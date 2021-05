Elon Musk si je premislil in povzročil precej slabe volje

Musk je odločitev, da avtomobilov Tesla vsaj nekaj časa ne bo več mogoče kupiti z bitcoini, utemeljil z ekološkim pomislekom. Pojasnil je, da je za pridobivanje (rudarjenje) in transakcije bitcoina porabljene preveč elektrike, ki nastaja s sežigom fosilnih goriv.

Tesla bo bitcoine po njegovih besedah kot plačilno sredstvo znova začela sprejemati takoj, ko bo rudarjenje te kriptovalute podprto z bolj trajnostno energetsko rešitvijo, je še zapisal in dodal, da jih zanimajo druge kriptovalute, ki električno omrežje obremenjujejo stokrat manj od bitcoina.

Možnost nakupa vozil Tesla s kriptovaluto bitcoin ni trajala dolgo, pravzaprav manj kot dva meseca. Da bitcoin pri Tesli sprejemajo kot veljavno plačilno sredstvo, je Elon Musk oznanil 24. marca letos. Foto: Getty Images

En tvit je izbrisal 300 milijard evrov

Trg kriptovalut se je na tvit Elona Muska odzval negativno. Bitcoin je v dveh urah po objavi strmoglavil za okrog 12 odstotkov, a si kasneje nekoliko opomogel, še vedno pa je približno šest odstotkov nižje kot pred Muskovim oznanilom.

Zgledu bitcoina je z občutnimi padci sledila tudi večina drugih kriptovalut. Celotno vrednost trga kriptovalut (dva bilijona oziroma 2.000 milijard evrov) je Muskov tvit začasno zrušil kar za 15 odstotkov oziroma za približno 300 milijard evrov.

Že drugič v enem tednu se je zgodilo, da je Elon Musk rušil ceno kriptovalut. V noči na nedeljo je z nastopom v oddaji Saturday Night Live poskrbel za skoraj 40-odstotni padec cene kriptovalute dogecoin, ki jo je v zadnjih mesecih na Twitterju sicer močno podpiral. Dogecoina Musk v današnji objavi presenetljivo ni omenil.

Številni uporabniki Twitterja z najnovejšim Muskovim tvitom niso zadovoljni. V komentarjih pod objavo je namreč mogoče zaslediti več nezadovoljnih komentarjev uporabnikov, ki jim je Muskova novica o bitcoinu in Tesli povzročila izgube.

i lost everything with a tweet, I know that $ 5000 doesn't mean anything to you, but it was everything for me @elonmusk — rayredd (@rayredd6) May 13, 2021

Lots of people got panic and sold their cryptos and you made them lose money.But market will come back, you just made them lose... — ANIL CAN (@CanAnl) May 13, 2021

Elon Musk je z najnovejšim tvitom znova prikazal to, kar mu nekateri očitajo že dlje časa - da občasno preveč radikalno spreminja svoja stališča oziroma da pri zagovarjanju stališč ni konsistenten.

Zdaj je bitcoin na stranski tir odrinil zato, ker gre za "umazano fosilno kriptovaluto", še pred manj kot mesecem dni pa se je s šefom Twitterja Jackom Dorseyjem javno strinjal, da je bitcoin pravzaprav gonilo razvoja trajnostne energije.

True — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2021

Bitcoin "pokuri" desetkrat več elektrike od Slovenije

Neizpodbitno dejstvo sicer je, da je bitcoin v trenutni obliki slab za okolje. Rudarjenje in transakcije bitcoina danes namreč porabijo toliko elektrike kot večja država.

Indeks bitcoinove porabe elektrike, ki so ga za ponazoritev, kako bitcoin obremenjuje svetovno elektroenergetsko omrežje, ustvarili na britanski univerzi Cambridge, namreč kaže, da bitcoin na leto porabi okrog 150 teravatnih ur električne energije.

Če bi bil bitcoin država, bi se po porabi elektrike danes uvrstil na 26. mesto med Egipt in Malezijo. Še ena primerjava: Slovenija letno v povprečju porabi desetkrat manj električne energije kot bitcoin.

