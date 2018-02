Česa se danes vedno bolj bojijo bitcoin milijonarji

Ker so kriptovalute v zadnjih letih postale izraz, ki se ga pogosto enači z načinom na hiter zaslužek, želijo svoj lonček h koritu primakniti tudi kriminalci, ki nimajo ustreznega računalniškega znanja, da bi zločin - krajo kriptovalut - izpeljali prek interneta, nimajo pa zadržkov glede uporabe nasilja in orožja. Foto: Thinkstock

Z vsega sveta so se začela vrstiti poročila o nasilnih incidentih, pri katerih so storilci žrtev napadli z namenom kraje njihovih kriptovalut, je pred kratkim poročal ameriški časnik The New York Times.

Za tarče so nepridipravi izbirali osebe, za katere se je vedelo, da so z naložbo v kriptovalute zaslužile precej denarja ali pa da delajo v poslu, v katerem se trguje s kriptovalutami.

Z grožnjami z nasiljem ali celo smrtjo so jih prisilili, da so jim s svojega računa oziroma naslova, kjer so imeli shranjene kriptovalute, te prenesli na njihov naslov.

Nekateri malce bolj tehnološko napredni kriminalci so žrtvam samo ukazali, naj jim predajo zasebni ključ (private key) za dostop do njihovih kriptovalut, te pa so na svoje naslove nato prenesli sami. Foto: Reuters

Ugrabljali, zabadali, s pištolo grozili prijateljem

Eden zadnjih takih incidentov se je januarja zgodil na Tajskem, kjer so neznani zlikovci nekega mladega Rusa zvezali in zaprli v stanovanje ter mu dovolili oditi šele, ko je na njihov račun nakazal kriptovalute v protivrednosti več kot 80 tisoč evrov.

V New Yorku je decembra lani vlagatelja v kriptovaluto ethereum prijatelj s pištolo v roki prisilil, da mu je predal zasebni ključ za dostop do digitalne denarnice, iz katere si je na svoj račun nato prenesel za okrog poldrugi milijon evrov ethereuma. Prav tako v New Yorku je leta 2015 nekdo ugrabil in zabodel gasilca, za katerega so govorili, da ima pod palcem kar nekaj bitcoinov.

Verjetno najodmevnejši tovrstni zločin se je zgodil novembra lani v Turčiji, ko je skupina neznancev ugrabila direktorja britanske borze s kriptovalutami Exmo Finance in ga po nekaj dneh izpustila šele, ko jim je njegovo podjetje nakazalo za okrogel milijon dolarjev kriptovalute bitcoin.

Prijav takšnih kraj oziroma poskusov kraj je bilo samo v zadnjem letu sicer precej, še piše New York Times. Zanimiv je bil tudi primer nekega vlagatelja v kriptovalute, ki ga je nepridiprav izsiljeval s tako imenovanim swattingom - na policijo je podal več anonimnih prijav, da je na domu vlagatelja slišal streljanje in krike, zaradi česar so se tam oglasili pripadniki specialnih policijskih enot (SWAT, na fotografiji). Foto: Reuters

Ko ti kriptovaluto enkrat ukradejo, jo je zelo težko dobiti nazaj

Žrtev kraje kriptovalut lahko sicer vidi, na kateri naslov so si storilci poslali denar, a oblasti lahko glede tega storijo bolj malo. Bitcoin in druge kriptovalute sicer res zagotavljajo popolno sledljivost posameznih transakcij, a tudi popolno anonimnost. Če uporabnik tako želi, je njegov naslov za prejemanje in pošiljanje kriptovalut nemogoče povezati z njegovo pravo identiteto.

Če bi oškodovanec po tem, ko so ga nepridipravi izpustili oziroma jim je ušel, želel preklicati transakcijo kriptovalute, tega ne more storiti oziroma nikogar ne more prositi, naj jo blokira (kot lahko pri klasičnih neprostovoljnih nakazilih banko, na primer), saj tehnologija, na kateri temeljijo kriptovalute, tega ne dopušča.

Dodatna težava pri reševanju preiskav kraj kriptovalut, pri katerih je bilo prisotno fizično nasilje na kraju incidenta, je pogosto tudi slaba izobraženost preiskovalcev o kriptovalutah, še piše New York Times. Foto: Reuters

Najboljši nasvet: tudi če ste bitcoin supermilijonar, tega neznancem raje ne povejte

Nekaj vlagateljev v kriptovalute, predvsem v ZDA, kjer je kaj takega mogoče zaradi dostopnosti ustrezne "opreme", se je v odzivu na rastoče število fizičnih napadov na kriptobogataše že oborožilo in tatove celo pozivajo, naj le pridejo na obisk, če upajo:

Bitcoin security pro tip: protect your software with hardware. pic.twitter.com/R4KeRGRcTP — Jameson Lopp (@lopp) October 26, 2017

Takole lastnikom kriptovalut zgoraj svetuje strokovnjak za kriptosvet Jameson Lopp: "Profesionalni nasvet za varovanje bitcoinov: svojo programsko opremo zaščitite s strojno opremo." Je to res pametno? Ne le da se je s tem še bolj izpostavil, nepridipravi mu bodo lahko ukradli tudi drago avtomatsko orožje, so se v odzivu na objavo Loppa pridušali nekateri uporabniki spleta.

Zelo priročen nasvet, ki bi se ga moral držati vsak imetnik večjega kupčka kriptovalut, je, naj se s tem ne hvali na javnih mestih. Foto: Reuters

Vse več lastnikov kriptovalut svoje imetje na vsakem koraku sicer varuje s tako imenovanimi multisig digitalnimi denarnicami, kar pomeni, da oni sami ne morejo odobriti transakcije kriptovalute, pa četudi jim v čelo nekdo meri s pištolo. Za to potrebujejo digitalne ključe drugih oseb, ki so jih predhodno pooblastili za upravljanje denarnice.

