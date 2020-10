Bruselj jih ne mara, Madrid jih podpira, "otroka" bodo verjetno prodali

Kljub vsem embargom in prekinitvam dobavnih verig zaradi domnevnega varnostnega tveganja, ki naj bi ga po navedbah ameriške vlade povzročala uporaba telekomunikacijske infrastrukture družbe Huawei, se ta visokotehnološka družba ne predaja usodi.

V četrtek, 22. oktobra, še vedno nekako v običajnem terminu, bodo predstavili svoje najnovejše pametne telefone serije Mate 40.

Morda bodo ti telefoni za Huawei celo zgodovinski, kajti če se ne bo v kratkem kaj spremenilo, bi to utegnili biti njihovi zadnji telefoni z lastnimi procesorji Kirin, ki jih zaradi ameriškega embarga ne morejo več proizvajati. Del proizvodne tehnologije je namreč ameriški in zato glede na zdajšnje omejitve zunaj njihovega dosega.

V četrtek, 22. oktobra, bodo pametni telefoni serije P40 (na sliki) predali štafeto najnovješih in najbrž tudi najzmogljivejših Huaweijevih pametnih telefonov prihajajoči seriji Mate 40. Foto: Srdjan Cvjetović

Ponovno postavljanje prioritet

Ravno zaradi nedostopnosti ameriških komponent in tehnologij, za katere še vedno nimajo v celoti lastne alternative, poskuša Huawei rešiti, kar se rešiti da. V korporativnem žargonu se temu reče ponovno postavljanje prioritet.

Vse kaže, da bodo okrepili svoje že prej izražene namene, da se usmerijo na premijske telefone lastne blagovne znamke, in da bodo hčerinski znamki Honor, ki so jo ustvarili predvsem za mlajše uporabnike in tiste, ki jim je pomembna tudi cena, dali več proste poti.

Trije resni kandidati za nakup

Za nakup znamke Honor ter pripadajoč razvoj, raziskave in dobavne verige se zanimajo trije resni kupci. Za najverjetnejšega se je izkazala družba Digital China, ki že zdaj deluje kot distributer znamke Honor, a sta še vedno resno v igri tudi dve tehnološki družbi, ki sta zdaj neposredna tekmeca: TCL in Xiaomi, povzemajo mediji ob sklicevanju na neimenovane vire, povezane s sicer zaupnimi pogajanji.

Huawei naj bi iz tega nakupa po ocenah poznavalcev iztržil od 15 do 25 milijard kitajskih juanov, kar je nekje med 1,9 in 3,2 milijarde evrov, predvidoma vse v svežem denarju. Vse štiri omenjene družbe so odklonile kakršnokoli komentiranje teh navedb.

Pametni telefoni Honor nagovarjajo predvsem mlajše uporabnike in tiste, ki jim je pomembna tudi cena. Foto: Matic Tomšič

Za cenejše telefone so marže zelo nizke

Družba Honor je bila ustanovljena kot Huaweieva hčerinska družba, ki že zdaj posluje skoraj povsem samostojno od svojega lastnika. V drugem letošnjem trimesečju je bilo po podatkih analitikov družbe Canalys prodanih 14,6 milijona pametnih telefonov, predvsem na domačem kitajskem trgu. Za primerjavo, v istem času je Huawei po navedbah istega vira prodal 41,2 milijona pametnih telefonov svoje istoimenske blagovne znamke.

Ker pa so marže pri cenejših telefonih skoraj blizu ničle, se Honor ne more pohvaliti z velikimi dobički. Lani je tako ob prihodkih, ki jih ocenjujejo na 75 milijard juanov (9,5 milijarde evrov), dobiček znašal le pet milijard juanov (634 milijonov evrov).

S spremembo lastnika Honor ne bo več omejen z (vedno večjimi) ameriškimi sankcijami, bo pa to dobra novica tudi za ameriške dobavitelje, za katere sta tako Honor kot še vedno sankcionirani Huawei predstavljala pomemben delež poslovanja.

Začelo se je na Otoku, nadaljevalo v Franciji

Za Huawei so (pametni) telefoni le slaba polovica celotnega njihovega prihodka, zato jim je vsaj toliko pomembno poslovanje na področju telekomunikacijske infrastrukture, predvsem na področju mobilnih omrežij pete generacije. Verjamejo, da so tu pred svojo konkurenco.

Toda iz Evrope zanje ne prihajajo nič kaj spodbudne novice na to temo. Potem ko sta jim zaradi ameriških obtožb, ki jih Huawei odločno zavrača, hrbet praktično popolnoma obrnili Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter Francija (vse kaže, da bi kaj podobnega vsaj za jedrno omrežje utegnila narediti tudi Slovenija), se je na ta seznam vpisala tudi Belgija.

Rdeča luč iz Belgije

Proximus in Orange Belgium, dva največja belgijska mobilna operaterja, ki v svojem skupnem omrežju že uporabljata Huaweievo opremo za radijski dostop, sta z identičnim sporočilom za javnost naznanila, da so, kot so zapisali, na podlagi tehnoloških, operativnih in finančnih meril sklenili vso to Huaweivo opremo zamenjati z Nokijino.

Za Nokio je to velika zmaga, Ericsson, ki sicer velja za močnejšega na področju radijskega dostopa, pa bo zagotavljal jedrno omrežje 5G, nekako v skladu s svojimi že sklenjenimi pogodbami.

Huawei je tako poraženec še na eni fronti, analitiki pa niso povsem prepričani, da niso bili glavni vzrok za odločitev politika in z njo povezani domnevni varnostni pomisleki ter da največji poraženci na koncu ne bodo ‑ uporabniki.

Španski premier Pedro Sanchez Foto: Reuters

Tolažba s Pirenejskega polotoka

Majhen obliž na zdaj že globoko Huaweievo evropsko (in svetovno) rano prihaja iz Španije, natančneje iz ust španskega premierja Pedra Sancheza, ki je podprl Huaweievo udeležbo pri gradnji tamkajšnjih mobilnih omrežij pete generacije.

Sanchez je v svojem govoru na konferenci v Lizboni pred nekaj dnevi napovedal, da bo tri četrtine španskega ozemlja še pred koncem leta imelo dostop do mobilnega omrežja pete generacije, pri čemer je izrecno poudaril, da bo pri gradnji teh omrežij sodeloval tudi Huawei.

🇪🇸PM @sanchezcastejon on 5G: “75% of Spanish territory to have access before the end of the year. We’re doing it with different companies, including Huawei”.

Spain is ready to lead.

And we are happy help them.#20YearsHuaweiEurope #TECH4ALL pic.twitter.com/3DPjM6EcWs — Huawei Europe (@Huawei_Europe) October 12, 2020

Ne samo države

Španski premier sicer ni nakazal, na katerih delih omrežja bodo sodelovali s Huaweiem, kar lahko še vedno pomeni, da ne bodo imeli možnosti zagotoviti opreme za najbolj kritične dele omrežja, a že to sporočilo je za Huawei zagotovo izredno prijetno.

Poleg držav, ki obračajo hrbet Huaweiu, je že v začetku leta tudi Vodafone, ki je prisoten v številnih evropskih in še nekaterih državah drugod po svetu, sklenil, da bo, kot so takrat rekli, skladno z mednarodnimi priporočili zamenjal Huaweievo opremo povsod v svojih omrežnih hrbtenicah.