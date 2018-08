"Če ne bomo ukrepali v eni uri, nas bo doletela kazen iz Bruslja"

Ekstremisti islamske države so zelo dejavni pri razširjanju svoje propagande prek družbenih omrežij in spletnih strani - že dve uri sta dovolj, da se nezakonita vsebina bliskovito razmnoži v vse pore družbenih omrežij in interneta.

Ekstremisti islamske države so zelo dejavni pri razširjanju svoje propagande prek družbenih omrežij in spletnih strani - že dve uri sta dovolj, da se nezakonita vsebina bliskovito razmnoži v vse pore družbenih omrežij in interneta. Foto: Reuters

Kot je poročal Financial Times, bo Evropska komisija že septembra uradno predlagala zakon, ki bi skrbnike družbenih omrežjih zavezala, da najpozneje v eni uri od objave odstranijo vse vsebine, ki so kakorkoli povezane s terorizmom. V nasprotnem primeru jim bodo grozile kazni.

Terorističnih vsebin ne bodo prenašali nikjer

Omenjeni zakonski predlog temelji na smernicah, ki jih je Evropska unija predpisala marca. Te zahtevajo, da se radikalna vsebina umakne eno uro od objave. V skladu s temi smernicami Evropski parlament spremlja napredek skrbnikov družbenih omrežij in zato predlaga novo zakonodajo.

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King iz Združenega kraljestva je prepričan, da bo ta zakonski predlog "pomagal vzpostaviti pravno gotovost na platformah" in da bo veljal za spletna mesta ne glede na njihovo velikost.

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King meni, da skrbniki družbenih omrežij in spletnih strani niso naredili dovolj za preprečevanje razširjanja vsebin, ki podpirajo in promovirajo terorizem in ekstremizem. Foto: Reuters

Ogromno teroristične propagande je na Twitterju

Čeprav se je komunikacijsko orodje Telegram izkazalo kot "varno zavetišče" za džihadiste, ekstremisti niso dvignili rok niti od drugih spletnih in komunikacijskih platform.

Britansko poročilo o boju proti spletnemu ekstremizmu ugotavlja, da se dve petini vsega prometa do identificiranih spletnih vsebin džihadistov zgodi na omrežju Twitter.

Pomagajo si z umetno inteligenco in skupnimi zbirkami fotografij in videov

Skrbniki družbenih omrežij uporabljajo veliko različnih načinov, s katerimi se poskušajo boriti proti objavi takšnih neželenih vsebin. Uporabljajo umetno inteligenco za samodejno prepoznavo radikalne spletne vsebine in skupaj ustvarjajo zbirke podatkov slik in videoposnetkov, ki promovirajo terorizem.

Ena izmed mogočih rešitev bi bila lahko zaostritev pravil in pogojev uporabe družbenih omrežij in spletnih strani, a njihovi skrbniki temu niso zelo naklonjeni, ker bi jim takšna pravila, ki po svoje hkrati omejujejo svobodo govora, lahko pregnala uporabnike.

Dve uri je očitno dovolj dolgo za nadaljnje razpečevanje

A vsa ta prizadevanja očitno še niso dovolj učinkovita. Raziskava nevladne organizacije Counter Extremism Project je ugotovila, da so člani in podporniki islamske države (ISIS) od marca do junija na družbenem omrežju YouTube objavili 1.348 videov, ki so v zelo kratkem času pritegnili več kot 160 tisoč ogledov.

Skoraj četrtina vseh teh objav je živela na YouTubu več kot dve uri, kar je bilo več kot dovolj, da so drugi podporniki ekstremizma te posnetke shranili in objavili po Twitterju, Facebooku in drugih družbenih omrežjih, kjer so ostali vidni tudi po tem, ko je njihove izvirnike YouTube našel in izbrisal.

Mnenja o dozdajšnji učinkovitosti niso enotna

Komisar King je med tistimi, ki zagovarja, da skrbniki spletnih mest niso pokazali dovolj napredka in da je predlagana (ostra) zakonodaja nujna za varovanje evropskih državljanov.

Toda niso vsi v Evropski komisiji naklonjeni takšnim zaostritvam zahtev, saj menijo, da se je samoregulacija na družbenih omrežjih, zlasti tistih, ki jih teroristične skupine najpogosteje uporabljajo, že dokazala kot uspešna.

Predlagani zakon, če ga sprejmejo poslanci Evropskega parlamenta in parlamentov večine članic Evropske unije, bo prvi zakon Evropske unije, ki bo tehnološkim podjetjem postavil izrecne (in ostre) zahteve za ravnanje z nezakonitim ekstremnim vsebinam na njihovih spletnih mestih in omrežjih.