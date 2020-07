Ameriški policisti so v luksuznem stanovanju na Manhattnu 14. julija našli truplo 33-letnega ustanovitelja več tehnoloških podjetij in vlagatelja Fahima Saleha z odrezano glavo in udi. Zraven njegovega trupla je bila električna žaga. Identiteta storilca, ki so ga posnele nadzorne kamere, ni znana, glede na brutalnost zločina in modus operandi morilca pa bi lahko šlo za naročen umor.