Borutu Pahorju so danes ponoči vdrli v račun na družbenem omrežju Instagram, je nekdanji predsednik države sporočil na platformi X, nekdaj poznani kot Twitter. Poskusi ponovnega prevzema nadzora nad uporabniškim računom so se do zdaj izkazali za neuspešne, je še zapisal. Pahorjev profil na Instagramu je trenutno sicer dosegljiv, vendar pa je ostal brez naslovne fotografije, izginile so tudi nekatere objave.