Klonila je zelo priljubljena slovenska spletna stran: kaj se dogaja?

Če ste v torek ob poskusu obiska številnih znanih spletnih strani naleteli na sporočilo o napaki, je to najverjetneje povzročila nekajurna prekinitev delovanja storitev internetnega podjetja Cloudflare, na katerega tehnično infrastrukturo se za pravilno delovanje zanaša ogromen del svetovnega spleta. Za večino spletnih strani je prekinitev razen začasne nedostopnosti minila brez posledic, eden najbolj znanih in obiskanih slovenskih spletnih portalov, Partis, pa ima zaradi nje velike težave.

Lokacije, ki jih je prekinitev storitev podjetja Cloudflare prizadela najbolj. Cloudflare spletnim stranem sicer ponuja infrastrukturo, s katero lahko njihove vsebine in storitve hitreje dosežejo uporabnike, nudi pa jim tudi dodaten sloj varovanja podatkov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zaradi tehničnih težav podjetja Cloudflare je bilo v torek močno moteno delovanje svetovnega spleta predvsem v Evropi in Severni Ameriki.

Med drugim so bile za številne uporabnike ali nedostopne ali pa so izredno počasi delovale spletne strani in storitve, kot so oblak za shranjevanje podatkov Dropbox, družbeno omrežje Pinterest, borzi s kriptovalutami Coinbase in Poloniex, platforma za klepetanje Discord, glasbena knjižica SoundCloud, blog Medium in medijsko omrežje BuzzFeed.

Ironično se je začasno izklopila tudi spletna stran DownDetector, ki uporabnike obvešča o tem, ali so druge spletne strani dosegljive:

Podrlo se je dolgoletno svetišče slovenskih internetnih piratov

Večina prizadetih spletnih strani je še pred koncem torka znova delovala brez težav, ne pa tudi Partis, eden najbolj obiskanih slovenskih spletnih portalov.

Partis, ki uporabnikom omogoča deljenje pogosto tudi avtorsko zaščitenih datotek, kot so filmi, TV-serije in računalniške igre, je v zadnjih dneh izvajal nadgradnjo strojne opreme. Zaradi tega je bil v soboto in nedeljo občasno tudi nedostopen, kar je takoj zaskrbelo nekatere uporabnike:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Med drugim so se pojavila ugibanja, da se je Partis ugasnil po naročilu politike, a je spletna stran za krajši čas ponovno začela delovati. Nato pa je, kot je razvidno iz pojasnila, ki se trenutno pojavi ob obisku spletnega naslova partis.si, "prišlo do nepredvidenih zapletov", zaradi katerih portal ni dosegljiv.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nepredvideni zapleti so najverjetneje ravno izpad storitev Cloudflare, ki se je zgodil prav med posodobitvijo Partisovih strežnikov. Poskus obiska Partisa trenutno namreč ali prikaže zgornje sporočilo ali pa opozorilo o napaki 1025, ki se pojavi, ko spletna stran na platformi Cloudflare doseže omejitev prometa:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

