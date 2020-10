Brazilskim operaterjem Washington ponuja denar, če zavrnejo Huawei

Delegacija iz ZDA pod vodstvom svetovalca za nacionalno varnost Roberta O'Briena se je srečala z brazilskim predsednikom Jairom Bolsonarom pred podpisom finančnega aranžmaja, ki odpira pot za poglabljanje gospodarskega sodelovanja med državama na več gospodarskih področij, med katerimi je tudi uvedba mobilnih omrežij pete generacije, je poročala agencija Reuters.

Dražba za 5G frekvence (tudi) v Braziliji naslednje leto

Brazilski telekomunikacijski operaterji že imajo Huaweievo opremo v svojih omrežjih, a ker se v Braziliji, podobno kot v Sloveniji, naslednje leto obeta dražba frekvenčnega prostora za mobilna omrežja pete generacije, je to za ameriško administracijo primeren trenutek, da oblastem in telekomunikacijskim operaterjem nazorno in odločno pojasnijo, katerega dobavitelja si tam ne želijo.

Rio de Janeiro, Brazilija Foto: Thinkstock

Američani ne skrivajo zaskrbljenosti, da je Kitajska največji trgovinski partner Brazilije, zato so visoki washingtonski uradniki med drugim pozvali brazilske oblasti, naj skrbno nadzorujejo vse kitajske naložbe in gospodarske dejavnosti v svoji državi.

Trump in Bolsonaro želita več, toda ...

Združene države Amerike sicer imajo ravno tako lep delež trgovine z največjo južnoameriško državo – lani je izvoz izdelkov in storitev iz ZDA v Brazilijo dosegel vrednost 67,4 milijarde ameriških dolarjev, v obratno smer pa precej manj, samo 37,6 milijarde ameriških dolarjev.

Tako Trump kot Bolsonaro želita, da bi se te številke še povečale, a je videti, da je pogoj za to brazilsko sprejemanje ameriškega pogleda na Huawei. Brazilske oblasti glede tega niso še sprejele končne odločitve (čeprav kaže, v katero smer bo šlo), a to niti ni edina oblika prizadevanj, s katerimi želi Washington zmanjšati vpletenost in moč Kitajske v Braziliji in njenem gospodarstvu ter hkrati okrepiti svojo vlogo.