske nakupovalne sezone božičnih in novoletnih daril. Letos ga obeležujemo 24. novembra, na Shoppster.si pa nas bodo s prihranki do 50 odstotkov razveseljevali skoraj ves mesec – vse od 3. do 26. novembra! Vendar ne oklevajte, saj pri zalogah te nore ponudbe črnega petka velja pravilo kdor prej pride, prej kupi z visokim prihrankom!

Hitra zgodovina črnega petka

Veliko se nas sprašuje, kaj je črni petek in zakaj je to najboljši dan za nakupovanje. Izvira iz ZDA, vendar v nasprotju z razširjeno teorijo ni povezan s trgovanjem s sužnji. Delno pa je res, da je črni petek povezan z borznim zlomom v ZDA, ko so trije roparski baroni v neuspelem poskusu, da bi monopolizirali trg zlata, povzročili, da se je cena zlata v zgolj nekaj minutah zrušila, zato je propadlo ogromno število podjetij. Čeprav se je ta dan sprva imenoval veliki petek, so ga kasneje preimenovali v črni petek. Najverjetnejša teorija o poimenovanju tega nakupovalnega praznika pa izhaja iz Filadelfije. Dan po zahvalnem dnevu so trgovci, da bi privabili kupce, izdelkom dali visoke popuste. Kupci so to videli kot idealno priložnost za nakup božičnih daril in kaj kmalu je nastal v mestu kaos.

Pestra ponudba in nori prihranki – brez gneče in dolgih vrst

Danes črni petek pomeni nakupovalno mrzlico, ki povzroča kar nekaj neprijetnosti: večno boste iskali parkirno mesto, se drenjali med množico ljudi, se skorajda borili, da s police vzamete zadnji izdelek po izjemno nizki ceni in čakali v vrsti za blagajno. To je klasičen pojav, ki spremlja obdobje črnega petka. In, roko na srce, marsikoga tudi odvrne od obiska trgovin.

Shoppster za to ponuja udobno in praktično rešitev, s katero se boste izognili tavanju po trgovinah in iskanju pravega darila za najbližje. Če že imate ogledane izdelke ali potrebujete ideje za darila, obiščite spletno trgovino Shoppster.si, ki ima ta črni petek pestro ponudbo izdelkov kakovostnih in znanih blagovnih znamk v kar 14 različnih kategorijah in to s prihranki kar do 50 odstotkov!

Ne samo da boste lahko nakupe črnega petka opravili v miru in udobju ter takrat, ko imate čas, pozabite lahko tudi na iskanje parkirnega mesta, čakanje na blagajni ter porivanje polnega vozička do avtomobilskega prtljažnika. Z enostavnim in varnim nakupom pri Shoppsterju boste prihranili čas in denar, saj ga lahko opravite z udobja domačega kavča. Vaše izdelke bo poštar ali kurir dostavil na vaš dom, če želite bolj prilagodljivo dostavo po svojih željah, pa izdelke naročite na eno izmed 1.300 prevzemnih točk na bencinskih servisih, poštnih poslovalnicah in paketomatih po vsej Sloveniji. Seveda pa bodo veseli vašega obiska na Shoppsterjevem prevzemnem mestu na Brnčičevi 49a v Ljubljani, kjer lahko izdelek prevzamete, kar pomeni še, da prihranite tudi strošek dostave, saj je osebni prevzem vedno brezplačen.

Kaj vse lahko kupite ta črni petek?

Boljše je vprašanje, česa vse na Shoppsterju ne morete kupiti! Privoščite si kakovostne aparate bele tehnike Candy, Beko, VOX, ki vam bodo olajšali vsakodnevno življenje. Vsak dom potrebuje male gospodinjske aparate, da bo sesanje in kuhanje malce lažje. Zato izberite svoje najljubše med uveljavljenimi znamkami Domo, Tefal, Ariette in Krups. Ogled božičnih filmov ali praznovanje najdaljše noči v letu si lahko popestrite z avdio- in videoopremo, kjer boste med znamkami Philips, Vox, Samsung in Hisense našli najnovejše TV-sprejemnike, soundbare, slušalke in še in še. Računalniški nadebudneži se bodo zagotovo razveselili daril iz kotička računalništva in gaminga, kjer se najde na stotine izdelkov proizvajalcev Asus, Acer in Lenovo. Za bolj praktično naravnane pa ima Shoppster široko ponudbo orodja znamk Bosch, Dewalt, Stanley, Makita in Karcher. V prihajajočih dneh ne pozabite tudi nase in si privoščite razvajanje z artikli iz kategorije Zdravje in drogerija znamk Braun, Philips, Remington, Stadler Form in Omron.

Ni vam več treba zapraviti premoženja zase in obdarovanje najbližjih. Ta črni petek udobno odklikajte na Shoppster.si in si oglejte njihovo ponudbo.



