Bo gotovina, kartica ali kriptovaluta?

V Sloveniji sploh ni več neobičajno, da vam trgovec ponudi tudi možnost plačila s kriptovalutami. Sistem GoCrypto (prej Elipay) in aplikacijo Elly , ki ju je razvilo slovensko podjetje Eligma, lahko uporabite za živilske in druge nakupe, na turističnih lokacijah, v lokalih, hotelih in restavracijah ter pri celi vrsti športnih dejavnosti, ves seznam lokacij pa najdete tukaj . Še več, Slovenija je zaradi sistema GoCrypto postala vodilna na svetu po številu fizičnih lokacij, ki sprejemajo kriptovalute. Največ jih boste našli v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City Ljubljana.

Razvilo je GoCrypto, sistem za mobilno nakupovanje v fizičnih in spletnih trgovinah, ki ponuja univerzalni program zvestobe ter za kupca izbiro med različnimi kriptovalutami ob vsakem nakupu, znesek nakupa pa trgovec prejme v lokalni valuti (v Sloveniji v evrih, na Hrvaškem pa v kunah).

Oktobra 2008 je skrivnostni Satoši Nakamoto na osmih straneh objavil članek, ki je predstavil popolnoma novo rešitev – kriptovalute. Ideja o kriptovalutah se je rodila ob koncu prejšnjega desetletja, a leto 2017 je bilo tisto, ki je besedo kriptovaluta razširilo v skoraj vsako vas.

Da bodo "kriptovalute prihodnost plačevanja" je pred kratkim izrekla tudi predsednica Mednarodnega denarnega sklada, Christine Lagarde, kar ima še posebej veliko težo. Ali bo res tako, na tem mestu ne bomo polemizirali, vseeno pa lahko glede na potek dogodkov brez kančka dvoma zatrdimo, da plačevanje s kriptovalutami postaja polnopravni način.

V videoprispevku preverite, kako smo v ljubljanskem BTC-ju pri frizerju in v eni izmed modnih trgovin nakup opravili s kriptovalutami.

Svetovni razvoj gre v smer, ko gotovina počasi postaja preteklost, tudi zato, ker je poslovanje z njo precej zamudno. Ena glavnih težav plačevanja s kriptovalutami je bila kar nekaj časa ta, da je potrditev transakcij lahko trajala tudi več minut, kar je pri vsakodnevnem plačevanju povsem nesprejemljivo. V Eligmi so to rešili z aplikacijo Elly za kriptonavdušence in sistemom GoCrypto za trgovce. GoCrypto omogoča takojšnjo transakcijo s kriptovaluto, trgovec pa nakupno vsoto prejme v želeni lokalni valuti, zato ni izpostavljen morebitnemu kriptovalutnemu nihanju.

"Uporaba kriptovalut je tako izjemno hitra in preprosta. Ne smemo namreč pozabiti, da so kriptovalute nastale kot vizija plačevanja prihodnosti," razlagajo v Eligmi. Več deset milijonov tehnoloških navdušencev z vsega sveta želi ob spletnih in lokalnih nakupih plačevati s kriptosredstvi. Z GoCryptom optimizirate postopek plačila in nakupa, zato lahko več časa posvetite strankam. Lahko sprejemate plačila kupcev s kriptodenarnicami (npr. bitcoin.com in Elly), ki uporabljajo bitcoin cash, GoC, bitcoin, ether in Euro Token.

Kriptovalute danes niso več privlačne samo za vlagatelje, ampak vse bolj tudi za podjetja, trgovine in ponudnike raznih storitev. A kaj mora pravzaprav narediti trgovec, ki želi strankam omogočiti plačevanje s kriptovalutami?

Katerikoli podjetnik, ki opravlja storitve ali prodaja izdelke, lahko v nekaj minutah brezplačno opravi registracijo in si v treh preprostih korakih zagotovi, da lahko poleg gotovine in kreditnih kartic omogoča tudi plačevanje s kriptovalutami. Pri tem ne potrebuje nikakršnega znanja o kriptovalutah, usposabljanja ali posebne strojne opreme.

Inovativna plačilna rešitev je nastala s posluhom za potrebe današnjega potrošnika, sodobnega trgovca in trende prihodnjih generacij. Odraža globalne ambicije podjetja Eligma, ki spreminja svet nakupovanja z novimi plačilnimi rešitvami.

Eligma je v Sloveniji in na Hrvaškem vzpostavila že več kot 650 lokacij, ki dnevno sprejemajo kriptovalute. Poleg hotelov, trgovin, restavracij, športnih objektov in cele vrste storitev, kot so nakupi letalskih kart, taksi prevozi in najem vozil, med lokacijami z GoCryptom najdemo tudi supermarkete veletrgovca Tuša in trgovine Big Banga. Kupec z mobilno aplikacijo poskenira QR-kodo na prodajnem mestu, izbere kriptovaluto za plačilo in potrdi transakcijo, trgovec pa znesek nakupa prejme v evrih. Na vseh lokacijah lahko trenutno plačuje več kot 20 tisoč uporabnikov aplikacije Elly in več kot pet milijonov uporabnikov aplikacije Bitcoin.com Wallet, v prihodnosti pa bo Eligma omogočila tudi uporabo drugih kriptodenarnic.

Močna mednarodna investicija

Da ima plačilni sistem GoCrypto velik potencial, nenazadnje priča tudi odmevna mednarodna investicija v slovensko podjetje. Prednosti sistema GoCrypto so vzbudile tolikšno zanimanje, da se je za partnerstvo z Eligmo pred nekaj meseci odločil kriptovelikan bitcoin.com, ki je s švicarsko investicijsko družbo Pangea Blockchain Fund v Eligmo pred nekaj meseci investiral štiri milijone evrov. S tem sta se investitorja pridružila preostalim partnerjem Eligme, med katerimi je tudi družba BTC, d. d.

"Vsakodnevno nas kontaktirajo trgovci in podjetja iz različnih držav, kjer kriptovalute že predstavljajo pomembno alternativo lokalnim valutam. To ne pomeni le izjemnega priznanja za naše trdo delo in vztrajnost, temveč predvsem, da dokazujemo praktično uporabnost naših idej in rešitev. Veseli nas, da smo z njimi vzbudili pozornost družb Bitcoin.com in Pangea Blockchain Fund, ki sta z investicijo pokazali trdno prepričanje, da ima naša rešitev potencial na globalnem trgu," povejo pri Eligmi.

Roger Ver, predsednik družbe Bitcoin.com in eden prvih investitorjev v najbolj razširjeno kriptovaluto bitcoin, pa je izjavil: "Bitcoin.com investira v Eligmo, saj verjamem, da bomo skupaj pomembno prispevali k enostavnejši uporabi kriptovalut v vedno več državah po vsem svetu."

GoCrypto je zanimiv tako za potrošnike kot tudi lokalne ali spletne trgovine, saj ponuja infrastrukturo za najpreprostejše in najhitrejše sprejemanje kriptovalut.

Za več informacij o GoCrypto pišite na naslov partners@gocrypto.com. Vsa podjetja, ki vas zanima sprejemanje kriptoplačil, lahko za več informacij obiščete gocrypto.com/sl/resitve ali pokličite na telefonsko številko 051 495 865.