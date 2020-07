Brutalen umor: znano je, kdo je z žago razkosal milijonarja #video

Triintridesetletnega programerja, ustanovitelja več tehnoloških podjetij in milijonarja Fahima Saleha, ki so ga v začetku tedna našli brutalno umorjenega v njegovem luksuznem stanovanju v New Yorku, naj bi ubil, nato pa se njegovega trupla na grotesken način poskusil znebiti eden od njegovih najtesnejših sodelavcev. Motiv za umor je bil denar.

Newyorška policija je v povezavi z okrutnim umorom Saleha v petek aretirala Tyresa Devona Haspila. Enaindvajsetletnik je bil milijonarjev osebni pomočnik, med drugim je upravljal tudi njegove finance.

Kaj ga je gnalo k umoru svojega šefa? Razlog je bil denar, ugotavljajo ameriški organi pregona, ki so zoper Haspila že spisali obtožnico, ta ga za zdaj bremeni umora druge stopnje. Če bo spoznan za krivega, mu v najslabšem primeru grozi dosmrtni zapor brez možnosti predčasnega izpusta.

Haspil je Salehu dolgoval okrog 90 tisoč ameriških dolarjev, kolikor mu jih je ukradel med delom zanj, so glavni motiv za umor opisali ameriški preiskovalci.

Ko je Saleh ugotovil, kaj je storil njegov osebni pomočnik, sicer ni poklical policije ali ga odpustil, temveč se je s Haspilom dogovoril o načrtu za poplačilo dolga.

Kriminalisti so zaradi brutalne scene umora sprva domnevali, da je bil mladi milijonar Fahim Saleh, ki je obogatel z aplikacijami za souporabo vozil in naročanje taksijev, tarča organiziranega kriminala. Foto: Fahim Saleh / Instagram

Prijaznost in razumevanje ga nista rešila pred grozljivo usodo

Enaindvajsetletnik mu je v ponedeljek kljub temu sledil v stanovanjsko stavbo v New Yorku, kjer je Saleh živel, ga onesposobil z električnim paralizatorjem in ga večkrat zabodel. Vbodne rane so bile po mnenju preiskovalcev tudi vzrok za njegovo smrt.

Salehovemu truplu je Haspil z električno žago nato odrezal glavo in ude, ki jih je, da bi se znebil dokazov o umoru, nameraval pospraviti v plastične vrečke v smeti in odvreči na različnih krajih. Pri tem ga je zmotila in v beg pognala Salehova sestra, ki so jo poklicali Salehovi sosedje – iz stanovanja so namreč slišali hrup.

Stanovanjska stavba v New Yorku, v kateri je umrl Fahim Saleh. Tu je lani postal lastnik stanovanja, za katero je odštel okrog dva milijona evrov. Foto: Reuters

