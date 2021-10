"Celo moja mama je začela uporabljati mobilno bančništvo in ga obožuje"

"Spremembe v digitalizaciji plačil in ekosistemu, ki to podpira, na primer 5G in internet stvari, ne oblikujejo le naše prihodnosti, temveč tudi sedanjost."

Gotovina ali brezgotovinsko? Banke ali fintech podjetja? Klasične valute ali kriptovalute? Plastične kartice ali mobilno plačevanje? O teh in drugih izbirah pri plačevanju ter o digitalizaciji plačevanja in napredku Slovenije na tej poti nam je odgovarjal prvi mož evropske veje kartične hiše Mastercard.

Mark Barnett je prevzel vodenje evropskega poslovanja družbe Mastercard junija 2020, od takrat je tudi član upravnega odbora. Njegove naloge obsegajo razvoj strategije in poslovanja družbe v 53 državah s skoraj eno milijardo prebivalcev. Pred prihodom v evropski sedež v Bruslju je Barnett opravljal številne vodilne vloge v Mastercardu, kjer je zaposlen od leta 2003, nazadnje je vodil poslovanje v Združenem kraljestvu, na Irskem ter v skandinavskih in baltskih državah.

Mark Barnett je prvi mož Mastercarda za evropsko regijo, ki šteje 53 držav.

Kaj so največje prednosti digitalnih plačil?

Kako se bodo odločali?

Danes nihče ne želi izbirati med priročnostjo, hitrostjo in varnostjo. Ključno je, da potrošniki vedo, da bodo izpolnjeni vsi trije vidiki, medtem ko jim bo na voljo najboljša mogoča uporabniška izkušnja. Ena od največjih prednosti digitalizacije je prav možnost, da uporabnikom ponudimo svobodo izbire.

"Vidimo, da so potrošniki naklonjeni vsaki inovaciji, ki olajšuje njihovo vsakodnevno življenje in povečuje priročnost." Foto: Mastercard

Kaj je po vašem mnenju največja dodana vrednost, ki jo uporabnikom prinaša vaša hiša?

V vsakodnevnem poslovanju se srečujemo z mnogo prednostnimi nalogami, ki imajo po mojem mnenju veliko dodano vrednost. Toda če bi moral poudariti eno, je to pozornost na potrebe, ki so tisti hip še skrite, torej da ponudimo nekaj, še preden to postane trend. To in razumevanje, kaj podjetja in ljudje potrebujejo. Druga pomembna naloga je večtirno razmišljanje, kot na primer ponujanje resnične izbire načinov plačila, ter prizadevanje, da bi postala izkušnja digitalnega plačevanja na voljo vsakomur na način, ki je zanj najbolj priročen.

Kaj pa osebno vidite kot največji dosežek na tej poti?

Zame osebno je bil velik dosežek uvedba sistema Apple Pay v Evropi, zelo ponosen pa sem tudi, da sem sodeloval pri širokem uvajanju brezstičnih plačil v Združenem kraljestvu v obdobju, ko sem bil predsednik oddelka. Trenutno sem zelo ponosen tudi na to, kar počnemo na področju vključevanja in trajnostnega razvoja. Nedavni primer je uvedba kartice True Name po vsej Evropi. Za ljudi v transspolni in nebinarni skupnosti je lahko ime na kartici občutljiv podatek in vir zadreg, saj ne odraža tega, kdo v resnici so. Poleg tega je lahko uradna sprememba imena dolg in naporen postopek. True Name smo zasnovali, da bi to spremenili, da bi ljudem omogočili, da imajo na kartici navedeno ime, kot si ga želijo. Ni treba posebej poudarjati, da to niso moji osebni dosežki, zahvala zanje gre vsej predani ekipi, ki trdo dela.

"Danes nihče ne želi izbirati med priročnostjo, hitrostjo in varnostjo." Foto: Reuters

Švedska ima ambiciozne načrte, po katerih želi v naslednjih nekaj letih v celoti opustiti gotovino. Ali menite, da bi jim to lahko uspelo?

Kar je zame izjemno, so želje in prizadevanja, ki jih kaže švedska družba pri ukinitvi gotovine. To je dober primer, kako ni nič nemogoče, kadar imajo vladni odločevalci, igralci na trgu in potrošniki skupni cilj.

Kaj pa druge države, še posebej Slovenija – ali pričakujete, da bodo ravno tako opustile gotovino?

O tem ne bi želel špekulirati. Ko gre plačila, se Mastercard zavzema za resnično možnost izbire. Ljudem želi omogočiti, da plačajo tako, kot želijo, ne glede na to, kje so in kako nakupujejo. Prednost digitalnih plačil v primerjavi z gotovino je v Sloveniji dobro poznana. Mastercard sodeluje z odločevalci, da bi zagotovil, da se bo to vse bolj odražalo v številu plačil in prodajnih mest, ki sprejemajo takšna plačila, obenem pa želimo tudi, da ljudje razumejo prednosti elektronskih načinov plačevanja. Ključno je, da ko želijo potrošniki plačati brezgotovinsko, to lahko storijo. Enako velja za trgovce, ki jih je pogosto še vedno treba prepričevati, da sprejemanje plačil s karticami ni nekaj, kar je fino imeti, temveč je to osnovno pričakovanje potrošnikov. Trgovci, za katere je gotovina edino sprejemljivo plačilno sredstvo, tvegajo, da bodo izgubili potrošnike, ki si vse bolj želijo novosti in inovacij. Za trgovce je torej to vprašanje ekonomskega preživetja.

Ali bi lahko dejali, da je brezstično plačevanje poskrbelo za enega od največjih pospeškov priljubljenosti in splošne razširjenosti plačevanja s karticami?

Da, uvedba brezstične tehnologije je priročnost plačevanja povzdignila na novo raven in dala velik pospešek digitalnim načinom plačevanja. Pomislite, pred nekaj leti ste morali vzeti denarnico, iz nje potegniti kartico, to vstaviti v terminal ter vnesti PIN ali se v nekaterih primerih podpisati na odrezek. Če smo iskreni, bi bilo plačilo z gotovino v številnih primerih hitrejše. Danes vse skupaj vzame nekaj sekund, da mobilni telefon – ki ga imamo vedno pri roki – prislonimo ob POS-terminal. Kdo ne bi izbral te možnosti?

" Ljudem želimo omogočiti, da plačajo tako, kot želijo, ne glede na to, kje so in kako nakupujejo." Foto: Getty Images

Kaj pričakujete, da bo naslednja pomembna stvar na področju tehnologij za plačevanje?

Za nadaljnji pospešek lahko poskrbijo nosljive naprave – da ne omenjam rešitev, ki so danes še na eksperimentalni stopnji, pri katerih se preprosto sprehodite iz trgovine, transakcija pa se samodejno opravi v aplikaciji.

Ali je verjetno, da bo mobilno plačevanje zamenjalo plastične kartice, ki jih nosimo v denarnicah?

Temelji za mobilno plačevanje so postavljeni. Zdaj vsi živimo na način, kjer so digitalne tehnologije na prvem mestu, čemur so trenutni dogodki dali še dodaten, izjemen pospešek.

Kolikšen?

Na evropski ravni je pandemija spodbudila brezstična plačila, tako da ta zdaj pomenijo več kot 80 odstotkov vseh Mastercardovih transakcij v trgovinah. Izjemno se je povečalo tudi prehajanje na uporabo aplikacij za mobilno bančništvo. Ko se pogovarjam s svojimi strankami, jim povem, da je celo moja mama zdaj začela uporabljati aplikacijo za mobilno bančništvo ter da jo naravnost obožuje. Ta prehod, ki se je zgodil, bo skoraj zagotovo ostal, tudi ko bo pandemija končno postala zgodovina.

"Trgovci, za katere je gotovina edino sprejemljivo plačilno sredstvo, tvegajo, da bodo izgubili potrošnike, ti si vse bolj želijo novosti in inovacij. Za trgovce je torej to vprašanje ekonomskega preživetja."

Kaj je omogočilo ta prehod?

Takšen razvoj nas je pripeljal v stanje, ko imamo orodja, tehnologijo, zmožnosti in motivacijo, da še bolj na široko razmišljamo o tem, kaj je mogoče – in to potem uresničimo. Tehnologija je rešitev, da ustvarimo prihodnost, ki bo boljša za vsakogar.

Nekateri trgovci so še vedno zadržani do sprejemanja kartic. Kaj menite, zakaj se to dogaja? Pogosto omenjajo visoke stroške uvedbe in vzdrževanja POS-terminalov, še zlasti, če imajo veliko število nakupov.

Po našem mnenju nobeden od stroškov, povezan s kartičnimi plačili, ni višji od stroškov, povezanih s tem, ko trgovec izgubi stranke. Kot sem omenil, je covid-19 dal izjemen pospešek brezgotovinskim plačilom, pri čemer že opažamo, da ne bo večjega preobrata nazaj. Ljudje, ki so odkrili prednosti digitalnih načinov plačevanja, se pozneje večinoma ne bodo vrnili k uporabi gotovine. Danes so kartična plačila osnovna zahteva in tisti, ki tega svojim strankam ne ponujajo, bodo zelo kmalu v konkurenčnem zaostanku.

Kako je pandemija bolezni covid-19 spremenila svet plačil?

Smo v drugem letu tega neverjetnega svetovnega pojava, ki je tako temeljito spremenil naša življenja in poslovanje, da se pravzaprav ne moremo – in najbrž tudi ne želimo – vrniti nazaj v stanje, kot je bilo prej. Smo se v trenutku, ko se stvari popolnoma spreminjajo. Kljub številnim izzivom, ki smo jim priča danes, vidimo pozitivno spremembo.

Kako pozitivno?

Spremembo, ki bo po mojem prepričanju še dodatno omogočila razvoj vključujoče in trajnostno naravnane družbe ter gospodarstva. Ta sprememba se dogaja zdaj in se bo dogajala tudi v prihodnosti, če bomo ustvarjali inovacije skozi novo prizmo, skozi nove perspektive in nova partnerstva.

"Tehnologija je rešitev, da ustvarimo prihodnost, ki bo boljša za vsakogar." Foto: Thinkstock

Ali so kriptovalute in kriptoplačila grožnja ali priložnost za svet plačil, kot ga poznamo danes?

Vsekakor ne moremo ignorirati dejstva, da postajajo kriptovalute pomemben del sveta plačil. Naša filozofija o kriptovalutah je jasna: gre za izbiro. Mastercard ni tukaj zato, da bi vam svetoval, da začnete uporabljati kriptovalute. Tukaj smo zato, da kupcem, trgovcem in podjetjem omogočimo prehod na digitalno vrednost – naj bo ta v tradicionalni ali kriptoobliki – na način, kot si ga želijo.

Kako boste uporabnikom ponudili izbiro za kriptovalute?

Trdo se že trudimo za to. Lani smo se povezali s podjetjema Wirex in BitPay ter ustvarili kriptokartice, ki ljudem omogočajo izvedbo transakcij z njihovimi kriptovalutami. Letos smo poleg tega združili moči z novorazvijajočo se kriptomenjalnico LVL. Ne glede na to pa kriptovalute v teh primerih ne potujejo skozi naše omrežje. Kar pomeni, da morajo kriptopartnerji digitalna sredstva na svoji strani pretvoriti v tradicionalne valute ter jih nato prenesti skozi omrežje Mastercard. A tudi to se bo spremenilo.

Kdaj? Kako?

Trenutno se pripravljamo na prihodnost kriptovalut in plačil ter najavljamo, da bo letos Mastercard začel izbrane kriptovalute podpirati neposredno v svojem omrežju. Ta sprememba bo omogočila, da bo mnogo več trgovcev lahko sprejemalo kriptovalute. Zdaj to možnost omejujejo lastniške metode, ki so pri vsakem digitalnem sredstvu drugačne. Hkrati bomo odpravili tudi neučinkovitosti in omogočili tako kupcem kot trgovcem, da se izognejo pretvarjanju med kriptovalutami in tradicionalnimi sredstvi ter obratno.

"Vsekakor ne moremo ignorirati dejstva, da postajajo kriptovalute pomemben del sveta plačil. Naša filozofija o kriptovalutah je jasna: gre za izbiro." Foto: Thinkstock

Katere kriptovalute boste podprli?

To je velika sprememba, ki bo zahtevala veliko dela. Čaka nas temeljit razmislek, katera sredstva bomo podprli, in sicer na podlagi svojih načel za digitalne valute, ki dajejo glavni poudarek zaščiti potrošnikov in zagotavljanju skladnosti.

Tradicionalne banke so običajno počasne ter se ne prilagajajo in sledijo novim smernicam tako učinkovito kot mlada finančno-tehnološka podjetja. Ali menite, da bodo ta postala tekmec bankam ali pa je pod soncem dovolj prostora za vse?

Ko pogledamo v središče svoje tradicionalne dejavnosti, to so kartična plačila, je izbira potrošnikov tista, ki mora voditi tudi nas. Cilj je, da lahko ljudje in podjetja plačujejo tako, kot želijo, kadar želijo in kjer koli so – ne da bi morali razmišljati o resničnem postopku ali skrbeti, kako varni so njihov denar in podatki. Če zavzamemo ta pristop, lahko finančno-tehnološka podjetja in tradicionalni ponudniki finančnih storitev popolnoma sobivajo in celo navdihujejo drug drugega.

V Sloveniji radi verjamemo, da imamo med ljudmi visok delež tistih, ki se zgodaj navdušijo ter začnejo uporabljati nove izdelke in storitve. Kako napredna je Slovenija v svetu sodobnih plačilnih sistemov? Kakšni smo v primerjavi s preostalimi evropskimi državami?

Čeprav se prebivalstvo v Sloveniji vedno bolj stara, se moramo zavedati, da našo prihodnost predstavljajo milenijci ter pripadniki generacije Z in generacij, ki prihajajo za njimi. To velja tudi za druge evropske države. Te nove generacije so zelo dovzetne za uporabo novih tehnologij in številne njihove pripadnike lahko označimo kot ljudi, ki se zgodaj navdušijo ter začnejo uporabljati nove izdelke in storitve. Zato je Mastercard nedavno izvedel anketo v srednji in vzhodni Evropi, s katero je želel raziskati odnos in vedenje generacije Z, najmlajše skupine potrošnikov, ki ustvarja prihodnje smernice na trgu.

"Prednost digitalnih plačil v primerjavi z gotovino je v Sloveniji dobro poznana." Foto: Thinkstock

Kaj ste ugotovili?

Izkazalo se je, da so mladi popolnoma obkroženi z digitalnimi tehnologijami. Ti vedno povezani pametni nakupovalci pričakujejo, da bodo trgovske in finančne storitve hitre ter priročne. Navdušeni so nad spletnim nakupovanjem ter so privrženci mobilnega brezstičnega plačevanja, pa tudi mobilnega bančništva. 76 odstotkov predstavnikov generacije Z v Sloveniji sprejema in uporablja digitalno plačevanje pri spletnem nakupovanju. Raje imajo brezgotovinska plačila, ki jim ponujajo želeno praktičnost in hitrost. 80 odstotkov sodelujočih v regiji srednje in vzhodne Evrope plačuje s kartico (v Sloveniji je ta številka 70 odstotkov) in 61 odstotkov jih pogosteje plačuje s kartico kot z gotovino (tudi v Sloveniji je ta številka 61 odstotkov). To kaže, da je Slovenija usklajena s smernicami, ki jih pri digitalnem plačevanju vidimo drugod po svetu.

Ali si upate napovedati, kaj bo prevladujoči način plačevanja čez eno leto, čez pet let in čez deset let?

Bodimo iskreni, nihče se zjutraj ne zbudi in razmišlja o tem, kako komaj čaka, da bo lahko uporabil plačilno kartico ali aplikacijo. Kar ljudi motivira, so stvari, ki jih kupujejo. Ne glede na to, kaj kupijo ali kako plačajo, pa obstajajo nekatera osnovna dejstva o tem, kako ljudje razmišljajo o plačevanju. Želijo si načina, ki jim ustreza, želijo si priročnosti in želijo si varnosti.