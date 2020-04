Bodo potencialno okuženi obveščeni preko aplikacije? #video

Vzporedno s postopnim odpiranjem javnega življenja več držav razvija mobilne aplikacije, ki s pomočjo pametnih telefonov omogočajo nadzor nad okuženimi in njihovimi stiki. Tudi naša vlada si prizadeva za vzpostavitev mobilnega sistema, ki bi opozarjal na stike med zdravimi in okuženimi. O tem je danes spregovorila vodja vladne svetovalne skupine, infektologinja Bojana Beović. Informacijska pooblaščenka medtem poziva k analizi tveganj pri varstvu osebnih podatkov.

Pomembna je učinkovita epidemiološka služba, ki bo zaznala vsak nov primer ali izbruh, ga analizirala in omejila. Pri tem si od sodobne tehnologije, ob Avstriji, Italiji, Veliki Britaniji, Nemčiji in preostalih državah, veliko obeta tudi slovenska vlada.

Anonimen način sporočanja o kužnih osebah

Kot je na današnji novinarski konferenci dejala Bojana Beović, vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje, gre za telefonske aplikacije, ki na prostovoljni bazi in anonimen način javljajo ljudem, da so bili v stiku z okuženo osebo. "Tako stikov epidemiološki službi ni treba iskati s poizvedovanjem, zaznajo pa se tudi nekateri stiki, na katere nismo bili pozorni," je povedala.

Vodja svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje Bojana Beović Foto: STA

Pri informacijskem pooblaščencu niso seznanjeni s tem, za kakšno aplikacijo naj bi šlo, opozarjajo tudi, da so tehnološke rešitve v Evropski uniji zelo raznolike. "Tako kar zadeva namen, pričakovani rezultat in pa seveda tudi z vidika posega v temeljne pravice posameznikov govorim predvsem o zasebnosti in varstvu podatkov," je za oddajo Planet 18 pojasnila Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka.

Kot je dejala Beovićeva, o aplikaciji razmišlja vsa Evropa in jo v neki pilotni obliki ponuja tudi Svetovna zdravstvena organizacija. "Pravzaprav ne gre za nadzor nad gibanjem posameznika. Gre samo za nekakšen samodejni način identificiranja njegovih stikov, ki so seznanjeni s tem, da so bili v stiku. Ne vedo, s kom, in ne vedo, kdaj," je še poudarila.

Priporočajo izvedbo analize tveganj

Aplikacija, ki jo ima na mizi slovenska vlada, omogoča, da potrjene primere okužb vnašajo samo zdravstveni organi. Vsi lahko ostanejo anonimni, potencialno okuženim bi pošiljala sporočila, naj bodo pozorni na bolezenske znake in naj se oddaljijo od bližnjih, spremljala in analizirala bi tveganja na določenem območju, vladi pa omogočala analizo, ali imajo sprejeti ukrepi pravi učinek. Vse to anonimno in po pravilih o varovanju zasebnih podatkov.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik Foto: STA

"Seveda, vsekakor so podatki zbrani na nekem računalniškem strežniku, ob tem bi bilo treba pač z vsemi načeli varovanja podatkov zagotoviti, da ti ne bi bili uporabljeni v druge namene," je danes še poudarila vodja svetovalne službe Bojana Beović.

Da bi se izognili zlorabam, informacijska pooblaščenka priporoča izvedbo analize tveganj. "Da posamezniki vedo, katere osebne podatke se bo obdelovalo, za kateri namen, kaj se bo z njimi dogajalo, kje se bodo hranili, kdo bo do njih dostopal, na kakšni pravni podlagi, koliko časa se bodo hranili in tako naprej," razlaga Prelesnikova.

Kdaj, če in pod kakšnimi pogoji bi uporaba aplikacije prišla v veljavo, še ni znano, bi pa mobilni sistem Covid-19 alert po naših informacijah vladi lahko bil na voljo že konec tega tedna.