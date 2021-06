Bogataš ljudi pahnil v brezup, nato pa: "Rad se malo pošalim"

Elon Musk, ustanovitelj proizvajalca električnih vozil Tesla in tovarne vesoljskih plovil SpaceX ter tretji najbogatejši človek na svetu, je v zadnjih mesecih postal morda največji svetovni vplivnež na področju kriptovalut. Muskove pogosto enigmatične objave na Twitterju milijoni njegovih sledilcev požirajo kot verske spise, posledično pa njegovim tvitom sledi tudi gibanje cen omenjenih kriptovalut.

V začetku leta je predvsem Muskova promocija v neslutene višave pognala šaljivo kriptovaluto dogecoin, ki je z več kot dvestokratnimi donosi postala ena od najboljših naložb zadnjih 12 mesecev.

Dogecoin je po meteorni rasti vlagateljem samo med aprilom in majem omogočal desetkratno povečanje naložbe. Kdor je dogecoin kupil v začetku tega leta, bi svoj vložek lahko povečal 50-kratno, kdor pa kadar koli v letu 2020, pa tudi več kot dvestokratno. Foto: Guliver Image

Musk je pomembno pripomogel tudi k letošnji rasti bitcoina, med drugim je njegova Tesla vanj vložila kar milijardo ameriških dolarjev.

Prejšnji mesec je Musk začel obračati ploščo. Sredi maja je oznanil, da Tesla za nakupe električnih avtomobilov ne bo več sprejemala bitcoinov, nato pa je pred dnevi objavil še po njegovem mnenju šaljiva tvita, po katerih bi bilo mogoče sklepati, da je njegove romance z bitcoinom konec.

Izkazalo se je, da Muskovi dogmatični tviti o kriptovalutah delujejo v obe smeri. Trinajstega maja je njegova objava o bitcoinu in Tesli sprožila rušenje globalnega trga kriptovalut, s katerega je bilo v nekaj urah zradiranih več sto milijonov evrov.

Bitcoin je v dveh urah po Muskovi objavi strmoglavil za okrog 12 odstotkov, sledile so mu tudi druge kriptovalute. Četrtega junija je Muskov tvit o razhodu z bitcoinom v približno šestih urah povzročil petodstotni upad cene bitcoina.

Možnost nakupa vozil Tesla s kriptovaluto bitcoin ni trajala dolgo, pravzaprav manj kot dva meseca. Da bitcoin pri Tesli sprejemajo kot veljavno plačilno sredstvo, je Elon Musk namreč oznanil 24. marca letos, ponudbo pa je umaknil 13. maja. Foto: Guliver Image

Elon Musk ne poskuša skrivati, da se zaveda izjemnega vpliva svojih tvitov na gibanje cen kriptovalut. V stripu, ki ga je na Twitterju objavil 4. junija in ki je sledil njegovemu tvitu o koncu romance z bitcoinom, je tako pokazal obraz fanta, ki mu po licih polzijo solze ob gledanju grafa, ki prikazuje strm upad cene.

V nedeljo je Musk v odzivu na komentar, ki ga je opisal kot navihanega genija z drugega planeta, zapisal, da se "rad malo pošali".

Zaradi Muskove "navihanosti" številni vlagatelji v kriptovalute sicer vidijo rdeče. Tisoči delitev in komentarjev njegovih objav na Twitterju namreč razkrivajo nezadovoljstvo ogromnega števila ljudi, ki zaradi Muskovih objav o kriptovalutah izgubljajo denar.

Kritiki ga obtožujejo neodgovornosti in zlorabe očitno prevelike moči na Twitterju, manipulacije trga kriptovalut in igranja z življenji preprostih ljudi, ki bitcoin kupujejo v želji po oplemenitenju premoženja. Nekateri v bitcoin vložijo tudi vse življenjske prihranke.

Can you please just shut the fuck up and let the market recover