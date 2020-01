Oglaševalski regulator Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske je gibanju Electrosensitivity-UK zaradi nepodprtih trditev prepovedal oglas, s katerim zatrjujejo, da so mobilna omrežje pete generacije škodljiva zdravju.

Julija in avgusta lani je omenjeno gibanje v svojem oglasu z naslovom "Kako varen je 5G?" zatrjevalo, da omrežja 5G zmanjšujejo plodnost moških in krepijo depresijo, glavobole, raka in motnje spanja. Ta svoj oglas so podprli z izjavami štirih profesionalcev, ki ravno tako nasprotujejo uvedbi omrežij 5G.

Ni trditev brez ustreznih podkrepitev

Britanski oglaševalski regulator je po številnih prejetih pritožbah na ta oglas, poročajo v reviji Mobile Europe, sklenil, da njegov naročnik ne sme trditi, da obstajajo močni znanstveni dokazi o škodljivosti signala 5G na človeško zdravje brez ustreznih podkrepitev.

Naročnik oglasa Electrosensitivity-UK odločitvi nasprotuje, češ da je naslov oglasa v obliki nepristranskega vprašanja, ki mu bralci lahko pritrdijo, ga zavrnejo ali preprosto prezrejo.

Nasprotniki celo dvomijo o zanesljivosti dozdajšnjih raziskav

Poleg tega vztrajajo, da ni raziskav, ki bi potrdile, da je 5G varen, in dvomijo o zanesljivosti dozdajšnjih raziskav.

Regulator ni podvomil o svojem stališču: predstavljeni dokazi ne kažejo, da bi signali mobilnih omrežij 5G povzročali negativne učinke za zdravje ljudi, zaradi česar je sporni oglas po njihovem mnenju zavajajoč.

Ne nasprotovanjem brez legitimnih razlogov in dokazov

Razsodba prihaja v obdobju, ko je v nekaterih mestih na Otoku (in tudi ponekod drugod) glasna manjšina ustavila postavitev anten za 5G kljub drugačnemu uradnemu stališču, še poroča časnik Mobile Europe.

Tako je britanski minister za digitalnost in širokopasovnost Matt Warman napovedal, da bo vsem pristojnim na lokalnih ravneh v svoji državi pisal, naj ne nasprotujejo uvedbi omrežij 5G, če nimajo za to legitimnih razlogov in dokazov. Obenem je napovedal, da vlada načrtuje narediti več za pojasnjevanje informacij o 5G.

Uveljavljene omejitve veljajo za vse

Pristojni oddelek britanske vlade za kulturo, medije in šport (DCMS) prav tako vztraja, da le utemeljene pripombe in pritožbe lahko vplivajo na izdajo ustreznih dovoljenj.

V eni od svojih izjav so med drugim še zapisali, da ni prepričljivih dokazov in razlogov za povečano skrb ob uvedbi omrežij 5G v primerjavi z mobilnimi omrežji tretje in četrte generacije in brezžičnimi omrežji. Poudarjajo še, da obstajajo uveljavljene omejitve za radijska omrežja, ki so zavezujoča za vsa nova omrežja, in jih priznavajo tako ustanove javnega zdravstva v posameznih državah kot tudi svetovna zdravstvena organizacija na svetovni ravni.