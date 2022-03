Cene Prevc pred Planico: "Smo kot sardine v konzervi" #intervju

Kot predskakalec na svetovnem prvenstvu v poletih je na predvečer svojega 26. rojstnega dne Cene Prevc postavil osebni rekord. V Vikersundu je namreč poletel neverjetnih 243,5 metra, s čimer se je približal uradnemu slovenskemu rekordu, ki ga je postavil njegov starejši brat Peter Prevec, ki je kot prvi človek na svetu poletel 250 metrov. S Cenetom Prevcem smo se pogovarjali o pripravah na prihajajoč Svetovni pokal v smučarskih skokih, ki se bo med 24. in 27. marcem odvijal v Planici. Spregovoril pa je tudi o načrtih po sezoni ter o njegovih navadah pri uporabi pametnega telefona in svetovnega spleta.

Cene Prevc je svojo prvo uvrstitev na stopničke dosegel že leta 2012, ko je v Lillehammerju osvojil drugo mesto. Na tekmi svetovnega pokala v Planici je prvič nastopil leta 2014, karavani svetovnega pokala v smučarskih skokih pa se je po daljšem premoru ponovno pridružil leta 2019. Zanj bomo v Planici ponovno stiskali pesti tudi letos.

Kaj za vas po tako naporni in uspešni sezoni pomeni nastop pred domačimi gledalci? Kar dve leti so tribune v Planici samevale. Letos bo drugače. Kako se počutite, ko veste, da bo vzdušje v Planici spet športno in navijaško, takšno kot mora biti?

Planice zadnji dve leti pravzaprav ni bilo. Imeli smo le tekme svetovnega pokala. Planica že od svojega obstoja naprej ni le tekma, pač pa slovenski praznik, torej nekaj, kar naredijo ljudje. Prav teh pa zadnji dve leti ni bilo na tekmah. Šele zdaj, po dveh letih bomo ponovno imeli Planico. Komaj čakam, da spet vidim tisto vzdušje, vse tiste zastave, ves tisti hrup, ki nastane in naredi še malo več atmosfere, ki skakalcem pomaga dlje ostati v zraku. Upam, da nam uspe doseči tudi kakšno rekordno daljavo.

Ob prisotnosti navijačev bo letos vzdušje Planici ponovno živahno. Foto: Guliverimage

Kako ocenjujete svojo pripravljenost na prihajajoče tekme svetovnega pokala v Planici?

Če bi me včeraj (op. na prvi dan svetovnega prvenstva v poletih) po dveh skokih vprašali, bi rekel, da slabo. Pri tretjem skoku je bilo bolje, bomo videli, kako bo v naslednjih dneh v Vikersundu, mogoče še znam celo poleteti (op. kasneje, na dan intervjuja, je Cene Prevc v Vikersundu postavil osebni rekord – poletel je kar 243,5 metra). Do Planice imamo še tri konce tedna, zato se lahko do takrat še marsikaj spremeni. Upam, da pridem izvrstno pripravljen ter da me ne spravijo iz zraka (op. smeh).

Se obeta kakšna medalja? Kdo so/ste v vaših očeh favoriti?

Stopničke se zagotovo obetajo. Vsak dan se podeli tri, ni pa nujno, da so slovenske, a ne? V mojih očeh je favoritov kar mnogo. Skakalci smo zelo na tesno skupaj. Nedavno sem se na radiu šalil, da smo kot sardine v konzervi. Dobesedno na vsaki tekmi je vsaj 20 tekmovalcev, ki so sposobni zmagati. Tako da bralce vabim v Planico. Tekma bo pestra.

Cene Prevc Foto: Guliverimage

Kaj boste počeli po zaključku letošnje sezone? Načrtujete kakšen daljši dopust v tujini? Kako boste napolnili baterije za prihodnjo sezono?

Takoj po sezoni se bom moral počasi posvetiti šoli, ki je že dolgo v drugem planu. Predvsem pa si bom privoščil miselni oddih, da razmislim o preteklih dogodkih, potem pa bomo videli, kam me zapelje prihodnost.

Doma ali v tujini, zagotovo tudi vas vedno spremlja vaš pametni telefon. Koliko časa preživite na mobilnem telefonu med sezono in koliko časa med dopustom?

Ena beseda za oba primera: preveč. Kogarkoli bi vprašali, sem preveč na telefonu, ki je postal že moja tretja roka. Vse se naredi z njegovo pomočjo. Telefon in računalnik morata biti s teboj, kamorkoli greš. Je pa zelo dobro, da imam že nekaj časa Telemachov paket Največ, s katerim nikjer po Evropi nimam težav. Največ težav je v državah zunaj evropskega območja, kjer je zelo draga tarifa, ampak tudi tam mislim, da se bo v kratkem dalo kaj rešiti.

Za kaj najpogosteje oziroma najraje uporabljate telefon? Brez katerih aplikacij bi težko preživeli teden dni?

Prva aplikacija, ki jo uporabljam tudi za komunikacijo z vsemi navijači, je Instagram. Vsem, ki me spremljajo v športu, se trudim pokazati, kaj se dogaja v mojem življenju. Takoj naslednja aplikacija v vrsti bi bil pa že kakšen Google brskalnik, Gmail, tudi v Google podkastih se hitro najdem, sporočila, klici in tako dalje.

Kako pomemben je za vas hiter in neomejen prenos podatkov? Brez katere ugodnosti, ki nam jo ponuja svetovni splet, si ne predstavljate svojega življenja?

To mi pa zelo veliko pomeni. Internet je danes nekaj, na čemer stoji cel svet. Po svoje je internet tista ugodnost, brez katere si jaz in še marsikdo ne predstavljamo današnjega življenja, saj povezuje celoten splet, vse aplikacije, vse stvari, s katerimi dejansko delujemo in komuniciramo. Zelo dobro je, da ko odpreš telefon, ti povezava dela odlično, tako kot pri Telemachu.

Koliko časa bi lahko zdržali brez mobilnega telefona? Govoriva v urah ali dneh?

Tukaj pa govoriva kar v dneh. Če bi se odločil, bi mobilni telefon brez težav dal na stran. Sicer bi se res moral pripraviti in kakšne stvari predhodno narediti, saj kadar ljudem nekaj obljubim, sem to dolžan tudi izpeljati. Potem pa bi se lahko resnično odklopil od telefona in tako ne bi bil več stalno dosegljiv. Iskreno, mislim, da bi mi to prav ustrezalo.