"Če kdo želi uporabljati kriptovalute, mora biti uporaba preprosta"

Christian Rau iz družbe Mastercard Europe je eden od glavnih govorcev na dvodnevni konferenci Mastercard 255 to the Moon, ki poteka ob boku finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici.

Uporabniki morajo imeti izbiro vseh obstoječih in nastajajočih načinov plačevanja, je v pogovoru za Siol.net pojasnil eden od strategov družbe Mastercard, Christian Rau, ko smo ga v pogovoru vprašali, zakaj so kriptovalute zanimive tudi za njihovo družbo.

Skoraj polovica svetovnega prebivalstva se na nek način zanima za vstop v svet kriptovalut in Slovenija ne odstopa od tega svetovnega trenda, ugotavljajo v Mastercardovi raziskavi New Payments Index.

"Slovenija ima razmeroma aktivno in naraščajoče okolje kriptovalut, ki ga podpira zakonodajni okvir iz leta 2017," je ob obisku v Sloveniji za Siol.net povedal višji podpredsednik za področje kriptovalut in podjetja s področja finančnih tehnologij (fintech) pri Mastercard Europe, Christian Rau.

"Slovenija je privlačna za kriptopodjetnike in kriptonaložbenike"

"Slovenska zakonodaja kriptovalute opredeljuje kot navidezne valute in določa njihovo uporabo in obdavčitev, zaradi česar je Slovenija privlačna za kriptopodjetnike in kriptonaložbenike," je še povedal Rau. "Opažamo tudi veliko zanimanja v Sloveniji za dogodke, povezanimi s kriptovalutami."

Eden od tovrstnih dogodkov je tudi dvodnevna konferenca Mastercard 255 to the Moon, ki poteka ob boku finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, kjer je Rau eden od predavateljev.

Video: Poslovni direktor Mastercard Slovenija Luka Gabrovšek o tem, zakaj poteka konferenca Mastercard 255 to the Moon ravno ob velikem športnem dogodku v Planici

Teme konference so tehnologije blockchain, Web3, metaverse in digitalne vrednotnice (NFT). "Želimo pomagati vsem, ki se za teme zanimajo, da jih lažje razumejo, tako v Sloveniji kot tudi po vsem svetu," je še povedal Rau.

Magister mednarodnega poslovanja univerze v Maastrichtu na Nizozemskem in hongkonške univerze za znanost in tehnologijo Christian Rau je svojo poklicno pot začel v bančništvu in nato v telekomunikacijah. Tako je med drugim pri operaterju T-Mobile štiri leta vodil oddelek za poslovno načrtovanje in strategijo.



Družbi Mastercard, kjer v sodelovanju z evropskimi in globalnimi ekipami sodeluje pri razvoju produktov ter implementaciji inovativnih rešitev za digitalna plačila, se je pridružil leta 2012. Med letoma 2015 in 2019 je v Nemčiji in Švici vodil proces uvajanja debetnih kartic Mastercard, nato pa je za Mastercard tri leta vodil avstrijski trg. Na svoji sedanji funkciji je od aprila 2022.

Zakaj so tradicionalne finančne ustanove, kot je Mastercard, nekoliko nenadoma sprejele idejo o vključevanju kriptovalut v svoje poslovne modele?

Kriptovalute že spreminjajo svet financ. Kot večdesetletni upravljalec več varnih, zanesljivih in prilagodljivih plačilnih omrežij po vsem svetu smo zavezani, da to izkušnjo pripeljemo v nastajajoča omrežja blockchain in digitalne valute. Tako bomo zagotovili, da bodo uporabniki, podjetja in trgovci še naprej imeli dostop do njim najboljših plačilnih možnosti. Priložnost vidimo tudi v tem, da svojim strankam in potrošnikom pomagamo bolje razumeti in zaupati, kako se uporablja ta sredstva.

Vemo, da so kriptovalute podvržene velikim spremembam vrednosti. Ali ni to izključitveni dejavnik za plačilne sisteme, ki jim je zanesljivost ena izmed najvišjih vrednot?

Enako kot drugi v panogi tudi mi pozorno spremljamo to nedavno nestalnost v prostoru digitalnih sredstev, a ne glede na to, kar zaznavamo na trgu, naš odnos do varnosti, zaupanja in izbire ostaja nespremenjen.

Kje so potem priložnosti?

V tehnologiji blockchain, digitalnih sredstvih in pripadajočih tehnologijah, za kar smo razvili temeljna načela s poudarki na stabilnosti, regulatorni skladnosti in varovanju uporabnikov, ki nas vodijo pri vsem, kar počnemo.

V številnih državah kriptovalute niso niti zakonsko urejene. Ali to ni kar zahtevna ovira za vaše namene v kriptosvetu?

Svojo vlogo pri kriptovalutah vidimo v tem, da vsakomur, ki želi uporabljati kriptovalute, to omogoči na tak preprost način, kot je uporaba plačilne kartice. Ne glede na izbrani način plačila bodo uporabniki vedno potrebovali zanesljivega partnerja za zagotavljanje in zavarovanje teh plačil in za postavljanje jasnih pravil – in to je to, kar mi počnemo.

Opažamo, da celo nekateri manj drugačni sodobni plačilni načini ne privabljajo toliko uporabnikov, kot je marsikdo pričakoval – kako potem lahko pričakujemo, da bodo s kriptovalutami povezani plačilni mehanizmi postali običajni v neki predvidljivi prihodnosti?

Ne obstaja ena sama vizija za kriptogospodarstvo. V osnovi gre pravzaprav za izbiro. Vedno bodo nastajali novi načini, kako bodo ljudje dostopali do svojega denarja in ga uporabljali, zato je za Mastercard odločilnega pomena, da ponudi vse načine plačilnih storitev in tako zadosti potrebam uporabnikov in jim omogoči to izbiro.

Kje vidite plačila s kriptovalutami v treh letih od danes? Ali bodo postala priljubljena izbira potrošnikov?

Naše izkušnje pri uvajanju inovacij v plačila in gradnji svetovnih omrežij nam pravijo, da je bolj verjetno hibridno gospodarstvo, ki združuje prednosti tehnologije web3 z obstoječo finančno infrastrukturo.

Kakšne nove storitve in prednosti lahko uporabniki pričakujemo od vaše vključenosti v svet kriptovalut?

Zagotovili bomo več izbire in hkrati uvajali napredek v tehnologijo in več dodane vrednosti. V sodelovanju z velikimi deležniki bomo še naprej uvajali nove izdelke in storitve za celovito upravljanje kriptovalut, digitalnih dobrin in drugih digitalnih vrednotnic. Usmerjamo se tudi v pripadajoče izobraževanje, na primer z zagonom start-up programov za "finteche", ki se ukvarjajo s kriptovalutami, v okviru našega programa Start Path za krepitev idej in sodelovanj za bodoče inovacije.

Kje pričakujete, da bodo kriptostoritve sprejeli najhitreje, kje pa najpočasneje?

Težko je reči, ker se različni ljudje v različnih delih sveta odločajo za kriptovalute iz različnih razlogov.

Bodimo pošteni – mar ni vaša vpletenost v kriptovalute predvsem strateški korak za privabljanje mlajših uporabnikov, ki niso naklonjeni tradicionalnim načinom plačevanja?

Mastercard ni usmerjen k privabljanju več ljudi v svet kriptovalut, temveč v zagotavljanje izbire, če se zanje odločijo, in v demistifikacijo, ki jim bo omogočila izkoriščanje prednosti polnega razpona možnosti izbire. Naš svet se spreminja, potrošniška pričakovanja se spreminjajo, to pa zahteva več kot le tradicionalne metode plačevanje, kot so plačilne kartice.